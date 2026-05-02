तारा सुतारिया का नया प्यार? आदित्य रॉय कपूर के साथ जुड़ने की खबर से उड़ी अफवाह

तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर के अफेयर की खबर से बॉलीवुड में हलचल, वीर पहाड़िया से ब्रेकअप के बाद नया रिश्ता?
बॉलीवुड की चहेती अदाकारा तारा सुतारिया पिछले कुछ समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। पहले वीर पहाड़िया के साथ उनके ब्रेकअप की खबरें आईं, जिसने प्रशंसकों को निराश कर दिया। अब, एक नई रिपोर्ट ने हलचल मचा दी है, जिसमें दावा किया गया है कि तारा का दिल फिर से धड़कने लगा है, और इस बार वह बॉलीवुड के आकर्षक अभिनेता आदित्य रॉय कपूर के साथ जुड़ गई हैं। फिल्मफेयर पत्रिका की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार, आदित्य और तारा एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई हैं और वे एक-दूसरे की संगति का आनंद ले रहे हैं। हालांकि, अभी तक दोनों को सार्वजनिक रूप से एक साथ ज्यादा नहीं देखा गया है, लेकिन उनके करीबी लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि उनके बीच कुछ खास है। तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का रिश्ता 2025 में शुरू हुआ था। दोनों अक्सर साथ में दिखाई देते थे और उनके प्रशंसक उन्हें एक साथ देखकर बहुत खुश होते थे। ऐसा लग रहा था कि यह रिश्ता काफी समय तक चलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से, 2026 की शुरुआत में उनके ब्रेकअप की खबरें आने लगीं। बताया जाता है कि 2026 में सिंगर एपी ढिल्लों के साथ एक विवाद के बाद तारा और वीर के बीच दूरियां बढ़ गईं। इस विवाद ने उनके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डाला और आखिरकार दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। इस ब्रेकअप ने तारा के प्रशंसकों को काफी दुख पहुंचाया, क्योंकि वे उन्हें वीर के साथ देखना पसंद करते थे। तारा और वीर ने अपने रिश्ते को लेकर कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती थीं। उनके ब्रेकअप के बाद, तारा ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और कई सफल फिल्मों में काम किया। अब, आदित्य रॉय कपूर के साथ तारा के नाम जुड़ने से उनके प्रशंसकों में फिर से उत्साह भर गया है। आदित्य एक लोकप्रिय अभिनेता हैं और उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है। वह अपनी आकर्षक पर्सनैलिटी और शानदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। तारा और आदित्य दोनों ही युवा और प्रतिभाशाली हैं, और उन्हें एक साथ देखना निश्चित रूप से प्रशंसकों के लिए एक ट्रीट होगी। हालांकि, अभी तक दोनों सितारों ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वे अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सतर्क रहते हैं और सार्वजनिक रूप से इस बारे में बात करने से बचते हैं। इसलिए, प्रशंसकों को अभी इंतजार करना होगा कि क्या यह नया जोड़ा अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करेगा या नहीं। सोशल मीडिया पर इस खबर के आने के बाद से ही प्रशंसक लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोग तारा और आदित्य को एक साथ देखने के लिए उत्साहित हैं, जबकि कुछ लोग अभी भी वीर के साथ उनके रिश्ते को भूल नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर, यह खबर बॉलीवुड में एक बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि तारा और आदित्य अपने रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अगर उनका रिश्ता सच साबित होता है, तो यह निश्चित रूप से बॉलीवुड के सबसे चर्चित जोड़ों में से एक होगा। प्रशंसक अब उनके आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस नए रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इस बीच, सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म है और हर कोई इस जोड़े के बारे में अपनी राय व्यक्त कर रहा है.
बॉलीवुड की चहेती अदाकारा तारा सुतारिया पिछले कुछ समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। पहले वीर पहाड़िया के साथ उनके ब्रेकअप की खबरें आईं, जिसने प्रशंसकों को निराश कर दिया। अब, एक नई रिपोर्ट ने हलचल मचा दी है, जिसमें दावा किया गया है कि तारा का दिल फिर से धड़कने लगा है, और इस बार वह बॉलीवुड के आकर्षक अभिनेता आदित्य रॉय कपूर के साथ जुड़ गई हैं। फिल्मफेयर पत्रिका की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार, आदित्य और तारा एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई हैं और वे एक-दूसरे की संगति का आनंद ले रहे हैं। हालांकि, अभी तक दोनों को सार्वजनिक रूप से एक साथ ज्यादा नहीं देखा गया है, लेकिन उनके करीबी लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि उनके बीच कुछ खास है। तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का रिश्ता 2025 में शुरू हुआ था। दोनों अक्सर साथ में दिखाई देते थे और उनके प्रशंसक उन्हें एक साथ देखकर बहुत खुश होते थे। ऐसा लग रहा था कि यह रिश्ता काफी समय तक चलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से, 2026 की शुरुआत में उनके ब्रेकअप की खबरें आने लगीं। बताया जाता है कि 2026 में सिंगर एपी ढिल्लों के साथ एक विवाद के बाद तारा और वीर के बीच दूरियां बढ़ गईं। इस विवाद ने उनके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डाला और आखिरकार दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। इस ब्रेकअप ने तारा के प्रशंसकों को काफी दुख पहुंचाया, क्योंकि वे उन्हें वीर के साथ देखना पसंद करते थे। तारा और वीर ने अपने रिश्ते को लेकर कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती थीं। उनके ब्रेकअप के बाद, तारा ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और कई सफल फिल्मों में काम किया। अब, आदित्य रॉय कपूर के साथ तारा के नाम जुड़ने से उनके प्रशंसकों में फिर से उत्साह भर गया है। आदित्य एक लोकप्रिय अभिनेता हैं और उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है। वह अपनी आकर्षक पर्सनैलिटी और शानदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। तारा और आदित्य दोनों ही युवा और प्रतिभाशाली हैं, और उन्हें एक साथ देखना निश्चित रूप से प्रशंसकों के लिए एक ट्रीट होगी। हालांकि, अभी तक दोनों सितारों ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वे अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सतर्क रहते हैं और सार्वजनिक रूप से इस बारे में बात करने से बचते हैं। इसलिए, प्रशंसकों को अभी इंतजार करना होगा कि क्या यह नया जोड़ा अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करेगा या नहीं। सोशल मीडिया पर इस खबर के आने के बाद से ही प्रशंसक लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोग तारा और आदित्य को एक साथ देखने के लिए उत्साहित हैं, जबकि कुछ लोग अभी भी वीर के साथ उनके रिश्ते को भूल नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर, यह खबर बॉलीवुड में एक बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि तारा और आदित्य अपने रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अगर उनका रिश्ता सच साबित होता है, तो यह निश्चित रूप से बॉलीवुड के सबसे चर्चित जोड़ों में से एक होगा। प्रशंसक अब उनके आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस नए रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इस बीच, सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म है और हर कोई इस जोड़े के बारे में अपनी राय व्यक्त कर रहा है
तारा सुतारिया आदित्य रॉय कपूर बॉलीवुड अफेयर रिलेशनशिप वीर पहाड़िया ब्रेकअप फिल्मफेयर