तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का नया दृष्टिकोण: नीति आयोग की बैठक में केंद्र के साथ सहयोग का वादा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेकर राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग का भरोसा दिया है, जो पिछली सरकार की तुलना में एक बड़ा बदलाव है।

तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री विजय ने हाल ही में दिल्ली का दौरा किया, जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। यह दौरा न केवल प्रशासनिक दृष्टि से बल्कि राजनीति क दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विजय का यह दिल्ली दौरा तीन दिनों का था, जिसके दौरान उन्होंने राज्य की विभिन्न समस्याओं और भविष्य की योजनाओं पर केंद्र सरकार के साथ विस्तृत चर्चा की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद यह उनका दूसरा दिल्ली दौरा था। उनके पहले दौरे के समय कुछ राजनीति क विवाद उत्पन्न हुए थे क्योंकि उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात नहीं की थी, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। हालांकि, इस बार मुख्यमंत्री विजय ने अपनी रणनीतिक समझ का परिचय देते हुए दौरे के पहले ही दिन कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वे समावेशी राजनीति और सभी पक्षों के साथ समन्वय बनाकर चलने के पक्षधर हैं। नीति आयोग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास कार्यक्रमों के व्यापक क्रियान्वयन पर जोर दिया। उनका मानना है कि यदि युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान किया जाए, तो राज्य की आर्थिक स्थिति में और अधिक सुधार होगा। इसके साथ ही, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की मांग करते हुए कोयंबटूर में एक नए एम्स अस्पताल की स्थापना का मुद्दा उठाया। स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की मजबूती राज्य की प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर मुख्यमंत्री ने एक समर्पित कंट्रोल सेंटर की आवश्यकता जताई, ताकि आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा सके। आर्थिक और सामाजिक प्रगति के मोर्चे पर मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु की उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि राज्य महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने एक प्रभावशाली आंकड़ा साझा किया कि पूरे भारत के औद्योगिक कार्यबल में तमिलनाडु की महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 42 प्रतिशत है, जो राज्य की प्रगतिशील सोच और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि उनके प्रशासन का लक्ष्य केवल आंकड़ों में वृद्धि करना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुँचाना है। इस दौरे का सबसे चर्चित मुद्दा नीट परीक्षा रहा। तमिलनाडु में नीट परीक्षा के खिलाफ लंबे समय से एक बड़ा जन आंदोलन चल रहा है और छात्र व अभिभावक इसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस संवेदनशील मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। राज्य की जनता और विशेष रूप से छात्र समुदाय अब यह देखने के लिए उत्सुक है कि टीवीके प्रशासन के नेतृत्व में इस समस्या का क्या समाधान निकलता है। यह मुद्दा न केवल शैक्षणिक है, बल्कि राज्य की स्वायत्तता और स्थानीय शिक्षा प्रणाली के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव मुख्यमंत्री विजय के राजनीति क व्यवहार में देखा गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार को सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग प्रदान करेगी। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले की डीएमके सरकार का केंद्र के साथ अक्सर टकराव रहता था। डीएमके ने बार-बार आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार तमिलनाडु की अनदेखी करती है और बजट आवंटन में राज्य के साथ भेदभाव किया जाता है। भाजपा नेताओं ने हमेशा यह तर्क दिया था कि केंद्र के साथ विरोध की राजनीति करने से राज्य को उसका उचित हक नहीं मिल पाता और विकास कार्य बाधित होते हैं। मुख्यमंत्री विजय द्वारा टकराव की राजनीति को छोड़कर सहयोग का हाथ बढ़ाना राज्य के हित में एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय से तमिलनाडु को अधिक वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में मदद मिलेगी.

तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री विजय ने हाल ही में दिल्ली का दौरा किया, जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। यह दौरा न केवल प्रशासनिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विजय का यह दिल्ली दौरा तीन दिनों का था, जिसके दौरान उन्होंने राज्य की विभिन्न समस्याओं और भविष्य की योजनाओं पर केंद्र सरकार के साथ विस्तृत चर्चा की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद यह उनका दूसरा दिल्ली दौरा था। उनके पहले दौरे के समय कुछ राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुए थे क्योंकि उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात नहीं की थी, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। हालांकि, इस बार मुख्यमंत्री विजय ने अपनी रणनीतिक समझ का परिचय देते हुए दौरे के पहले ही दिन कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वे समावेशी राजनीति और सभी पक्षों के साथ समन्वय बनाकर चलने के पक्षधर हैं। नीति आयोग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास कार्यक्रमों के व्यापक क्रियान्वयन पर जोर दिया। उनका मानना है कि यदि युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान किया जाए, तो राज्य की आर्थिक स्थिति में और अधिक सुधार होगा। इसके साथ ही, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की मांग करते हुए कोयंबटूर में एक नए एम्स अस्पताल की स्थापना का मुद्दा उठाया। स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की मजबूती राज्य की प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर मुख्यमंत्री ने एक समर्पित कंट्रोल सेंटर की आवश्यकता जताई, ताकि आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा सके। आर्थिक और सामाजिक प्रगति के मोर्चे पर मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु की उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि राज्य महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने एक प्रभावशाली आंकड़ा साझा किया कि पूरे भारत के औद्योगिक कार्यबल में तमिलनाडु की महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 42 प्रतिशत है, जो राज्य की प्रगतिशील सोच और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि उनके प्रशासन का लक्ष्य केवल आंकड़ों में वृद्धि करना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुँचाना है। इस दौरे का सबसे चर्चित मुद्दा नीट परीक्षा रहा। तमिलनाडु में नीट परीक्षा के खिलाफ लंबे समय से एक बड़ा जन आंदोलन चल रहा है और छात्र व अभिभावक इसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस संवेदनशील मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। राज्य की जनता और विशेष रूप से छात्र समुदाय अब यह देखने के लिए उत्सुक है कि टीवीके प्रशासन के नेतृत्व में इस समस्या का क्या समाधान निकलता है। यह मुद्दा न केवल शैक्षणिक है, बल्कि राज्य की स्वायत्तता और स्थानीय शिक्षा प्रणाली के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव मुख्यमंत्री विजय के राजनीतिक व्यवहार में देखा गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार को सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग प्रदान करेगी। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले की डीएमके सरकार का केंद्र के साथ अक्सर टकराव रहता था। डीएमके ने बार-बार आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार तमिलनाडु की अनदेखी करती है और बजट आवंटन में राज्य के साथ भेदभाव किया जाता है। भाजपा नेताओं ने हमेशा यह तर्क दिया था कि केंद्र के साथ विरोध की राजनीति करने से राज्य को उसका उचित हक नहीं मिल पाता और विकास कार्य बाधित होते हैं। मुख्यमंत्री विजय द्वारा टकराव की राजनीति को छोड़कर सहयोग का हाथ बढ़ाना राज्य के हित में एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय से तमिलनाडु को अधिक वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में मदद मिलेगी





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

विजय नीति आयोग तमिलनाडु प्रधानमंत्री मोदी NEET परीक्षा

United States Latest News, United States Headlines