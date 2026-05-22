तमिलनाडु में कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीन चक्रवर्ती ने दावा किया है कि कांग्रेस का बड़ा वर्ग DMK नहीं, बल्कि विजय की TVK के साथ गठबंधन चाहता था।

तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीन चक्रवर्ती ने दावा किया है कि कांग्रेस का बड़ा वर्ग DMK नहीं, बल्कि विजय की TVK के साथ गठबंधन चाहता था। उन्होंने गठबंधन राजनीति , राहुल गांधी - विजय बातचीत और चुनावी रणनीति पर कई बड़े खुलासे किए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस ने नई राह पकड़ी है। पार्टी के डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रवीन चक्रवर्ती ने दावा किया है कि तमिलनाडु कांग्रेस का बड़ा हिस्सा शुरू से TVK के साथ गठबंधन चाहता था। हेमंत राजौरा के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, पेश हैं प्रमुख अंश: तमिलनाडु कांग्रेस के 75% कार्यकर्ता और जमीनी नेता शुरू से TVK के साथ गठबंधन चाहते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह वैचारिक समानता थी। विजय ने जब पार्टी बनाई तभी कहा था कि उनकी राजनीति सेकुलर और प्रोग्रेसिव होगी और BJP उनकी वैचारिक प्रतिद्वंद्वी है। कांग्रेस की विचारधारा भी वही है। दूसरी वजह, हमें जमीन पर दिख रहा था कि TVK बहुत तेजी से उभर रही है। अगर कांग्रेस उस समय TVK के साथ जाती, तो ज्यादा सीटें, ज्यादा सम्मान और बेहतर राजनीति क हिस्सेदारी मिल सकती थी। लेकिन, राजनीति सिर्फ राज्य की परिस्थितियों से नहीं चलती। संसद की मजबूरियां, पुराने रिश्ते और लंबे समय से चल रहे गठबंधन भी फैसलों को प्रभावित करते हैं।बिल्कुल हुई थी। शायद पहली बार तमिलनाडु कांग्रेस के करीब 40 नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। इंदिरा भवन में मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और के.

सी. वेणुगोपाल के साथ लंबी बैठकें हुई। पार्टी के अंदर इसे गंभीर राजनीतिक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था। कुछ वरिष्ठ नेता, जो लंबे समय से DMK गठबंधन की राजनीति में सहज थे, शायद बदलाव नहीं चाहते थे।देखिए, हम लोग जो जमीन पर थे और कांग्रेस की नई पीढी का हिस्सा है, हमने साफ देखा कि विजय का उभार किस तरह हो रहा है। लेकिन, शायद दिल्ली के वरिष्ठ लोग उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। पुराने गठबंधन और राष्ट्रीय राजनीति के कारण शायद यह आकलन नहीं हो पाया कि DMK के साथ कांग्रेस को उसका उचित सम्मान और राजनीतिक स्पेस मिल रहा है या नहीं।हुई थी ?

औपचारिक तौर पर तय नहीं हुआ, क्योंकि गठबंधन नहीं बन पाया। लेकिन, जब हम हाईकमान को बता रहे थे कि TVK के साथ जाना चाहिए, तब यह भी चर्चा हुई कि कांग्रेस को क्या राजनीतिक फायदा मिलेगा। अगर चुनाव से पहले गठबंधन होता तो हम लगभग 60 सीट जीतकर आते।हां मतगणना वाले दिन शाम करीब पांच बजे साफ हो गया था कि TVK सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, लेकिन बहुमत से थोड़ा पीछे रह सकती है। उसी समय राहुल गांधी और विजय के बीच फोन पर बात हुई। इसमें विजय ने समर्थन मांगा।2009 या 2010 में दोनों की एक मुलाकात हुई थी। उसके बाद लंबे समय तक कोई खास संपर्क नहीं रहा, लेकिन चुनाव के दौरान दो-तीन चार बातचीत हुई। करूर रैली हादसे के समय भी बात हुई थी।नहीं, राज्य और राष्ट्रीय राजनीति अलग होती है। बंगाल में कांग्रेस और TMC साथ नहीं है, लेकिन संसद में कई मुद्दों पर साथ हैं। इसलिए तमिलनाडु में राजनीतिक अलगाव का मतलब यह नहीं कि दिल्ली में संवाद खत्म हो गया। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों के आंकड़े देने में आपकी बड़ी भूमिका है। चुनावी पारदर्शिता अब विपक्ष की सबसे वड़ी लड़ाई बनने जा रही है?

जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, तभी से चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया शुरू की। अब हमारा फोकस सिर्फ EVM तक सीमित नहीं। हम वोटर लिस्ट, चुनावी प्रक्रियाओं और चुनाव आयोग के कुछ नए सिस्टम की भी जांच कर रहे हैं। आगे और डेटा सार्वजनिक किया जाएगा।हेमंत राजौरा नवभारत टाइम्स में स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हैं। वह कांग्रेस, सपा, आरजेडी सहित प्रमुख विपक्षी दलों की राजनीति को गहराई से कवर करते हैं। साथ ही, स्वास्थ्य, विज्ञान और नीति से जुड़ी अहम खबरों पर भी उनकी पैनी नजर रहती है। ग्राउंड रिपोर्टिंग, विश्लेषण की स्पष्टता और विश्वसनीय सूत्रों तक मजबूत पहुंच उनकी पत्रकारिता की पहचान है





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