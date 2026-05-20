ताइवान में एक राजनीतिक उम्मीदवार द्वारा भारतीय कामगारों के प्रति नस्लीय भेदभाव वाले पोस्टर लगाए जाने के बाद ताइवान सरकार और ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र ने इसकी सख्त निंदा की है और भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है।

ताइवान में हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और विशेष रूप से भारत और ताइवान के बीच के सामाजिक संबंधों में तनाव पैदा करने का प्रयास किया। काओहसियुंग नगर परिषद के एक राजनीतिक उम्मीदवार ली हंग-यी ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान कुछ ऐसे पोस्टरों का उपयोग किया जो पूरी तरह से नस्लवाद ी और भेदभावपूर्ण थे। इन पोस्टरों में न केवल भारत ीय मूल के लोगों के प्रति घृणा फैलाई गई बल्कि इसमें पगड़ी पहने एक व्यक्ति की तस्वीर और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा दिखाकर उन पर क्रॉस का निशान लगाया गया था। इस आपत्तिजनक सामग्री का एक वीडियो मलेशिया के एक पत्रकार द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया था, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया और दुनिया भर में इसकी व्यापक आलोचना होने लगी। इस पोस्टर का मुख्य संदेश अगली पीढ़ी को बचाने के नाम पर भारत ीय कामगारों के आगमन पर प्रतिबंध लगाना था, जो सीधे तौर पर मानवाधिकारों और नस्लीय समानता के वैश्विक सिद्धांतों के विरुद्ध था। इस घटना ने यह उजागर किया कि कैसे कुछ राजनीतिक तत्व अपने निजी हितों के लिए नस्लीय विद्वेष का सहारा लेते हैं। इस घटना के तूल पकड़ने के बाद ताइवान सरकार और वहां के आधिकारिक निकायों ने अत्यंत त्वरित और कड़ी प्रतिक्रिया दी। ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र (TECC) ने आरओसी ताइवान की आधिकारिक वेबसाइट पर एक विस्तृत बयान जारी करते हुए इन नस्लवाद ी टिप्पणियों और भेदभावपूर्ण प्रकाशनों की सख्त निंदा की है। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी एक राजनीतिक उम्मीदवार द्वारा व्यक्त किए गए विचार या लगाए गए पोस्टर ताइवान के आधिकारिक रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बयान में यह जोर देकर कहा गया कि ताइवान एक ऐसा लोकतंत्र है जो समावेशिता, विविधता और मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह, नस्लवाद या भेदभाव को स्वीकार नहीं कर सकते और इस तरह की घटनाओं पर उन्हें गहरा खेद है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और ताइवान के बीच लोगों का आपसी मेल-जोल और सांस्कृतिक आदान-प्रदान दोनों देशों के साझा भविष्य और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताइवान की यह प्रतिक्रिया केवल एक औपचारिक बयान नहीं थी, बल्कि यह उस रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी की ओर संकेत करती है जिसे ताइवान भारत के साथ गहराई से विकसित करना चाहता है। ताइवान लंबे समय से अपनी श्रम शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए भारत ीय प्रवासी कामगार ों को आमंत्रित करने की योजना बना रहा है और इस दिशा में प्रतिबद्ध रहा है। द्वीप राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चलाने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों की अत्यधिक आवश्यकता है, और इस संदर्भ में भारत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भरोसेमंद भागीदार के रूप में देखा जाता है। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा की गई नस्लीय टिप्पणी न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि यह ताइवान के आर्थिक और कूटनीति क लक्ष्यों में भी गंभीर बाधा उत्पन्न कर सकती है। ताइवान सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि भारत ीय समुदाय को यह स्पष्ट संदेश मिले कि वे वहां सुरक्षित, सम्मानित और स्वागत योग्य महसूस करेंगे। अंततः, इस पूरे विवाद ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक डिजिटल युग में नफरत बहुत जल्दी फैलती है, लेकिन साथ ही यह जिम्मेदार संस्थाओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और सही मूल्यों का समर्थन करने का मौका भी देती है। ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि वे दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे और भविष्य में ऐसे भेदभावपूर्ण कृत्यों को रोकने के लिए सतर्क रहेंगे। उन्होंने अपील की है कि समाज में सद्भाव और भाईचारा बना रहे और किसी भी व्यक्ति को उसकी राष्ट्रीयता, धर्म या संस्कृति के आधार पर निशाना न बनाया जाए। भारत और ताइवान के बीच बढ़ते व्यापारिक, तकनीकी और कूटनीति क संबंधों के बीच इस तरह की घटनाओं का होना चिंताजनक है, लेकिन ताइवान प्रशासन द्वारा ली गई त्वरित और सख्त कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने लोकतंत्र की छवि को नस्लवाद के दाग से बचाना चाहता है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपनी एक प्रगतिशील, उदार और न्यायप्रिय छवि बनाए रखना चाहता है.

ताइवान में हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और विशेष रूप से भारत और ताइवान के बीच के सामाजिक संबंधों में तनाव पैदा करने का प्रयास किया। काओहसियुंग नगर परिषद के एक राजनीतिक उम्मीदवार ली हंग-यी ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान कुछ ऐसे पोस्टरों का उपयोग किया जो पूरी तरह से नस्लवादी और भेदभावपूर्ण थे। इन पोस्टरों में न केवल भारतीय मूल के लोगों के प्रति घृणा फैलाई गई बल्कि इसमें पगड़ी पहने एक व्यक्ति की तस्वीर और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा दिखाकर उन पर क्रॉस का निशान लगाया गया था। इस आपत्तिजनक सामग्री का एक वीडियो मलेशिया के एक पत्रकार द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया था, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया और दुनिया भर में इसकी व्यापक आलोचना होने लगी। इस पोस्टर का मुख्य संदेश अगली पीढ़ी को बचाने के नाम पर भारतीय कामगारों के आगमन पर प्रतिबंध लगाना था, जो सीधे तौर पर मानवाधिकारों और नस्लीय समानता के वैश्विक सिद्धांतों के विरुद्ध था। इस घटना ने यह उजागर किया कि कैसे कुछ राजनीतिक तत्व अपने निजी हितों के लिए नस्लीय विद्वेष का सहारा लेते हैं। इस घटना के तूल पकड़ने के बाद ताइवान सरकार और वहां के आधिकारिक निकायों ने अत्यंत त्वरित और कड़ी प्रतिक्रिया दी। ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र (TECC) ने आरओसी ताइवान की आधिकारिक वेबसाइट पर एक विस्तृत बयान जारी करते हुए इन नस्लवादी टिप्पणियों और भेदभावपूर्ण प्रकाशनों की सख्त निंदा की है। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी एक राजनीतिक उम्मीदवार द्वारा व्यक्त किए गए विचार या लगाए गए पोस्टर ताइवान के आधिकारिक रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बयान में यह जोर देकर कहा गया कि ताइवान एक ऐसा लोकतंत्र है जो समावेशिता, विविधता और मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह, नस्लवाद या भेदभाव को स्वीकार नहीं कर सकते और इस तरह की घटनाओं पर उन्हें गहरा खेद है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और ताइवान के बीच लोगों का आपसी मेल-जोल और सांस्कृतिक आदान-प्रदान दोनों देशों के साझा भविष्य और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताइवान की यह प्रतिक्रिया केवल एक औपचारिक बयान नहीं थी, बल्कि यह उस रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी की ओर संकेत करती है जिसे ताइवान भारत के साथ गहराई से विकसित करना चाहता है। ताइवान लंबे समय से अपनी श्रम शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय प्रवासी कामगारों को आमंत्रित करने की योजना बना रहा है और इस दिशा में प्रतिबद्ध रहा है। द्वीप राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चलाने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों की अत्यधिक आवश्यकता है, और इस संदर्भ में भारत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भरोसेमंद भागीदार के रूप में देखा जाता है। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा की गई नस्लीय टिप्पणी न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि यह ताइवान के आर्थिक और कूटनीतिक लक्ष्यों में भी गंभीर बाधा उत्पन्न कर सकती है। ताइवान सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि भारतीय समुदाय को यह स्पष्ट संदेश मिले कि वे वहां सुरक्षित, सम्मानित और स्वागत योग्य महसूस करेंगे। अंततः, इस पूरे विवाद ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक डिजिटल युग में नफरत बहुत जल्दी फैलती है, लेकिन साथ ही यह जिम्मेदार संस्थाओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और सही मूल्यों का समर्थन करने का मौका भी देती है। ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि वे दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे और भविष्य में ऐसे भेदभावपूर्ण कृत्यों को रोकने के लिए सतर्क रहेंगे। उन्होंने अपील की है कि समाज में सद्भाव और भाईचारा बना रहे और किसी भी व्यक्ति को उसकी राष्ट्रीयता, धर्म या संस्कृति के आधार पर निशाना न बनाया जाए। भारत और ताइवान के बीच बढ़ते व्यापारिक, तकनीकी और कूटनीतिक संबंधों के बीच इस तरह की घटनाओं का होना चिंताजनक है, लेकिन ताइवान प्रशासन द्वारा ली गई त्वरित और सख्त कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने लोकतंत्र की छवि को नस्लवाद के दाग से बचाना चाहता है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपनी एक प्रगतिशील, उदार और न्यायप्रिय छवि बनाए रखना चाहता है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ताइवान भारत नस्लवाद प्रवासी कामगार कूटनीति

United States Latest News, United States Headlines