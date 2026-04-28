तिरहुत प्रमंडल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त कदम, डीईओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश

प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने निजी विद्यालयों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। समय सीमा के भीतर रिपोर्ट नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है।
मुजफ्फरपुर : तिरहुत प्रमंडल में शिक्षा प्रणाली को मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने एक महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाया है। निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूलने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के उद्देश्य से, आयुक्त ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई उन डीईओ के खिलाफ है जिन्होंने आयुक्त के पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया। तिरहुत प्रमंडल में मुजफ्फरपुर , सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले शामिल हैं। आयुक्त ने पहले सभी जिलों के डीईओ को एक स्पष्ट निर्देश दिया था कि वे अपने-अपने जिलों में संचालित निजी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से वसूले जा रहे विभिन्न प्रकार के शुल्कों की गहन जांच करें और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस रिपोर्ट में प्रवेश शुल्क, पुन: नामांकन शुल्क, विकास शुल्क, मासिक ट्यूशन फीस , वार्षिक शुल्क, किताबों की लागत, स्कूल की पोशाक की कीमत और परिवहन शुल्क जैसे सभी पहलुओं की समीक्षा शामिल थी। आयुक्त ने डीईओ को वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए प्रस्तावित शुल्कों का आकलन करने और तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया था। दुर्भाग्यवश, समय सीमा समाप्त होने के बावजूद, प्रमंडल के किसी भी जिले से अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। आयुक्त ने इसे गंभीर लापरवाही और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना मानते हुए कड़ा रुख अपनाया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रति आयुक्त कितने गंभीर हैं। आयुक्त ने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, तिरहुत प्रमंडल को तत्काल प्रभाव से सभी डीईओ के खिलाफ ‘प्रपत्र ‘क’ गठित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। इस प्रपत्र ‘क’ के गठन का अर्थ है कि डीईओ के खिलाफ एक औपचारिक जांच शुरू की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कड़ी सजा भी हो सकती है। आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और तत्परता से करना होगा। आयुक्त ने जोर देकर कहा कि शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता में सुधार लाना, विद्यालयों में एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना और निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आयुक्त के इस सख्त रवैये से न केवल जिला शिक्षा अधिकारी बल्कि निजी स्कूल प्रबंधन भी चिंतित हो गए हैं। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लाने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आयुक्त के इस निर्णय से अभिभावकों में भी आशा की किरण जागी है, जो लंबे समय से निजी स्कूलों की मनमानी फीस से परेशान थे। यह उम्मीद की जा रही है कि इस कार्रवाई के बाद निजी स्कूल अपनी फीस निर्धारण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाएंगे। आयुक्त ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में और भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.
मुजफ्फरपुर: तिरहुत प्रमंडल में शिक्षा प्रणाली को मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने एक महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाया है। निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूलने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के उद्देश्य से, आयुक्त ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई उन डीईओ के खिलाफ है जिन्होंने आयुक्त के पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया। तिरहुत प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले शामिल हैं। आयुक्त ने पहले सभी जिलों के डीईओ को एक स्पष्ट निर्देश दिया था कि वे अपने-अपने जिलों में संचालित निजी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से वसूले जा रहे विभिन्न प्रकार के शुल्कों की गहन जांच करें और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस रिपोर्ट में प्रवेश शुल्क, पुन: नामांकन शुल्क, विकास शुल्क, मासिक ट्यूशन फीस, वार्षिक शुल्क, किताबों की लागत, स्कूल की पोशाक की कीमत और परिवहन शुल्क जैसे सभी पहलुओं की समीक्षा शामिल थी। आयुक्त ने डीईओ को वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए प्रस्तावित शुल्कों का आकलन करने और तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया था। दुर्भाग्यवश, समय सीमा समाप्त होने के बावजूद, प्रमंडल के किसी भी जिले से अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। आयुक्त ने इसे गंभीर लापरवाही और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना मानते हुए कड़ा रुख अपनाया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रति आयुक्त कितने गंभीर हैं। आयुक्त ने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, तिरहुत प्रमंडल को तत्काल प्रभाव से सभी डीईओ के खिलाफ ‘प्रपत्र ‘क’ गठित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। इस प्रपत्र ‘क’ के गठन का अर्थ है कि डीईओ के खिलाफ एक औपचारिक जांच शुरू की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कड़ी सजा भी हो सकती है। आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और तत्परता से करना होगा। आयुक्त ने जोर देकर कहा कि शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता में सुधार लाना, विद्यालयों में एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना और निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आयुक्त के इस सख्त रवैये से न केवल जिला शिक्षा अधिकारी बल्कि निजी स्कूल प्रबंधन भी चिंतित हो गए हैं। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लाने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आयुक्त के इस निर्णय से अभिभावकों में भी आशा की किरण जागी है, जो लंबे समय से निजी स्कूलों की मनमानी फीस से परेशान थे। यह उम्मीद की जा रही है कि इस कार्रवाई के बाद निजी स्कूल अपनी फीस निर्धारण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाएंगे। आयुक्त ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में और भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके
मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल शिक्षा फीस जिला शिक्षा पदाधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई आयुक्त प्रशासन