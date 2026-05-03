ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने चीन की धमकियों को अनदेखा करते हुए एस्वातिनी का दौरा किया और कहा कि ताइवान को दुनिया से जुड़ने का पूरा अधिकार है। चीन ने इस दौरे को रोकने की कोशिश की और राष्ट्रपति लाई को अपमानजनक तरीके से संबोधित किया।

ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने चीन द्वारा दी जा रही लगातार धमकियों की परवाह किए बिना अफ्रीकी देश एस्वातिनी का महत्वपूर्ण दौरा किया। इस दौरे के दौरान, राष्ट्रपति लाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़ने का पूर्ण अधिकार है और किसी भी राष्ट्र को इस अधिकार को बाधित करने का कोई औचित्य नहीं है। ताइपे सरकार का मानना है कि चीन ने इस दौरे को रोकने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किए थे, जिसमें विभिन्न देशों पर दबाव डालना भी शामिल था। चीन ने राष्ट्रपति लाई के प्रति बेहद नकारात्मक रुख अपनाया है, उन्हें 'चूहा' जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया है और आरोप लगाया है कि वे छिपकर एस्वातिनी पहुंचे। यह टिप्पणी चीन की उस नीति को दर्शाती है जिसके तहत वह लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को अपने अभिन्न अंग के रूप में देखता है और ताइवान को किसी भी अन्य देश के साथ स्वतंत्र संबंध स्थापित करने से रोकता है। ताइवान सरकार लगातार इस दावे का विरोध करती रही है और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति लाई का यह दौरा, चीन के बढ़ते दबाव के बीच, ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को मजबूत करने और अपने सहयोगियों के साथ संबंधों को गहरा करने का एक स्पष्ट प्रयास है। पिछले महीने, ताइवान ने आरोप लगाया था कि चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र के तीन देशों को राष्ट्रपति लाई के विमान को एस्वातिनी के लिए उड़ान भरने की अनुमति देने से रोकने के लिए मजबूर किया, जहां वे राजा मस्वाती तृतीय के शासन की 40वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेने वाले थे। यह घटना चीन द्वारा ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने के प्रयासों को उजागर करती है। एस्वातिनी , ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध रखने वाले केवल 12 देशों में से एक है, इसलिए इस दौरे का रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है। राष्ट्रपति लाई ने एस्वातिनी के राजा के साथ अपनी बातचीत में ' चीन ी गणराज्य, ताइवान ' के आधिकारिक नाम का उल्लेख करते हुए जोर देकर कहा कि ताइवान एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है और विश्व समुदाय का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ताइवान के 23 मिलियन नागरिकों को वैश्विक मंच पर योगदान करने का अधिकार है और किसी भी देश को इस अधिकार को सीमित करने या बाधित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति लाई का यह दृढ़ रुख चीन को एक स्पष्ट संदेश है कि ताइवान अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह दौरा ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि यह अन्य देशों को ताइवान के साथ संबंधों को मजबूत करने और चीन के दबाव का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ताइवान की सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने और अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए प्रयासरत है। चीन का ताइवान के प्रति आक्रामक रवैया और उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग-थलग करने के प्रयास, वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बने हुए हैं। कई देश ताइवान की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आर्थिक विकास का समर्थन करते हैं और चीन से ताइवान के साथ शांतिपूर्ण और रचनात्मक संवाद स्थापित करने का आग्रह करते हैं। इस दौरे के बाद, ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है, लेकिन यह ताइवान को अपनी स्थिति को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। ताइवान का भविष्य, वैश्विक राजनीति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। ताइवान की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है.

ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने चीन द्वारा दी जा रही लगातार धमकियों की परवाह किए बिना अफ्रीकी देश एस्वातिनी का महत्वपूर्ण दौरा किया। इस दौरे के दौरान, राष्ट्रपति लाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़ने का पूर्ण अधिकार है और किसी भी राष्ट्र को इस अधिकार को बाधित करने का कोई औचित्य नहीं है। ताइपे सरकार का मानना है कि चीन ने इस दौरे को रोकने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किए थे, जिसमें विभिन्न देशों पर दबाव डालना भी शामिल था। चीन ने राष्ट्रपति लाई के प्रति बेहद नकारात्मक रुख अपनाया है, उन्हें 'चूहा' जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया है और आरोप लगाया है कि वे छिपकर एस्वातिनी पहुंचे। यह टिप्पणी चीन की उस नीति को दर्शाती है जिसके तहत वह लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को अपने अभिन्न अंग के रूप में देखता है और ताइवान को किसी भी अन्य देश के साथ स्वतंत्र संबंध स्थापित करने से रोकता है। ताइवान सरकार लगातार इस दावे का विरोध करती रही है और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति लाई का यह दौरा, चीन के बढ़ते दबाव के बीच, ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को मजबूत करने और अपने सहयोगियों के साथ संबंधों को गहरा करने का एक स्पष्ट प्रयास है। पिछले महीने, ताइवान ने आरोप लगाया था कि चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र के तीन देशों को राष्ट्रपति लाई के विमान को एस्वातिनी के लिए उड़ान भरने की अनुमति देने से रोकने के लिए मजबूर किया, जहां वे राजा मस्वाती तृतीय के शासन की 40वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेने वाले थे। यह घटना चीन द्वारा ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने के प्रयासों को उजागर करती है। एस्वातिनी, ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध रखने वाले केवल 12 देशों में से एक है, इसलिए इस दौरे का रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है। राष्ट्रपति लाई ने एस्वातिनी के राजा के साथ अपनी बातचीत में 'चीनी गणराज्य, ताइवान' के आधिकारिक नाम का उल्लेख करते हुए जोर देकर कहा कि ताइवान एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है और विश्व समुदाय का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ताइवान के 23 मिलियन नागरिकों को वैश्विक मंच पर योगदान करने का अधिकार है और किसी भी देश को इस अधिकार को सीमित करने या बाधित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति लाई का यह दृढ़ रुख चीन को एक स्पष्ट संदेश है कि ताइवान अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह दौरा ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि यह अन्य देशों को ताइवान के साथ संबंधों को मजबूत करने और चीन के दबाव का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ताइवान की सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने और अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए प्रयासरत है। चीन का ताइवान के प्रति आक्रामक रवैया और उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग-थलग करने के प्रयास, वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बने हुए हैं। कई देश ताइवान की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आर्थिक विकास का समर्थन करते हैं और चीन से ताइवान के साथ शांतिपूर्ण और रचनात्मक संवाद स्थापित करने का आग्रह करते हैं। इस दौरे के बाद, ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है, लेकिन यह ताइवान को अपनी स्थिति को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। ताइवान का भविष्य, वैश्विक राजनीति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। ताइवान की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है





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