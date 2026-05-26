ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो ने उजागर किया है कि चीन-समर्थित सोशल मीडिया खातों ने बड़े पैमाने पर झूठी सूचनाएं फैलाईं, जिससे अमेरिकी समर्थन में कमी का आभास दिया गया। इस लेख में अभियान की विस्तार, ट्रम्प-शी बैठक के बाद की स्थिति, और वेनेजुएला की तुलना में संभावित जोखिमों की समीक्षा की गई है।
ताइवान और चीन के बीच जोखिमपूर्ण तनाव फिर से सख़्त हो रहा है, और ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो (NSB) ने इस संदर्भ में एक बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कई सन्दिग्ध खातों ने बड़ी मात्रा में झूठी जानकारी फैलाकर जनता की सोच को मोड़ने की कोशिश की। इस अभियान के पीछे एक संगठित समूह का हाथ है, जिसका उद्देश्य चीन और अमेरिका के बीच संबंधों में बदलाव का आभास देना और ताइवान के प्रति अमेरिकी समर्थन में कमी का आश्वासन देना था। NSB ने लगभग सौ ऐसे अकाउंट समूहों की पहचान की, जिन्होंने 9,000 से अधिक पोस्ट शेयर किए, जिनमें शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बैठक के बाद दोनों देशों के बीच फिर से मिलन का संकेत दिया गया। इन संदेशों में यह भी कहा गया कि यदि चीन और ताइवान फिर से एक हो जाएँ तो शांति स्थापित हो जाएगी, जिससे ताइवान के लोगों में भ्रम और अनिश्चितता पैदा हुई। NSB के निदेशक त्साई मिंग-येन ने बताया कि इन खातों में आपसी कनेक्शन स्पष्ट नहीं था, लेकिन वे सभी एक ही समय पर समान सामग्री पोस्ट कर रहे थे। यह दिखाता है कि यह एक समन्वित अभियान था, न कि स्वतंत्र प्रयोग। इस जानकारी को कई सरकारी विभागों के साथ साझा किया गया और ताइवान के राष्ट्रपति को भी सूचित किया गया। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन की यात्रा के बाद एक साक्षात्कार में कहा कि वह ताइवान और चीन के बीच तनाव को कम करना चाहते हैं और शांति को बनाए रखने पर ज़ोर देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वे किसी भी युद्ध को नहीं चाहते, क्योंकि इससे अमेरिकी सैनिकों को 9,500 मील की दूरी तय करनी पड़ेगी। वहीं, चीन ने लंबे समय से ताइवान को अपना हिस्सा बताकर उसे मुख्य भूमि से जोड़ने की चाह जताई है, जबकि ताइवान अपनी स्वतंत्रता और रक्षा को प्राथमिकता देता है। अब प्रश्न यह है कि ट्रम्प-शी बैठक के बाद अमेरिका का समर्थन कम करने वाला कदम, यदि हुआ तो, ताइवान के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा स्तब्ध करने की तुलना में, क्या भविष्य में ताइवान के भी समान भाग्य की आशंका है?
इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका अपना रुख बदलता है तो चीन को ताइवान पर दबाव बढ़ाने का एक बड़ा अवसर मिल सकता है। इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तनाव के विकास को देखते हुए, सभी पक्षों को सावधान रहना चाहिए और किसी भी अचानक कदम से बचना चाहिए, जो क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सके
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