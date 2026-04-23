तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: सितारों ने किया मतदान, मतदाताओं में उत्साह

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में आज मतदान जारी है। कमल हासन, थलापति विजय, अजित कुमार, रजनीकांत और खुशबू सुंदर जैसे सितारों ने अपना वोट डाला। मतदाताओं में उत्साह का माहौल है।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव ों में आज मतदान प्रक्रिया जारी है और राज्य भर में उत्साह का माहौल है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इस बार के चुनाव में न केवल आम नागरिक बल्कि दक्षिण भारत के कई जाने-माने सितारे भी अपना वोट डालने के लिए आगे आए हैं, जिससे मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अभिनेता और मक्कल निधि मय्यम (MNM) के प्रमुख कमल हासन अपनी बेटी, लोकप्रिय अभिनेत्री श्रुति हासन के साथ चेन्नई के अलवारपेट स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने आम मतदाताओं की तरह लाइन में लगकर अपना वोट डाला और इस प्रक्रिया में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लिया। कमल हासन ने मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करे और एक बेहतर सरकार चुनने में अपना योगदान दे। श्रुति हासन भी मतदान के महत्व पर जोर देती हुई नजर आईं। टीवीके (तमिल वेलोरुत्तु कझगम) के प्रमुख और लोकप्रिय अभिनेता थलापति विजय भी तिरुचिरापल्ली पूर्व और पेरंबूर निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार हैं। वे चेन्नई में एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे, जहां उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उनका अभिवादन किया। विजय ने भी मतदाताओं से अपील की कि वे मतदान में भाग लें और लोकतंत्र को मजबूत करें। अभिनेता अजित कुमार भी चेन्नई के तिरुवनमियूर स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने पहुंचे। बताया जा रहा है कि वह अपने काम से छुट्टी लेकर विशेष रूप से वोट डालने के लिए देश वापस लौटे थे। सुपरस्टार रजनीकांत भी मतदान से पहले अपने घर के बाहर मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखे। उन्होंने मीडिया के कैमरों को देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराए। रजनीकांत चेन्नई के स्टेला मैरिस कॉलेज में अपना वोट डालेंगे। अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता खुशबू सुंदर भी चेन्नई के श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचीं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी भी सरकार से सवाल पूछने का अधिकार रखें। उन्होंने कहा कि यह एक मौलिक कर्तव्य है और लोगों को मतदान के दिन आराम करने या सोने के बजाय अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालना चाहिए। खुशबू सुंदर ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान के महत्व पर जोर दिया। तमिलनाडु में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है ताकि मतदाता बिना किसी डर के अपना वोट डाल सकें। चुनाव आयोग ने भी मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस चुनाव में विभिन्न राजनीति क दलों के उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है और मतदाताओं का फैसला राज्य की राजनीति की दिशा तय करेगा.

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में आज मतदान प्रक्रिया जारी है और राज्य भर में उत्साह का माहौल है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इस बार के चुनाव में न केवल आम नागरिक बल्कि दक्षिण भारत के कई जाने-माने सितारे भी अपना वोट डालने के लिए आगे आए हैं, जिससे मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अभिनेता और मक्कल निधि मय्यम (MNM) के प्रमुख कमल हासन अपनी बेटी, लोकप्रिय अभिनेत्री श्रुति हासन के साथ चेन्नई के अलवारपेट स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने आम मतदाताओं की तरह लाइन में लगकर अपना वोट डाला और इस प्रक्रिया में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लिया। कमल हासन ने मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करे और एक बेहतर सरकार चुनने में अपना योगदान दे। श्रुति हासन भी मतदान के महत्व पर जोर देती हुई नजर आईं। टीवीके (तमिल वेलोरुत्तु कझगम) के प्रमुख और लोकप्रिय अभिनेता थलापति विजय भी तिरुचिरापल्ली पूर्व और पेरंबूर निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार हैं। वे चेन्नई में एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे, जहां उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उनका अभिवादन किया। विजय ने भी मतदाताओं से अपील की कि वे मतदान में भाग लें और लोकतंत्र को मजबूत करें। अभिनेता अजित कुमार भी चेन्नई के तिरुवनमियूर स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने पहुंचे। बताया जा रहा है कि वह अपने काम से छुट्टी लेकर विशेष रूप से वोट डालने के लिए देश वापस लौटे थे। सुपरस्टार रजनीकांत भी मतदान से पहले अपने घर के बाहर मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखे। उन्होंने मीडिया के कैमरों को देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराए। रजनीकांत चेन्नई के स्टेला मैरिस कॉलेज में अपना वोट डालेंगे। अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता खुशबू सुंदर भी चेन्नई के श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचीं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी भी सरकार से सवाल पूछने का अधिकार रखें। उन्होंने कहा कि यह एक मौलिक कर्तव्य है और लोगों को मतदान के दिन आराम करने या सोने के बजाय अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालना चाहिए। खुशबू सुंदर ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान के महत्व पर जोर दिया। तमिलनाडु में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है ताकि मतदाता बिना किसी डर के अपना वोट डाल सकें। चुनाव आयोग ने भी मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है और मतदाताओं का फैसला राज्य की राजनीति की दिशा तय करेगा





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