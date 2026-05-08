तमिलनाडु में नया मोड़, 116 विधायकों के समर्थन के साथ, शपथ लेने की तारीख गायब विधायक के इंतजार में

तमिलनाडु में राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया है. थलपति विजय की शपथ को लेकर चल रहे सस्पेंस के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने राजनीतिक माहौल को और जटिल बना दिया है. मन्नारगुड़ी से चुनाव जीतने वाले AMMK विधायक एस. कामराज लापता बताए जा रहे हैं.

तमिलनाडु के राजनीति क नजदीक में तनाव तव बड़ा हुआ है. जमानदें विधायक एस. कामराज लापता बताए जा रहे हैं और परिवार मक्कल मुनेत्र कड़गम ( AMMK ) इसके लिए राज्यपाल से शिकायत किया.

उनके मुताबिक, विधायकों के साथ खरीद-फरोख्त की कोशिश हुई है और थलपति विजय की पार्टी TVK का नाम आया. AMMK प्रमुख टीटीवी दिनाकरण विजयी से तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि वे पैसों के दम पर विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी शपथ के चलते सस्पेंस गहरा हुआ है.

अब विजय को 116 विधायकों के समर्थन की बात करने के बाद, शपथ लेने की तारीख की घोषणा नहीं हो पा रही है और VCK जैसी पार्टियाँ 'डिप्टी सीएम' की कुर्सी के बदले समर्थन देना चाहते हैं. वहीं, IUML ने एमके स्टालिन के साथ स्पष्ट रूप से बात कही है. (कोपी और अपडेट की जा रही है). ----- समाप्त ----





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तमिलनाडु राजनीति शपथ संभावित सितंबर विसेष हो गया है सस्पेंस आरोप लगाया है विजयी से सीबीसी TVK AMMK एमके स्तिनाथ IUML डिप्टी सीएम

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