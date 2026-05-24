तमिलनाडु से अच्छा रिश्ता चाहता हूं, पाँच बार के सीएम रंगासामी ने मुख्यमंत्री विजय से मांगी जमीन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अगुवाई वाली टीवीके सरकार के बाद रंगासामी ने सरकार की नीतियों को लागू करने का संकल्प लिया है। रंगासामी ने पांचवीं बार पुडुचेरी के सीएम बनने के बाद साफ कहा कि वह तमिलनाडु के विकास में सहायता करेंगे। रंगासामी ने तमिलनाडु से अच्छे रिश्ते की उम्मीद में सीएम विजय से जमीन मांगी है। उम्मीद है कि उनका संबंध अच्छा रहेगा.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय अपने करिश्माई जीत के बाद सुर्खियों में बने हुए हैं। पुडुचेरी के पांचवीं बार सीएम बने एन रंगासामी ने तमिलनाडु से अच्छे रिश्ते की उम्मीद में सीएम विजय से जमीन मांगी है। रंगासामी ने कहा है कि उम्मीद है कि संबंध अच्छे रहेंगे। तमिलनाडु में बदलाव का प्रतीक बनकर उभरी थलपति विजय की अगुवाई वाली टीवीके सरकार ने लोगों को ही नहीं बल्कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी को बड़ी उम्मीद है। रंगासामी ने पांचवीं बार पुडुचेरी के सीएम बनने के बाद सरकार की नीतियों को लागू करने की बात कही है। रंगासामी ने कहा है कि वह तमिलनाडु के विकास में सहायता करने के लिए काम करेंगे.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय अपने करिश्माई जीत के बाद सुर्खियों में बने हुए हैं। पुडुचेरी के पांचवीं बार सीएम बने एन रंगासामी ने तमिलनाडु से अच्छे रिश्ते की उम्मीद में सीएम विजय से जमीन मांगी है। रंगासामी ने कहा है कि उम्मीद है कि संबंध अच्छे रहेंगे। तमिलनाडु में बदलाव का प्रतीक बनकर उभरी थलपति विजय की अगुवाई वाली टीवीके सरकार ने लोगों को ही नहीं बल्कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी को बड़ी उम्मीद है। रंगासामी ने पांचवीं बार पुडुचेरी के सीएम बनने के बाद सरकार की नीतियों को लागू करने की बात कही है। रंगासामी ने कहा है कि वह तमिलनाडु के विकास में सहायता करने के लिए काम करेंगे
तमिलनाडु सी. जोसेफ विजय सी. ए. रंगासामी पांचवीं बार पुडुचेरी के सीएम तमिलनाडु के विकास में सहायता जमीन मांगी