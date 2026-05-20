तमिलनाडु में 15 IPS के तबादले, CM विजय ने के. भवानीश्वरी को बनाया 'सिंगप्पन' स्पेशल टास्क फोर्स का चीफ

तमिलनाडु में 15 आईपीएस के तबादले किए हैं। इसमें आईपीएस के. भवानीश्वरी को मुख्यमंत्री विजय द्वारा बनाया गया विशेष महिला टास्क फोर्स का चीफ बनाया गया है। यह टास्क फोर्स सीएम विजय की देखरेख में महिला सुरक्षा के लिए काम करेगी। समूह भवानीश्वरी बनाई गई हैं।

तमिलनाडु सरकार ने 15 आईपीएस के तबादले किए हैं। इनमें आईपीएस के. भवानीश्वरी को मुख्यमंत्री विजय द्वारा साइडलाइन रहे अधिकारियों को अहम पोस्टिंग दे रहे हैं, चूंकि महिला सुरक्षा के लिए नए बनाए गए स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ पर सभी की नजरें टिकी थीं। विजय मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद डीएमके सरकार में साइडलाइन रहे अधिकारियों को अहम पोस्टिंग दे रहे हैं, चूंकि महिला सुरक्षा के लिए नए बनाए गए स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ पर सभी की नजरें टिकी थीं। ड्राइवर से पूछकर जोसेफ विजय ने चलाई बोलेरो, तमिलनाडु CM के 'टेस्ट ड्राइव' पर आया आनंद महिंद्रा का जवाब तेजतर्रार.

तमिलनाडु सरकार ने 15 आईपीएस के तबादले किए हैं। इनमें आईपीएस के. भवानीश्वरी को मुख्यमंत्री विजय द्वारा साइडलाइन रहे अधिकारियों को अहम पोस्टिंग दे रहे हैं, चूंकि महिला सुरक्षा के लिए नए बनाए गए स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ पर सभी की नजरें टिकी थीं। विजय मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद डीएमके सरकार में साइडलाइन रहे अधिकारियों को अहम पोस्टिंग दे रहे हैं, चूंकि महिला सुरक्षा के लिए नए बनाए गए स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ पर सभी की नजरें टिकी थीं। ड्राइवर से पूछकर जोसेफ विजय ने चलाई बोलेरो, तमिलनाडु CM के 'टेस्ट ड्राइव' पर आया आनंद महिंद्रा का जवाब तेजतर्रार





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तमिलनाडु आईपीएस नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विजय महिला सुरक्षा डिफेस सीएम विजय के नेचुराम सरकार में साइडलाइन रहे अध चंद्रशेखर भवानीश्वरी प्राप्त प्रोटक्शन छान सिंगप्पन रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है राष्ट्रपति पुलिस पदक

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