तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय अब तमिलनाडु की जनता के मुख्यमंत्री बन चुके हैं. राजनीतिक शक्ति के इस तख्त पर बैठने के लिए विजय ने दो साल पहले सिनेमा को बाय-बाय कह दी थी. वही सिनेमा जिसने उन्हें थलपति बनाया था. उनकी आखिरी जन नायगन अभी रिलीज होनी बाकी है. मगर बड़े पर्दे से उतर रहे विजय एक ऐसी जगह खाली करके जा रहे हैं, जिसे तमिल सिनेमा में भरने वाला फिलहाल तो कोई नहीं है― एक सुपरस्टार की जगह. और पढ़ेंसिनेमा को फलने-फूलने की खाद भले एक्टर्स और बाकी आर्टिस्ट देते हैं. लेकिन उसे जड़ देने वाले बिजनेस की जमीन, सुपरस्टार होते हैं.

तमिल सिनेमा के ‘थलपति’ विजय , अब तमिलनाडु की जनता के मुख्यमंत्री बन चुके हैं. राजनीतिक शक्ति के इस तख्त पर बैठने के लिए विजय ने दो साल पहले सिनेमा को बाय-बाय कह दी थी.

वही सिनेमा जिसने उन्हें थलपति बनाया था. उनकी आखिरी जन नायगन अभी रिलीज होनी बाकी है. मगर बड़े पर्दे से उतर रहे विजय एक ऐसी जगह खाली करके जा रहे हैं, जिसे तमिल सिनेमा में भरने वाला फिलहाल तो कोई नहीं है― एक सुपरस्टार की जगह. और पढ़ेंसिनेमा को फलने-फूलने की खाद भले एक्टर्स और बाकी आर्टिस्ट देते हैं.

लेकिन उसे जड़ देने वाले बिजनेस की जमीन, सुपरस्टार होते हैं. विजय, 90 के दशक से ही स्टार बन गए थे. मगर 2000 के बाद, खासकर पिछले एक दशक में तो विजय तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए, रजनीकांत से भी जरूरी सुपरस्टार बन गए थे





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