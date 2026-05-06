तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर: विजय की पार्टी टीवीके सरकार बनाने की जद्दोजहद में, कांग्रेस का मिला साथ

तमिलनाडु में सत्ता समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके बहुमत के करीब तो पहुंची है लेकिन अभी भी सरकार गठन के लिए कुछ और विधायकों के समर्थन की तलाश में है। कांग्रेस के समर्थन के बाद अब सबकी नजरें वीसीके और सीपीएम पर टिकी हैं।

तमिलनाडु की राजनीति क सरगर्मी इस समय अपने चरम पर है क्योंकि राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर विभिन्न दलों के बीच गहन खींचतान चल रही है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम जिसे संक्षिप्त में टीवीके कहा जाता है के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती बहुमत का जादुई आंकड़ा जुटाने की है। हालिया घटनाक्रम में एक बड़ा मोड़ तब आया जब कांग्रेस ने डीएमके गठबंधन से पूरी तरह दूरी बना ली और बुधवार को आधिकारिक तौर पर विजय की पार्टी टीवीके को सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देने का ऐलान किया। हालांकि कांग्रेस के पांच विधायकों के समर्थन मिलने के बाद भी टीवीके की राह इतनी आसान नहीं है क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने टीवीके सरकार को समर्थन देने से इनकार करने के संकेत दे दिए हैं जिससे राजनीति क अनिश्चितता और बढ़ गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टीवीके के वरिष्ठ नेताओं ने आईयूएमएल नेतृत्व के साथ कई दौर की बातचीत की और उन्हें अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश की लेकिन आईयूएमएल ने अपना रुख स्पष्ट रखा और समर्थन देने से मना कर दिया। इसके तुरंत बाद आईयूएमएल के प्रतिनिधिमंडल ने डीएमके अध्यक्ष एम.

के.

स्टालिन से मुलाकात की और यह साफ कर दिया कि वे डीएमके गठबंधन के साथ ही बने रहेंगे। इसी तरह सीपीआई ने भी संकेत दिए हैं कि वह टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद विजय हार मानने को तैयार नहीं हैं और लगातार अन्य छोटे दलों से संपर्क साध रहे हैं ताकि बहुमत का आंकड़ा हासिल किया जा सके। बुधवार को विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया लेकिन राज्यपाल ने उन्हें पर्याप्त संख्या में विधायकों के समर्थन पत्र लाने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्यपाल ने वर्तमान जटिल राजनीतिक स्थिति पर कानूनी सलाह भी मांगी है जिससे यह स्पष्ट होता है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन करने के बाद ही सरकार गठन पर अंतिम मुहर लगेगी। अगर गणित की बात करें तो तमिलनाडु विधानसभा की कुल 234 सीटों में बहुमत के लिए 118 सदस्यों की आवश्यकता होती है। टीवीके ने कुल 108 सीटें जीती हैं लेकिन विजय खुद दो सीटों से विजयी हुए हैं और नियमानुसार उन्हें एक सीट छोड़नी होगी जिससे उनकी प्रभावी संख्या 107 रह जाएगी। उपचुनावों के कारण सदन की प्रभावी संख्या 233 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा गिरकर 117 पर आ जाएगा। कांग्रेस के 5 विधायकों के जुड़ने के बाद टीवीके का आंकड़ा 112 तक तो पहुंच गया है लेकिन अभी भी सरकार बनाने के लिए 5 और विधायकों के समर्थन की सख्त जरूरत है। इस परिस्थिति में अब वीसीके और सीपीएम की भूमिका निर्णायक हो गई है। वीसीके अपनी हाई लेवल मीटिंग में इस पर फैसला लेगी कि उसे विजय का साथ देना चाहिए या नहीं जबकि सीपीएम की राज्य इकाई 8 मई को बैठक कर अपना निर्णय सुनाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ये दोनों दल समर्थन देते हैं तो तमिलनाडु में एक नया धर्मनिरपेक्ष गठबंधन जन्म ले सकता है अन्यथा विजय के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना काफी कठिन होगा। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस का रुख सबसे ज्यादा चर्चा में है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि उसका समर्थन इस शर्त पर है कि गठबंधन में किसी भी सांप्रदायिक ताकत को जगह नहीं दी जाएगी। कांग्रेस ने यह भी संकेत दिया है कि उसका यह सहयोग केवल वर्तमान सरकार गठन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भविष्य में स्थानीय निकाय चुनावों और लोकसभा व राज्यसभा चुनावों में भी जारी रह सकता है। कांग्रेस ने इस बार विधानसभा चुनाव डीएमके के साथ मिलकर लड़े थे जिसमें 28 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 5 सीटें जीती थीं। कांग्रेस के प्रभारी गिरीश चोडनकर ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया कि विजय ने स्वयं उनसे समर्थन मांगा था और गहन विचार विमर्श के बाद कांग्रेस विधायक दल ने टीवीके का साथ देने का निर्णय लिया। वरिष्ठ पत्रकार शबीर अहमद के अनुसार अब विजय की पूरी उम्मीदें वीसीके और सीपीएम पर टिकी हैं। हालांकि एआईडीएमके की सहयोगी पार्टी पीएमके से समर्थन मिलने की संभावना न के बराबर है क्योंकि उनके वैचारिक मतभेद काफी गहरे हैं





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