तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर: क्या स्टालिन की रणनीति से विजय को मिली सत्ता?

तमिलनाडु में डीएमके के सहयोगियों ने राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी को समर्थन दिया है, जबकि वे वैचारिक रूप से स्टालिन के साथ जुड़े हुए हैं।

तमिलनाडु की राजनीतिक दिशा और दशा में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे देश के राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया है। राज्य की राजनीति में इस समय एक अभूतपूर्व और विचित्र स्थिति देखने को मिल रही है, जहाँ सत्ता के समीकरणों ने एक नया रूप ले लिया है। हालिया विधानसभा चुनावों के बाद द्रविड़ मुनेत्र कझगम (डीएमके) की स्थिति कमजोर हुई और वह सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली ट्विस्ट तब आया जब डीएमके के सबसे करीबी और भरोसेमंद सहयोगी दलों, जिनमें विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके), वामपंथी पार्टियाँ जैसे सीपीआई और सीपीएम, तथा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) शामिल हैं, ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। इन सभी दलों ने अभिनेता विजय की नई पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) को सरकार बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यह घटनाक्रम इसलिए अधिक चर्चा में है क्योंकि ये दल टीवीके को समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका वैचारिक जुड़ाव और गठबंधन संबंध अभी भी एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके के साथ ही रहेगा। यह स्थिति एक ऐसे राजनीतिक गठजोड़ को जन्म दे रही है जिसे समझना सामान्य राजनीतिक चश्मे से कठिन है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की सबसे बड़ी वजह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने का गहरा डर था। यदि कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता, तो केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था, जिसे राज्य के क्षेत्रीय दल किसी भी कीमत पर टालना चाहते थे। इस संवैधानिक संकट को रोकने के लिए वीसीके प्रमुख थोल तिरुमावलवन ने एक सोची-समझी रणनीति अपनाई। उन्होंने वामपंथी दलों के साथ गहन विचार-विमर्श किया और सामूहिक रूप से यह तय किया कि भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं और राज्य की स्थिरता को देखते हुए टीवीके को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया जाए। तिरुमावलवन ने सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट किया कि उनका यह निर्णय पूरी तरह से स्वतंत्र है और इसका उद् देश ्य केवल राज्य को अस्थिरता से बचाना है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि टीवीके को समर्थन देने का मतलब यह कतई नहीं है कि वे डीएमके का साथ छोड़ रहे हैं। उनके अनुसार, वैचारिक रूप से वे अब भी स्टालिन के साथ खड़े हैं और गठबंधन की मजबूती पर कोई आंच नहीं आएगी। यह एक तरह का रणनीतिक समझौता है जहाँ तात्कालिक आवश्यकता और दीर्घकालिक विचारधारा के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की प्रतिक्रिया ने इस पूरी पटकथा में एक नया आयाम जोड़ दिया है। स्टालिन ने अपने सहयोगी दलों के इस फैसले का न केवल स्वागत किया, बल्कि इसे एक समझदारी भरा कदम बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान संकट की घड़ी में टीवीके को समर्थन देना राज्य के हित में है, लेकिन यह खुशी की बात है कि सहयोगी दल अभी भी धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा बने हुए हैं। स्टालिन ने वामपंथी नेताओं और वीसीके के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, जिससे यह संकेत मिलता है कि पर्दे के पीछे से अभी भी स्टालिन की ही भूमिका प्रभावी है। हालांकि, इस बीच स्टालिन ने कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना कड़ा असंतोष भी जाहिर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के जिन विधायकों ने गठबंधन के बैनर तले चुनाव जीता, उन्होंने न तो आभार व्यक्त किया और न ही एकजुटता दिखाई, बल्कि तुरंत डीएमके से नाता तोड़ लिया। स्टालिन ने यह भी उम्मीद जताई कि विजय की नई सरकार उन सभी जनहितकारी और दूरदर्शी योजनाओं को आगे बढ़ाएगी जो उनकी पिछली सरकार ने लागू की थीं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.

एम.

कादर मोहिदीन ने भी इस स्थिति को समय की मांग बताया है। उन्होंने स्वीकार किया कि हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि डीएमके गठबंधन बहुमत हासिल करेगा, लेकिन जनता ने 108 सीटों के साथ विजय की पार्टी पर भरोसा जताया है। मोहिदीन ने खुलासा किया कि टीवीके को समर्थन देने का यह फैसला लेने से पहले एमके स्टालिन को पूरी तरह से विश्वास में लिया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा था। तमिलनाडु का यह नया राजनीतिक मॉडल यह दर्शाता है कि अब पार्टियाँ केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि संवैधानिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी अजीबोगरीब गठजोड़ कर सकती हैं। जहाँ एक ओर टीवीके शासन की कमान संभालेगी, वहीं नीतिगत स्तर पर और वैचारिक मोर्चे पर डीएमके और उसके सहयोगियों का प्रभाव बना रहेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह अपरोक्ष समर्थन टीवीके की कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावित करता है और क्या यह गठबंधन वास्तव में राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होगा या फिर आंतरिक कलह का शिकार हो जाएगा





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