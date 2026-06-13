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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री मोदी से तालमेल की मांग की

राजनीति News

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री मोदी से तालमेल की मांग की
तमिलनाडुमुख्यमंत्री विजयप्रधानमंत्री मोदी
📆13-06-2026 09:47:00
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ थलापति विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समन्वय से काम करने की मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने अपने प्रदेश के हितों की योजनाओं के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ थलापति विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समन्वय से काम करने की मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने अपने प्रदेश के हितों की योजनाओं के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी.

जोसेफ थलापति विजय के बीच की तालमेल की अटकलों को विराम लग गया है। विजय ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तालमेल से काम करेंगे, लेकिन उन्होंने राज्य के हितों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने मोदी के सामने नीट्स परीक्षा से छूट की भी मांग रखी। विजय ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कोयंबटूर में तमिलनाडु के दूसरे एम्स के लिए मंजूरी देने का अनुरोध किया और कहा कि राज्य सरकार आवश्यक भूमि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने स्नातक चिकित्सा और दंत चिकित्सा प्रवेश के लिए नीट परीक्षा के प्रति तमिलनाडु के विरोध को दोहराते हुए कहा कि इस परीक्षा ने ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के छात्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि राज्य को एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष पाठ्यक्रमों में राज्य कोटा के तहत सभी सीटें केवल बारहवीं कक्षा के अंकों के आधार पर भरने की अनुमति दी जाए। उन्होंने राज्य की 1,076 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर चक्रवातों और बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता का हवाला देते हुए एक व्यापक आपदा प्रबंधन मिशन के लिए केंद्र से अधिक समर्थन की मांग की। उन्होंने विश्व स्तरीय स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर बनाने, डीप-टेक उद्यमों के लिए वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम विकसित करने और अनुसंधान के लिए धन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से समर्थन भी मांगा। विजय ने केंद्र सरकार से प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुक्कुरल को राष्ट्रीय साहित्य घोषित करने की भी अपील की, और इसे एक ऐसा ग्रंथ बताया जिसके मूल्य आधुनिक भारत के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। अपने संबोधन के समापन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों को सशक्त बनाने से भारत मजबूत होगा

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तमिलनाडु मुख्यमंत्री विजय प्रधानमंत्री मोदी तालमेल नीट्स परीक्षा एम्स आपदा प्रबंधन मिशन

 

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