तमिलनाडु में 56 आईपीएस अधिकारियों का बड़ा तबादला, कई एसपी-डीआईजी शामिल

तमिलनाडु सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 56 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इसमें 15 पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप-महानिरीक्षक शामिल हैं। चेन्नई, तांबरम और अवादी कमिश्नरेट में अधिकारियों को तैनात किया गया है। फेरबदल का उद्देश्य रिक्त पदों को भरना, जिला पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना और विशेष शाखाओं को सुव्यवस्थित करना है।

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में राज्य के पुलिस विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसके तहत 56 आईपीएस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला और नई तैनाती की गई है। इस फेरबदल में 15 पुलिस अधीक्षक (एसपी) और पुलिस उप-महानिरीक्षक (डीआईजी) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। गृह विभाग के आदेश के अनुसार, इन अधिकारियों को चेन्नई शहर, तांबरम और अवादी कमिश्नरेट में तैनात किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य महत्वपूर्ण रिक्त पदों को भरना, जिला पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना और साइबर अपराध, सतर्कता (विजिलेंस) तथा भ्रष्टाचार निरोधक शाखाओं जैसी विशेष इकाइयों के प्रशासन को सुव्यवस्थित करना है। इस कदम को राज्य में इस साल पुलिस विभाग में किए गए सबसे बड़े फेरबदलों में से एक माना जा रहा है। ग्रेटर चेन्नई पुलिस में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। पोस्टिंग आदेश की प्रतीक्षा कर रहीं ईएस उमा को पुलिस उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) नियुक्त किया गया है। केएस बल्ला कृष्णन, जो पहले पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) थे, अब चेन्नई साइबर क्राइम सेल के पुलिस उपायुक्त बनाए गए हैं। सेंट्रल क्राइम ब्रांच-1 के पुलिस उपायुक्त एस.

सेल्वराज को चेन्नई हाईकोर्ट सुरक्षा का पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच-3 के एस. अरोकियम को सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार शाखा में पुलिस अधीक्षक-सहायक पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। चेन्नई में महिला एवं बाल अपराध शाखा की पुलिस उपायुक्त जी. वनिता को अवडी आयुक्तालय में पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं प्रशासन) बनाया गया है। दक्षिण यातायात के पुलिस उपायुक्त डी.

कुमार को चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड का पुलिस अधीक्षक और मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है, और उनकी जगह पुलियंथोप के के. मुथु कुमार को ट्रैफिक-साउथ का पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। प्रतीक्षा सूची में रहे जी. गोपी को फ्लावर बाजार का पुलिस उपायुक्त नियुक्त किया गया है। जिला पुलिस प्रमुखों के स्तर पर भी बड़े बदलाव हुए हैं। चेन्नई के टी. नगर के पुलिस उपायुक्त एस.

कुथालिंगम को सलेम जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि अडयार के पुलिस उपायुक्त एसी कार्तिकेयन को तिरुवन्नामलाई जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। तिरुवल्लूर जिले के पुलिस अधीक्षक विवेकानंद शुक्ला को कुड्डालोर जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, और विल्लुपुरम के वीवी साई प्रणीत को तिरुवल्लूर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुड्डालोर के एस. जयरामकुमार को डिंडीगुल जिले में स्थानांतरित किया गया है। तिरुवन्नामलाई के एम.

सुधाकर को चेन्नई स्थित अनिवासी भारतीय (एनआरआई) सेल का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। मदुरै सिटी (उत्तर) के एस. माधिवानन को विल्लुपुरम का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। सलेम के गौतम गोयल को विरुधुनगर जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। नमक्कल की एस. विमला को चेन्नई मुख्यालय की आर्थिक अपराध शाखा (इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग) में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। ए. के.

अरुण काबिलन को धर्मपुरी जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि धर्मपुरी के एसएस महेश्वरन को कोयंबटूर सिटी में ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त के पद पर भेजा गया है। पश्चिमी तमिलनाडु में जीएस अनीता को कृष्णागिरि जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, और वहां कार्यरत पी. थंगादुरई को कोयंबटूर सिटी (उत्तर) में कानून-व्यवस्था का पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। तिरुप्पुर के यादव गिरीश अशोक को नमक्कल का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। कोयंबटूर सिटी (उत्तर) के एन.

देवनाथन को मदुरै जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जिन्होंने बीके अरविंद का स्थान लिया है, जिन्हें क्यू ब्रांच में पुलिस अधीक्षक भेजा गया है। केलकर सुब्रमण्य बालाचंद्र को नागपट्टिनम और कंभम सैमुअल प्रवीण गौतम को थेनी जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। विश्वेश बालासुब्रमण्यम शास्त्री को तिरुनेलवेली जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। नागपट्टिनम के पूर्व पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार को चेन्नई साइबर क्राइम डिवीजन-1 का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। थेनी की भुक्या स्नेहा प्रिया को मयिलादुथुरै जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। त्रिची सिटी (उत्तर) के टी.

सेंथिल कुमार को चेन्नई प्रवर्तन शाखा (एनफोर्समेंट विंग) का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, और त्रिची सिटी (दक्षिण) की श्रृष्टि सिंह को तिरुप्पुर जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। सरकार ने विजिलेंस, भ्रष्टाचार निरोधक और साइबर अपराध शाखाओं में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। चेन्नई पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्राचार्य जी. नागोजोति को विजिलेंस एवं भ्रष्टाचार निरोधक विशेष जांच प्रकोष्ठ का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। चेन्नई रेंज में विजिलेंस एवं भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के पुलिस अधीक्षक पी.

महेंद्रन को सलेम सिटी (दक्षिण) का पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। वहीं, बी. मणिकंदन को त्रिची सिटी (दक्षिण) का पुलिस उपायुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे कई अधिकारियों जैसे ई. कार्तिक, एस. शक्तिवेल, एस.

सरवनन, एस. राजेश कन्नन, जी. जवाहर और एस को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। यह फेरबदल राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे पुलिस विभाग की कार्यकुशलता और जवाबदेही बढ़ेगी





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