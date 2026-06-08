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तमिलनाडु में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स का शुभारंभ

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तमिलनाडु में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स का शुभारंभ
तमिलनाडुसिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्समहिला सुरक्षा
📆08-06-2026 07:22:00
📰NBT Hindi News
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय द्वारा 9 जून को सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। यह समर्पित पुलिस इकाई राज्यभर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्थापित की जा रही है। खाकी वर्दी में नीली कमीज और काले जूते वह इसका विशेष साइन होगा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने 9 जून को सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स का शुभारंभ किया जा रहा है। इस समर्पित पुलिस इकाई का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है। उद्घाटन समारोह शाम 5 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू राजार्थिनम स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह फोर्स राज्य भर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए स्थापित किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि यह पहल केंद्रित पुलिसिंग, त्वरित हस्तक्षेप और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के.

भवानीश्वरी को सिंगप्पन विशेष कार्य बल का पहला महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। नवगठित इकाई में एक पुलिस अधीक्षक, दो उप पुलिस अधीक्षक, चार निरीक्षक और कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों सहित 30 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हैं। कार्य बल से जुड़ी महिला पुलिसकर्मी और महिला सब-इंस्पेक्टर नीली कमीज के साथ खाकी पतलून पहनेंगी। उन्हें काली टोपी और काले जूते भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि यह अनूठी वर्दी राज्यभर में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय बल को आसानी से पहचानने योग्य बनाएगी। सिंगप्पन विशेष कार्य बल का शुभारंभ विजय सरकार की प्रमुख कानून-व्यवस्था पहलों में से एक माना जा रहा है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कल्याण पर विशेष रूप से केंद्रित एक समर्पित इकाई का गठन करके, सरकार को उम्मीद है कि इससे पुलिसिंग में जनता का विश्वास बढ़ेगा और तमिलनाडु भर में एक सुरक्षित वातावरण बनेगा। सिंगप्पन विशेष कार्य बल का शुभारंभ मूल रूप से 29 मईको निर्धारित था और मुख्यमंत्री द्वारा उसी दिन इसका उद्घाटन किया जाना था। हालांकि, प्रशासनिक कारणों से अंतिम समय में कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। अब औपचारिक उद्घाटन मंगलवार को निर्धारित है, उम्मीद है कि यह विशेष बल इसके तुरंत बाद परिचालन शुरू कर देगा। चेन्नई में शुभारंभ समारोह के बाद सिंगप्पन कर्मियों को तमिलनाडु भर में तैनात किया जाएगा और वे सभी जिलों में कार्य करना शुरू कर देंगे। अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए अधिक सशक्त और समन्वित कार्रवाई हेतु इस कार्य बल का गठन किया गया है। शिकायतों के निवारण और आपात स्थितियों में त्वरित हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के अलावा, इस बल से निवारक पुलिसिंग, निगरानी, पीड़ित सहायता और जागरुकता पहलों पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की जाती है

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