तमिलनाडु पुलिस हिरासत मौत मामला: 9 पुलिसकर्मियों को दोहरी फांसी की सज़ा

तमिलनाडु की एक अदालत ने 2020 में पुलिस हिरासत में पिता-पुत्र की मौत के मामले में 9 पुलिसकर्मियों को दोहरी फांसी की सज़ा सुनाई है। यह घटना कोरोना काल के दौरान हुई, जिसने देश को हिलाकर रख दिया था। अदालत ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है।

तमिलनाडु में एक अदालत ने 2020 में पुलिस हिरासत में पिता-पुत्र की मौत के मामले में नौ पुलिसकर्मियों को दोहरी फांसी की सज़ा सुनाई है। यह घटना कोरोना महामारी के दौरान हुई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अदालत ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है।\दरअसल, तूतीकोरिन ज़िले के सातानुकुलम के व्यापारी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को 19 जून 2020 को पुलिस ने हिरासत में लिया था। आरोप था कि उन्होंने कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपनी दुकान (मोबाइल शॉप) खोली थी। पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा, जिसके बाद

21 जून को दोनों को कोविलपट्टी जेल में रखा गया। 22 जून की रात बेनिक्स की मौत हो गई, जबकि अगली सुबह जयराज ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और पुलिस से रिपोर्ट मांगी। बाद में, यह मामला सीबीआई को सौंपा गया, जिसने जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में सातानुकुलम थाने के इंस्पेक्टर श्रीधर मुख्य अभियुक्त थे। उनके अलावा अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए। सभी 10 अभियुक्तों को सस्पेंड कर गिरफ्तार किया गया और मदुरै सेंट्रल जेल में रखा गया। इनमें से एक अभियुक्त, पालदुरई, की अगस्त 2020 में कोविड से मौत हो गई। इस केस की सुनवाई मदुरै की फ़र्स्ट एडिशनल सेशंस कोर्ट में हुई, जहाँ सभी अभियुक्तों की ज़मानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं। 23 मार्च को अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया और 6 अप्रैल को सज़ा का एलान किया।\न्यायाधीश मुथुकुमारन ने सज़ा सुनाते समय कड़ी टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा कि दोषियों ने दोनों को जान से मारने के इरादे से ऐसा किया था। जज ने कहा कि यह 'मानवीय गरिमा का पूरी तरह उल्लंघन' था और अदालत इसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि दोषियों ने निहत्थे लोगों पर हमला किया और उन्हें माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। जज ने कहा कि पीड़ितों के लिए उम्रकैद भी काफ़ी नहीं होगी। उन्होंने हर एक दोषी के लिए सज़ा का विवरण सुनाते हुए कहा कि वे सोच सकते हैं कि ऐसा अपराध करने के बाद वे 14 साल में छूट जाएंगे, लेकिन अदालत ऐसा होने देने के लिए तैयार नहीं है। मुख्य दोषी इंस्पेक्टर श्रीधर समेत सभी 9 अभियुक्तों को दोहरी फांसी के अलावा अलग-अलग धाराओं में एक से लेकर सात साल की जेल की सज़ा और भारी जुर्माने की सज़ा दी गई है। अदालत ने दोषियों पर कुल 76.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह फैसला न्याय की जीत है और पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के खिलाफ एक कड़ा संदेश देता है।\मुख्य दोषी इंस्पेक्टर श्रीधर को दोहरी फांसी के साथ-साथ, अलग-अलग धाराओं में 7 साल की जेल और 24.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। असिस्टेंट इंस्पेक्टर बालकृष्णन को दोहरी फांसी, 7 साल की जेल और 16.80 लाख रुपये का जुर्माना हुआ। रघुगणेश को दोहरी फांसी, 7 साल की जेल और 5.20 लाख रुपये का जुर्माना लगा। हेड कॉन्स्टेबल मुरुगन को दोहरी फांसी, 7 साल की जेल और 10.10 लाख रुपये का जुर्माना हुआ। सामदुरई को दोहरी फांसी, 7 साल की जेल और 5.60 लाख रुपये का जुर्माना हुआ। मुथुराजा को दोहरी फांसी, 7 साल की जेल और 3.20 लाख रुपये का जुर्माना लगा। सेल्लादुरई को दोहरी फांसी, 7 साल की जेल और 14.40 लाख रुपये का जुर्माना हुआ। थॉमस फ्रांसिस और वेलुमुथु को दोहरी फांसी, 7 साल की जेल और 10.54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया





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