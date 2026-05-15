तिलक वर्मा का तूफान और मुंबई इंडियंस की रोमांचक जीत

आईपीएल 2026 के मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को एक बेहद रोमांचक मैच में हरा दिया। तिलक वर्मा की नाबाद 75 रनों की पारी ने मैच का रुख पलट दिया और मुंबई को जीत दिलाई।

धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेल े गए इस मुकाबले ने क्रिकेट प्रेमियों को अंत तक अपनी सीटों से बांधे रखा। आईपीएल 2026 का यह मैच मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच एक रोमांचक युद्ध की तरह था। पंजाब किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल स्कोर खड़ा करने की कोशिश की और अंततः 8 विकेट खोकर 200 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मुंबई के सामने रखा। पंजाब की ओर से प्रभसिमरन सिंह ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और 57 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेल ी। उन्होंने प्रियांश आर्य के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 50 रनों की तेज साझेदारी की जिससे टीम को एक मजबूत शुरुआत मिली। इसके बाद कूपर कोनोली के साथ उनकी जुगलबंदी ने टीम को 100 रनों के पार पहुँचाया। हालांकि मुंबई की ओर से शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंदबाजी से मैच का पासा पलट दिया। शुरुआत में महंगे साबित होने के बावजूद शार्दुल ने जबरदस्त वापसी की और 4 महत्वपूर्ण विकेट लेकर पंजाब के मध्यक्रम को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने प्रभसिमरन और कप्तान श्रेयस अय्यर जैसे सेट बल्लेबाजों को आउट कर पंजाब की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। राज बावा ने भी कूपर कोनोली को आउट कर दबाव बढ़ाया जिससे पंजाब एक समय संघर्ष करता नजर आया। लेकिन मैच के अंतिम क्षणों में अजमतुल्लाह ओमरजई ने तूफानी बल्लेबाजी की और मात्र 17 गेंदों में 38 रन बनाकर टीम को 200 के स्कोर तक पहुँचा दिया। जब मुंबई इंडियंस 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो रयान रिकेल्टन ने विस्फोटक अंदाज में शुरुआत की। उन्होंने मात्र 23 गेंदों में 48 रन बनाकर पंजाब के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। दूसरी ओर कप्तान रोहित शर्मा ने संभलकर खेल ने की कोशिश की और 26 गेंदों पर 25 रन बनाए लेकिन वे अपनी लय नहीं पकड़ पाए। यहाँ से पंजाब किंग्स ने वापसी की कोशिश की और युजवेंद्र चहल ने अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी से मुंबई को झटके दिए। चहल ने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर मुंबई की पारी को बड़ा झटका दिया जिससे मुंबई का स्कोर 89 रन पर 3 विकेट हो गया। इस कठिन परिस्थिति में तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने एक छोर को मजबूती से पकड़े रखा और धीरे-धीरे रन बनाने शुरू किए। उन्होंने पहले शेरफेन रदरफोर्ड के साथ मिलकर 61 रनों की साझेदारी की और फिर विल जैक्स के साथ मिलकर मैच को अंतिम ओवरों तक ले गए। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी में एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आ रहा था और उन्होंने डेथ ओवरों में पंजाब के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। मैच का सबसे निर्णायक मोड़ 18वां ओवर था। उस समय समीकरण यह था कि मुंबई को जीत के लिए 18 गेंदों पर 50 रनों की आवश्यकता थी और ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम जीत के करीब है। लेकिन तभी मार्को जानसेन का ओवर आया जिसने पूरे मैच की दिशा ही बदल दी। तिलक वर्मा ने जानसेन को बुरी तरह निशाना बनाया और उस एक ओवर में 22 रन कूट दिए। इस ओवर के समाप्त होते ही समीकरण मुंबई के पक्ष में हो गया और अब उन्हें 12 गेंदों में मात्र 28 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने 13 रन दिए जिससे अंतिम ओवर में जीत के लिए 15 रनों की दरकार थी। पंजाब की ओर से जेवियर बार्टलेट अंतिम ओवर लेकर आए। पहली गेंद पर छक्का लगा और तीसरी गेंद खाली गई जिससे समीकरण 3 गेंदों पर 8 रन रह गया। इसके बाद तिलक वर्मा ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए चौथी और पांचवीं गेंद पर लगातार दो शानदार छक्के जड़े और मुंबई को एक यादगार जीत दिला दी। तिलक वर्मा ने 33 गेंदों में नाबाद 75 रनों की पारी खेल ी जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। वहीं विल जैक्स ने भी 10 गेंदों पर 25 रनों का छोटा लेकिन प्रभावी योगदान दिया। इस हार के साथ पंजाब किंग्स को लगातार पांचवीं हार का सामना करना पड़ा जिससे उनके प्लेऑफ की उम्मीदें अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब उन्हें अपने बचे हुए दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे तभी वे टूर्नामेंट के अगले दौर के बारे में सोच सकते हैं.

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