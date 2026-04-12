तलाक के बाद बेटी का ढोल-नगाड़ों से स्वागत: सोशल मीडिया पर बवाल, पिता और पूर्व पति आमने-सामने

मेरठ में तलाक के बाद बेटी का ढोल-नगाड़ों से स्वागत करने पर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। बेटी के पिता, जो एक रिटायर्ड जज हैं, ने इस कदम का बचाव किया है, जबकि पूर्व पति और ससुराल वाले आरोपों-प्रत्यारोपों में उलझे हुए हैं। प्रणिता और मेजर गौरव अग्निहोत्री के बीच रिश्तों में आई कड़वाहट और विवादों के बीच, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का दौर जारी है।

मेरठ में तलाक के बाद एक अजीब मामला सामने आया, जिसमें एक बेटी का तलाक होने पर उसके रिटायर्ड जज पिता ने ढोल-नगाड़ों के साथ उसका घर में स्वागत किया। इस घटना के बाद, बेटी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, और रिटायर्ड जज पिता ने भी अपने ऊपर हमले का अंदेशा जताया है।\दरअसल, प्रणिता और उनके पूर्व पति मेजर गौरव अग्निहोत्री के बीच अब आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रणिता के पिता ने गौरव के इंटरनेट मीडिया पर जारी बयानों को मानहानि का मामला बताया है। बेटी प्रणिता ने भी अपने पूर्व पति मेजर

अग्निहोत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रणिता के अनुसार, मेजर गौरव ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। यह पूरा मामला मेरठ का है, जहाँ रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा की बेटी प्रणिता की शादी साल 2018 में शाहजहांपुर के मेजर गौरव अग्निहोत्री से हुई थी। उनका एक बेटा भी है। शादी के बाद दोनों में अनबन शुरू हो गई थी, और मामला कोर्ट तक पहुँच गया। हाल ही में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद, रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा ने अपनी बेटी का स्वागत ढोल-नगाड़ों के साथ किया, और कहा कि बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। अब, प्रणिता और उनके पूर्व ससुराल वालों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रणिता के परिवार ने आरोप लगाया है कि पूर्व पति गौरव और ससुर श्याम किशोर अग्निहोत्री सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और प्रणिता के चरित्र पर टिप्पणी की जा रही है।\दूसरी ओर, ससुराल वालों ने रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा और प्रणिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और उन्होंने कई वीडियो भी जारी किए हैं। प्रणिता के पिता ज्ञानेंद्र शर्मा ने कहा कि तलाक के बाद बेटी का ढोल-नगाड़ों से स्वागत करने और लड्डू बांटने का उद्देश्य प्रणिता को ट्रॉमा से बाहर निकालना था। हालांकि, प्रणिता ने किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर तलाक के कारणों का खुलासा नहीं किया है। तलाक की वजह पति-पत्नी के बीच मतभेद बताई गई है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, मेजर गौरव अग्निहोत्री भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने प्रणिता के परिवार पर आरोप लगाए। इसके बाद प्रणिता को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। प्रणिता का कहना है, 'मम्मी-पापा जिस चीज से मुझे बाहर निकालना चाहते थे, वह एंजायटी और डिप्रेशन वापस आ चुका है। कहीं मन नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूं।' पिता ज्ञानेंद्र शर्मा ने कहा कि मेजर गौरव उनकी बेटी की समाज में छवि धूमिल कर रहे हैं। पिता ज्ञानेंद्र शर्मा ने मेजर गौरव के खिलाफ सैन्य अधिकारियों, जालंधर आर्मी कैंट थाने में की गई कार्रवाई और फैमिली कोर्ट के समझौते नामे की कॉपी व साक्ष्य भी पेश किए। पिता ने कहा कि उन्होंने न्यायालय में सभी आवश्यक दस्तावेज पेश कर दिए हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि वह अपनी बेटी के अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे





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