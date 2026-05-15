तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय किसानों को अपने पाले में करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए, आयात शुल्क हटाने की अपील करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कपास पर आयात शुल्क हटाने की अपील की है। घरेलू कपास उत्पादन में कमी और उच्च कीमतों के कारण कपड़ा निर्माताओं को कच्चे माल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने और कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए आयात शुल्क को खत्म करने की अपील की है। केंद्र सरकार से कपास पर मौजूदा 11 फीसदी आयात शुल्क को घटाकर शून्‍य करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण राज्य का कपड़ा और परिधान क्षेत्र गंभीर संकट का सामना कर रहा है।

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनते ही जोसेफ विजय किसानों को अपने पाले में करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कपास पर आयात शुल्क हटाने की अपील की है। घरेलू कपास उत्पादन में कमी और उच्च कीमतों के कारण कपड़ा निर्माताओं को कच्चे माल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने और कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए आयात शुल्क को खत्म करने की अपील की है। केंद्र सरकार से कपास पर मौजूदा 11 फीसदी आयात शुल्क को घटाकर शून्‍य करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण राज्य का कपड़ा और परिधान क्षेत्र गंभीर संकट का सामना कर रहा है.

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनते ही जोसेफ विजय किसानों को अपने पाले में करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कपास पर आयात शुल्क हटाने की अपील की है। घरेलू कपास उत्पादन में कमी और उच्च कीमतों के कारण कपड़ा निर्माताओं को कच्चे माल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने और कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए आयात शुल्क को खत्म करने की अपील की है। केंद्र सरकार से कपास पर मौजूदा 11 फीसदी आयात शुल्क को घटाकर शून्‍य करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण राज्य का कपड़ा और परिधान क्षेत्र गंभीर संकट का सामना कर रहा है





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