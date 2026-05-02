तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर के रोमांस की खबर, वीर पहाड़िया के साथ ब्रेकअप के बाद नया रिश्ता

बॉलीवुड अभिनेत्री तारा सुतारिया का नाम अब अभिनेता आदित्य रॉय कपूर के साथ जोड़ा जा रहा है। वीर पहाड़िया के साथ ब्रेकअप के बाद तारा और आदित्य के बीच नजदीकियों की खबरें सामने आ रही हैं। फिल्मफेयर ने इस रिश्ते की पुष्टि की है।
बॉलीवुड में प्यार के नए रंग: तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर के रोमांस की चर्चा नई दिल्ली: बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों एक नए अफेयर की चर्चा जोरों पर है। हाल ही में, तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद अब तारा सुतारिया का नाम आदित्य रॉय कपूर के साथ जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, तारा और आदित्य अब एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। यह खबर फिल्मफेयर पत्रिका द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसने इस रिश्ते की पुष्टि की है। इससे पहले, आदित्य और तारा को उनकी आगामी एक्शन फिल्म 'ओम' के सेट पर एक साथ देखा गया था, जिसके कारण उनके बीच नजदीकियों की अटकलें लगाई जा रही थीं। अब, यह अटकलें हकीकत में बदलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तारा और आदित्य को कई बार इंडस्ट्री के विभिन्न कार्यक्रमों और निजी पार्टियों में एक साथ देखा गया है, जिससे फैंस को उनके बीच के रिश्ते पर संदेह होने लगा था। 'ओम' फिल्म की वर्कशॉप के दौरान उनकी केमिस्ट्री को पहली बार नोटिस किया गया था, और अब यह केमिस्ट्री एक गहरे रिश्ते में बदल गई है। दोनों ही अभिनेता अपनी निजी जिंदगी को गुप्त रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें बार-बार एक साथ देखे जाने से उनके रिश्ते के बारे में अनुमान लगाना आसान हो गया है। करीबी सूत्रों के अनुसार, यह जोड़ा एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रहा है और उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बन रहा है। यह खबर तारा सुतारिया के नए घर में शिफ्ट होने के बाद आई है, जिसे उन्होंने 2026 की शुरुआत में सेलिब्रेट किया था। यह नया घर उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। वीर पहाड़िया के साथ ब्रेकअप की खबरों के बाद, तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर के बीच नजदीकियों की खबरें तेजी से फैल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तारा और वीर का ब्रेकअप 2026 की शुरुआत में एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में हुए विवाद के बाद हुआ था। हालांकि, दोनों ने आधिकारिक तौर पर अपने ब्रेकअप की पुष्टि नहीं की है, लेकिन तारा का वीर के जन्मदिन पर न जाना और अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होना, उनके अलग होने के संकेत दे रहा था। अब, आदित्य रॉय कपूर के साथ तारा सुतारिया के रिश्ते की खबर ने उनके फैंस को उत्साहित कर दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया जोड़ा अपनी प्रेम कहानी को आगे कैसे बढ़ाता है और बॉलीवुड में किस तरह की छाप छोड़ता है। फिलहाल, दोनों ही अभिनेता अपने रिश्ते को लेकर सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन उनके करीबी दोस्त और सहकर्मी उनके बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा कर रहे हैं। यह खबर बॉलीवुड के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है, और फैंस इस नए जोड़े को पर्दे पर और निजी जिंदगी में एक साथ देखने के लिए उत्सुक हैं। तारा और आदित्य दोनों ही अपने अभिनय कौशल और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, और उनका साथ मिलकर एक शानदार जोड़ी बना सकते हैं.
बॉलीवुड में प्यार के नए रंग: तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर के रोमांस की चर्चा नई दिल्ली: बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों एक नए अफेयर की चर्चा जोरों पर है। हाल ही में, तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद अब तारा सुतारिया का नाम आदित्य रॉय कपूर के साथ जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, तारा और आदित्य अब एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। यह खबर फिल्मफेयर पत्रिका द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसने इस रिश्ते की पुष्टि की है। इससे पहले, आदित्य और तारा को उनकी आगामी एक्शन फिल्म 'ओम' के सेट पर एक साथ देखा गया था, जिसके कारण उनके बीच नजदीकियों की अटकलें लगाई जा रही थीं। अब, यह अटकलें हकीकत में बदलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तारा और आदित्य को कई बार इंडस्ट्री के विभिन्न कार्यक्रमों और निजी पार्टियों में एक साथ देखा गया है, जिससे फैंस को उनके बीच के रिश्ते पर संदेह होने लगा था। 'ओम' फिल्म की वर्कशॉप के दौरान उनकी केमिस्ट्री को पहली बार नोटिस किया गया था, और अब यह केमिस्ट्री एक गहरे रिश्ते में बदल गई है। दोनों ही अभिनेता अपनी निजी जिंदगी को गुप्त रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें बार-बार एक साथ देखे जाने से उनके रिश्ते के बारे में अनुमान लगाना आसान हो गया है। करीबी सूत्रों के अनुसार, यह जोड़ा एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रहा है और उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बन रहा है। यह खबर तारा सुतारिया के नए घर में शिफ्ट होने के बाद आई है, जिसे उन्होंने 2026 की शुरुआत में सेलिब्रेट किया था। यह नया घर उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। वीर पहाड़िया के साथ ब्रेकअप की खबरों के बाद, तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर के बीच नजदीकियों की खबरें तेजी से फैल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तारा और वीर का ब्रेकअप 2026 की शुरुआत में एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में हुए विवाद के बाद हुआ था। हालांकि, दोनों ने आधिकारिक तौर पर अपने ब्रेकअप की पुष्टि नहीं की है, लेकिन तारा का वीर के जन्मदिन पर न जाना और अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होना, उनके अलग होने के संकेत दे रहा था। अब, आदित्य रॉय कपूर के साथ तारा सुतारिया के रिश्ते की खबर ने उनके फैंस को उत्साहित कर दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया जोड़ा अपनी प्रेम कहानी को आगे कैसे बढ़ाता है और बॉलीवुड में किस तरह की छाप छोड़ता है। फिलहाल, दोनों ही अभिनेता अपने रिश्ते को लेकर सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन उनके करीबी दोस्त और सहकर्मी उनके बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा कर रहे हैं। यह खबर बॉलीवुड के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है, और फैंस इस नए जोड़े को पर्दे पर और निजी जिंदगी में एक साथ देखने के लिए उत्सुक हैं। तारा और आदित्य दोनों ही अपने अभिनय कौशल और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, और उनका साथ मिलकर एक शानदार जोड़ी बना सकते हैं
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