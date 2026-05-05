तमिलनाडु चुनाव: जोसेफ विजय की जीत पर श्रीलंका में उत्साह और कच्चातिवु पर तनाव

अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय की तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार जीत ने श्रीलंका में चर्चा पैदा कर दी है। विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। हालांकि, कच्चातिवु द्वीप के मुद्दे पर विजय के पूर्व बयानों के कारण तनाव भी बढ़ गया है।

कोलंबो: अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, जिसने राजनीति क पंडितों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। प्रशंसकों के बीच थलपति के नाम से लोकप्रिय विजय की नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कड़गम ( टीवीके ) पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। टीवीके के पास बहुमत के जादुई आंकड़े से केवल दस सीटें कम हैं, जिससे विजय का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करना लगभग निश्चित हो गया है। पड़ोसी देश श्रीलंका में विजय की इस शानदार जीत पर व्यापक रूप से चर्चा हो रही है। हालांकि, विजय ने अतीत में कच्चातिवु द्वीप के मुद्दे पर श्रीलंका के रुख की कड़ी आलोचना की है, जिसके कारण इस मुद्दे पर नए सिरे से विवाद उत्पन्न होने की आशंका है। द हिंदू समाचार पत्र के अनुसार, श्रीलंका के तमिल मीडिया ने मंगलवार को अपने पहले पन्नों पर विजय की तमिलनाडु विधानसभा चुनाव ों में जीत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। श्रीलंका के वीरकेसरी, तमिलन, दिनाकरन और दिनाकुरल जैसे लोकप्रिय तमिल अखबारों ने विजय की जीत को अपनी सबसे बड़ी खबर के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीलंका ई मीडिया ने विजय की जीत को 'एक विशाल जीत' और 'सुनामी' के रूप में वर्णित किया है। जाने-माने कार्टूनिस्ट अवंथा आर्टिगाला ने डेली मिरर में एक कार्टून प्रकाशित किया जिसमें विजय को दक्षिण भारत से उभरते हुए दिखाया गया है। अखबारों ने विजय के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जीत का जश्न मनाए जा रहे दृश्यों की तस्वीरों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया। श्रीलंका के अखबारों ने अन्य राज्यों के चुनावी परिणामों को संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया है, जबकि विजय और उनकी पार्टी की जीत को व्यापक कवरेज दिया गया है। श्रीलंका के तमिल नेताओं ने भी विजय की जीत पर उत्साह व्यक्त किया है। कई श्रीलंका ई तमिल नेताओं ने विजय को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई दी है और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। इन नेताओं का मानना है कि विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि, कच्चातिवु द्वीप के मुद्दे पर तनाव भी बढ़ गया है। बीते साल, दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर तनातनी देखी गई थी। श्रीलंका के नेता विजय की जीत का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल चीजें काफी अलग थीं। कच्चातिवु द्वीप पर विजय की टिप्पणियों ने श्रीलंका सरकार को नाराज कर दिया था, खासकर तब जब श्रीलंका की ओर से तमिलनाडु के मछुआरों पर फायरिंग की गई थी। इस घटना के बाद विजय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और तमिलनाडु के मछुआरों की सुरक्षा के लिए कच्चातिवु द्वीप को वापस लेने की मांग की थी। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने विजय के बयान पर कड़ा एतराज जताया था, यह जोर देते हुए कि कच्चातिवु श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र वाला द्वीप है और यह स्थिति कभी नहीं बदलेगी। हेराथ ने विजय के बयान को चुनावी बयानबाजी कहकर खारिज कर दिया था। हालांकि, उस समय विजय का बयान और श्रीलंका की प्रतिक्रिया काफी चर्चा में रही थी। कच्चातिवु का मुद्दा लंबे समय से भारत- श्रीलंका संबंधों में एक संवेदनशील विषय रहा है। तमिलनाडु और तमिल ईलम के बीच जलडमरूमध्य में स्थित 285 एकड़ का यह निर्जन द्वीप 1974 में हुए एक समुद्री समझौते के तहत श्रीलंका को सौंप दिया गया था। कच्चातिवु को श्रीलंका को सौंपने का मुद्दा तमिलनाडु की राजनीति में एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। वर्ष 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर इस द्वीप को वापस लेने की मांग की थी। साल 2008 में तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया था कि कच्चातिवु को किसी दूसरे देश को बिना किसी संवैधानिक संशोधन के नहीं सौंपा जा सकता है। ऐसे में विजय के रुख को देखते हुए यह मामला एक बार फिर से विवाद की वजह बन सकता है। विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस मुद्दे पर नई बहस छिड़ने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि विजय इस मुद्दे को कैसे संभालते हैं और भारत- श्रीलंका संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाते हैं.

कोलंबो: अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, जिसने राजनीतिक पंडितों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। प्रशंसकों के बीच थलपति के नाम से लोकप्रिय विजय की नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कड़गम (टीवीके) पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। टीवीके के पास बहुमत के जादुई आंकड़े से केवल दस सीटें कम हैं, जिससे विजय का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करना लगभग निश्चित हो गया है। पड़ोसी देश श्रीलंका में विजय की इस शानदार जीत पर व्यापक रूप से चर्चा हो रही है। हालांकि, विजय ने अतीत में कच्चातिवु द्वीप के मुद्दे पर श्रीलंका के रुख की कड़ी आलोचना की है, जिसके कारण इस मुद्दे पर नए सिरे से विवाद उत्पन्न होने की आशंका है। द हिंदू समाचार पत्र के अनुसार, श्रीलंका के तमिल मीडिया ने मंगलवार को अपने पहले पन्नों पर विजय की तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में जीत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। श्रीलंका के वीरकेसरी, तमिलन, दिनाकरन और दिनाकुरल जैसे लोकप्रिय तमिल अखबारों ने विजय की जीत को अपनी सबसे बड़ी खबर के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीलंकाई मीडिया ने विजय की जीत को 'एक विशाल जीत' और 'सुनामी' के रूप में वर्णित किया है। जाने-माने कार्टूनिस्ट अवंथा आर्टिगाला ने डेली मिरर में एक कार्टून प्रकाशित किया जिसमें विजय को दक्षिण भारत से उभरते हुए दिखाया गया है। अखबारों ने विजय के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जीत का जश्न मनाए जा रहे दृश्यों की तस्वीरों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया। श्रीलंका के अखबारों ने अन्य राज्यों के चुनावी परिणामों को संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया है, जबकि विजय और उनकी पार्टी की जीत को व्यापक कवरेज दिया गया है। श्रीलंका के तमिल नेताओं ने भी विजय की जीत पर उत्साह व्यक्त किया है। कई श्रीलंकाई तमिल नेताओं ने विजय को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई दी है और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। इन नेताओं का मानना है कि विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि, कच्चातिवु द्वीप के मुद्दे पर तनाव भी बढ़ गया है। बीते साल, दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर तनातनी देखी गई थी। श्रीलंका के नेता विजय की जीत का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल चीजें काफी अलग थीं। कच्चातिवु द्वीप पर विजय की टिप्पणियों ने श्रीलंका सरकार को नाराज कर दिया था, खासकर तब जब श्रीलंका की ओर से तमिलनाडु के मछुआरों पर फायरिंग की गई थी। इस घटना के बाद विजय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और तमिलनाडु के मछुआरों की सुरक्षा के लिए कच्चातिवु द्वीप को वापस लेने की मांग की थी। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने विजय के बयान पर कड़ा एतराज जताया था, यह जोर देते हुए कि कच्चातिवु श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र वाला द्वीप है और यह स्थिति कभी नहीं बदलेगी। हेराथ ने विजय के बयान को चुनावी बयानबाजी कहकर खारिज कर दिया था। हालांकि, उस समय विजय का बयान और श्रीलंका की प्रतिक्रिया काफी चर्चा में रही थी। कच्चातिवु का मुद्दा लंबे समय से भारत-श्रीलंका संबंधों में एक संवेदनशील विषय रहा है। तमिलनाडु और तमिल ईलम के बीच जलडमरूमध्य में स्थित 285 एकड़ का यह निर्जन द्वीप 1974 में हुए एक समुद्री समझौते के तहत श्रीलंका को सौंप दिया गया था। कच्चातिवु को श्रीलंका को सौंपने का मुद्दा तमिलनाडु की राजनीति में एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। वर्ष 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर इस द्वीप को वापस लेने की मांग की थी। साल 2008 में तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया था कि कच्चातिवु को किसी दूसरे देश को बिना किसी संवैधानिक संशोधन के नहीं सौंपा जा सकता है। ऐसे में विजय के रुख को देखते हुए यह मामला एक बार फिर से विवाद की वजह बन सकता है। विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस मुद्दे पर नई बहस छिड़ने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि विजय इस मुद्दे को कैसे संभालते हैं और भारत-श्रीलंका संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाते हैं





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