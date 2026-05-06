तमिलनाडु में कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दिया, डीएमके ने कहा गद्दारी

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके को कांग्रेस ने समर्थन देने का फैसला किया है। इस समर्थन से टीवीके का संख्याबल 113 तक पहुंच गया है, लेकिन डीएमके ने इसे गद्दारी कहा है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि सरकार में शामिल होने या नहीं का फैसला आने वाले दिनों में लिया जाएगा।

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके को कांग्रेस ने समर्थन देने का फैसला किया है। इस समर्थन से टीवीके का संख्याबल अब 113 ( टीवीके 108 + कांग्रेस 5) तक पहुंच गया है। कांग्रेस के इस कदम पर डीएमके ने गद्दारी का आरोप लगाया है। हालांकि, कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि सरकार में शामिल होने या नहीं का फैसला आने वाले दिनों में लिया जाएगा। इस बीच, एक्टर विजय के पिता ने कांग्रेस से टीवीके को समर्थन देने की अपील की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को टीवीके के साथ मिलकर काम करना चाहिए। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की आवश्यकता होती है। कांग्रेस ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अगुवाई में एक बैठक में टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्टर विजय ने स्वयं कांग्रेस से समर्थन मांगा था। कांग्रेस ने तमिलनाडु में टीवीके की अगुवाई वाली सरकार को समर्थन दिया है, ताकि राज्य में धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन हो सके और बीजेपी सत्ता से दूर रहे। टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत से 10 सीटें दूर है। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन से वह बहुमत के करीब पहुंच रही है। चर्चा है कि इस समर्थन के बदले कांग्रेस टीवीके कैबिनेट में 2 मंत्री पदों की मांग कर सकती है। टीवीके और तमिलनाडु कांग्रेस के बीच यह गठबंधन, 'पेरियार' के सामाजिक न्याय के आदर्शों और डॉ.

बी. आर.

अंबेडकर के संवैधानिक आदर्शों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के साथ, तमिलनाडु में 'पेरुंथलाइवर कामराज' के गौरवशाली दिनों को वापस लाने का प्रयास करेगा। यह गठबंधन न केवल इस सरकार के गठन के लिए है, बल्कि स्थानीय निकायों, लोकसभा और राज्यसभा के भविष्य के चुनावों के लिए भी है। विजय और राहुल गांधी मिलकर तमिलनाडु की जनता के सपनों को पूरा करेंगे। तमिलनाडु कांग्रेस ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि विधानसभा का कार्यकाल 10 मई तक है, इसलिए सरकार का गठन इससे पहले होना जरूरी है। कांग्रेस के समर्थन से टीवीके का संख्याबल 113 तक पहुंच गया है। राज्य में गैर डीएमके और गैर एआईडीएमके दलों के पास 11 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के पांच विधायक शामिल हैं। टीवीके की नजर छोटी पार्टियों को साथ लेकर सरकार बनाने की है। कांग्रेस के अलावा पीएमके और एमएमके जैसी पार्टियां भी साथ जा सकती हैं। इसके अलावा, सीपीआई और आईयूएमएल के पास दो-दो विधायक हैं। एक्टर विजय का शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में हो सकता है, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रह सकते हैं, हालांकि अभी इसकी सिर्फ संभावना जताई जा रही है





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