तमिलनाडु में विजय की लहर: TVK ने किया बड़ा उलटफेर, 108 सीटों पर बढ़त

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलाग वेट्री कझगम (TVK) ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए 108 सीटों पर बढ़त हासिल की है। प्रशांत किशोर की पुरानी भविष्यवाणी वायरल हो रही है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम चौंकाने वाले आ रहे हैं। अभिनेता विजय की नवगठित पार्टी, तमिलाग वेट्री कझगम ( TVK ), मतगणना के शुरुआती रुझानों में ज़बरदस्त बढ़त हासिल कर रही है। यह परिणाम न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे देश में राजनीति क हलचलों को जन्म दे रहा है। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि मात्र दो साल पहले अस्तित्व में आई यह पार्टी, दशकों से स्थापित द्रविड़ राजनीति के मजबूत गढ़ों को इस तरह हिला देगी। TVK की इस अप्रत्याशित सफलता ने राजनीति क पंडितों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। इस बीच, बिहार के जनसुराज के प्रमुख और जाने-माने राजनीति क रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रशांत किशोर , तमिलनाडु में थलापति विजय के चुनावी कार्यक्रम के दौरान, विजय की लोकप्रियता के बारे में एक दिलचस्प भविष्यवाणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में एमएस धोनी को जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, और विजय अकेले ऐसे बिहारी हैं जिनकी लोकप्रियता तमिलनाडु में उनसे भी अधिक है। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि यदि वह (टीवीके) को जीतने में मदद करेंगे, तो तमिलनाडु में धोनी से भी अधिक प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब, जब TVK 234 में से 108 सीटों पर आगे चल रही है, तो प्रशांत किशोर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है। लोग इस बात पर आश्चर्य जता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने इतनी पहले ही विजय की सफलता का अनुमान लगा लिया था। यह वीडियो उनकी राजनीति क दूरदर्शिता का प्रमाण माना जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती अभी भी जारी है, और TVK लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। वर्तमान में, TVK 234 में से 108 सीटों पर आगे चल रही है, जो कि एक शानदार प्रदर्शन है। थलापति विजय की पार्टी, तमिलनाडु में एक बंपर जीत की ओर बढ़ रही है। यह जीत तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर सकती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रशांत किशोर अब IPAC (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) से अलग हो चुके हैं। पिछले साल बिहार चुनाव में हार के बाद, उन्होंने घोषणा की थी कि वह अब किसी भी राजनीति क पार्टी को सलाह नहीं देंगे। इस घोषणा के बावजूद, तमिलनाडु में TVK की सफलता में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यह देखना दिलचस्प होगा कि TVK की सरकार तमिलनाडु के लिए क्या नीतियां लेकर आती है और राज्य के विकास को किस दिशा में ले जाती है। इस चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि तमिलनाडु की जनता बदलाव के लिए उत्सुक है और वे एक नए नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह परिणाम अन्य राज्यों के लिए भी एक संदेश है कि जनता किसी भी पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार है जो उनके हितों की रक्षा करती है और उन्हें बेहतर भविष्य प्रदान करती है। तमिलनाडु की राजनीति में यह एक ऐतिहासिक क्षण है और आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव महसूस किया जाएगा। यह जीत न केवल TVK के लिए बल्कि तमिलनाडु के लोगों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम चौंकाने वाले आ रहे हैं। अभिनेता विजय की नवगठित पार्टी, तमिलाग वेट्री कझगम (TVK), मतगणना के शुरुआती रुझानों में ज़बरदस्त बढ़त हासिल कर रही है। यह परिणाम न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे देश में राजनीतिक हलचलों को जन्म दे रहा है। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि मात्र दो साल पहले अस्तित्व में आई यह पार्टी, दशकों से स्थापित द्रविड़ राजनीति के मजबूत गढ़ों को इस तरह हिला देगी। TVK की इस अप्रत्याशित सफलता ने राजनीतिक पंडितों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। इस बीच, बिहार के जनसुराज के प्रमुख और जाने-माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रशांत किशोर, तमिलनाडु में थलापति विजय के चुनावी कार्यक्रम के दौरान, विजय की लोकप्रियता के बारे में एक दिलचस्प भविष्यवाणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में एमएस धोनी को जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, और विजय अकेले ऐसे बिहारी हैं जिनकी लोकप्रियता तमिलनाडु में उनसे भी अधिक है। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि यदि वह (टीवीके) को जीतने में मदद करेंगे, तो तमिलनाडु में धोनी से भी अधिक प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब, जब TVK 234 में से 108 सीटों पर आगे चल रही है, तो प्रशांत किशोर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है। लोग इस बात पर आश्चर्य जता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने इतनी पहले ही विजय की सफलता का अनुमान लगा लिया था। यह वीडियो उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण माना जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती अभी भी जारी है, और TVK लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। वर्तमान में, TVK 234 में से 108 सीटों पर आगे चल रही है, जो कि एक शानदार प्रदर्शन है। थलापति विजय की पार्टी, तमिलनाडु में एक बंपर जीत की ओर बढ़ रही है। यह जीत तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर सकती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रशांत किशोर अब IPAC (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) से अलग हो चुके हैं। पिछले साल बिहार चुनाव में हार के बाद, उन्होंने घोषणा की थी कि वह अब किसी भी राजनीतिक पार्टी को सलाह नहीं देंगे। इस घोषणा के बावजूद, तमिलनाडु में TVK की सफलता में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यह देखना दिलचस्प होगा कि TVK की सरकार तमिलनाडु के लिए क्या नीतियां लेकर आती है और राज्य के विकास को किस दिशा में ले जाती है। इस चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि तमिलनाडु की जनता बदलाव के लिए उत्सुक है और वे एक नए नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह परिणाम अन्य राज्यों के लिए भी एक संदेश है कि जनता किसी भी पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार है जो उनके हितों की रक्षा करती है और उन्हें बेहतर भविष्य प्रदान करती है। तमिलनाडु की राजनीति में यह एक ऐतिहासिक क्षण है और आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव महसूस किया जाएगा। यह जीत न केवल TVK के लिए बल्कि तमिलनाडु के लोगों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है





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