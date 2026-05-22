तमिलनाडु में IAS Transfer: बडे़ बदलाव, कई विभागों और जिलों में अफसर बदल दिए गए

तमिलनाडु में थलपति विजय की help(v1.3) बनने के बाद बड़े बदलाव शुरू किए जा रहे हैं। आईएएस अधिकारियों के तबादले और नए पदों की नियुक्ति के साथ ही कई विभागों और जिलों में अफसरों का स्थानांतरण और जिम्मेदारी सौंपी गई है। गैर-कर्मचारी कर्मियों में भी बदलाव किया गया है। संध्या वेणुगोपाल शर्मा को अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले के निर्णय का प्रचार करने के लिए गा ॅन लिंक पर क्लिक करना: आईएएस Transfer in Tamil Nadu

IAS Transfer: तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार बनने के बाद बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले और नई नियुक्तियां की हैं। संध्या वेणुगोपाल शर्मा को अतिरिक्त मुख्य सचिव , योजना और विकास विभाग में तैनात किया गया है। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के पूर्व आयुक्त जे.

कुमारगुरुबरन को वाणिज्य कर, पंजीकरण और धार्मिक एवं धर्मार्थ विभाग का सचिव बनाया गया है। एस. स्वर्णा को पर्यटन, संस्कृति और विशेष पहल विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। वी. शोभना को वस्त्र आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा बडे़ बदलावों में जी.

प्रकाश को राजस्व प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग में प्रधान सचिव और अतिरिक्त आयुक्त के नए बनाए गए पद पर नियुक्त किया गया है। मरियम पल्लवी बलदेव को उनके पद से हटा दिया गया है। छुट्टी से लौटने के बाद के विजयकार्तिकेयन को मत्स्य विभाग का निदेशक और तमिलनाडु मत्स्य विकास निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई और अफसरों को नई जिम्मेदारी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए जांचने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें





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IAS Transfer आईएएस ट्रांसफर तमिलनाडु में आईएएस ट्रांसफर एक्शन में थलपति विजय अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले नई तैनातियां संबंधित विभागों और जिलों में अफसर बदले गए संध्या वेणुगोपाल शर्मा को अतिरिक्त मुख्य सचिव कई अफसरों को नई जिम्मेदारी दी गई है

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