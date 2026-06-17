Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

तिलहर में सांप के काटने से महिला की मौत, परिजन झाड़फूंक में लगे रहे

उत्तर प्रदेश News

तिलहर में सांप के काटने से महिला की मौत, परिजन झाड़फूंक में लगे रहे
सांप काटनाझाड़फूंकतिलहर
📆17-06-2026 17:45:00
📰Dainik Jagran
132 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 73% · Publisher: 53%

उत्तर प्रदेश के तिलहर में एक महिला की सांप के काटने से मौत हो गई, क्योंकि परिजन अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़फूंक कराते रहे। चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया, फिर भी उन्हें जीवित होने की उम्मीद थी और वे अन्य स्थानों पर ले गए।

उत्तर प्रदेश के तिलहर क्षेत्र में एक दुखद घटना में सांप के काटने से एक महिला की जान चली गई, जबकि उसके परिजनों ने अस्पताल ले जाने की बजाय झाड़फूंक और देसी उपचार में समय बर्बाद किया। यह घटना गांव पुरायुं की निवासी सुनीता देवी की है, जो बुधवार सुबह चाय बनाने के लिए घर में रखी लकड़ी उठा रही थीं, तभी एक सांप ने उनके हाथ में डस लिया। परिजनों ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय पहले झाड़फूंक कराने का फैसला किया, जो आज भी कई ग्रामीण इलाकों में आम बात है। सुनीता की चीख सुनकर पति रामसिंह और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें छह किलोमीटर दूर जन्यूरी गांव ले गए, जहां एक स्थानीय झाड़फूंक करने वाला रहता था। वहां काफी देर तक तंत्र-मंत्र और देसी उपचार किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद परिजन 12 किलोमीटर दूर लखौआ गांव ले गए, जहां फिर से झाड़फूंक की गई। जब महिला के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, तब गांव के अन्य लोगों के समझाने पर वे नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिर भी परिजनों को उम्मीद थी कि वह जीवित हो सकती हैं, इसलिए वे 70 किलोमीटर दूर बंडा के सुनासिरनाथ गांव ले गए। वहां भी उन्हें मृत बताकर वापस भेज दिया गया। हताश होकर परिजन बिलसंडा के नवादिया झादा और मीरपुर नवादा भी गए, लेकिन हर जगह यही जवाब मिला कि महिला की मृत्यु हो चुकी है। अंततः रामसिंह पत्नी का शव लेकर घर लौटे। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। आल इंडिया वर्ल्ड लाइफ रेस्क्यू ग्रुप के अध्यक्ष सरोज कुमार ने बताया कि उन्होंने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। यह घटना एक बार फिर से अंधविश्वास और आधुनिक चिकित्सा के बीच की खाई को उजागर करती है। सरकारी अस्पतालों में सांप के काटने का मुफ्त इलाज उपलब्ध है और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग पारंपरिक झाड़फूंक पर अधिक भरोसा करते हैं। इससे कई बार मरीज की जान बचाने का सुनहरा समय निकल जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, सांप के काटने के तुरंत बाद मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि एंटी-वेनम इंजेक्शन से जान बचाई जा सकती है। झाड़फूंक में समय बर्बाद करने से जहर शरीर में फैल जाता है और मौत हो जाती है। इस मामले में भी यही हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अंधविश्वास छोड़कर समय पर चिकित्सा सहायता लें। यह घटना तिलहर जैसे छोटे कस्बों में भी आधुनिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता की कमी को दर्शाती है। समाज में इस तरह की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। सुनीता देवी के परिवार में दो छोटे बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारी अब उनके पति रामसिंह पर है। गांव वालों ने परिवार को सांत्वना दी है, लेकिन इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है। आशा है कि इस घटना से लोग सीख लेंगे और भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं दोहराएंगे। यह केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि हमारे समाज में व्याप्त अज्ञानता का प्रतीक है.

उत्तर प्रदेश के तिलहर क्षेत्र में एक दुखद घटना में सांप के काटने से एक महिला की जान चली गई, जबकि उसके परिजनों ने अस्पताल ले जाने की बजाय झाड़फूंक और देसी उपचार में समय बर्बाद किया। यह घटना गांव पुरायुं की निवासी सुनीता देवी की है, जो बुधवार सुबह चाय बनाने के लिए घर में रखी लकड़ी उठा रही थीं, तभी एक सांप ने उनके हाथ में डस लिया। परिजनों ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय पहले झाड़फूंक कराने का फैसला किया, जो आज भी कई ग्रामीण इलाकों में आम बात है। सुनीता की चीख सुनकर पति रामसिंह और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें छह किलोमीटर दूर जन्यूरी गांव ले गए, जहां एक स्थानीय झाड़फूंक करने वाला रहता था। वहां काफी देर तक तंत्र-मंत्र और देसी उपचार किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद परिजन 12 किलोमीटर दूर लखौआ गांव ले गए, जहां फिर से झाड़फूंक की गई। जब महिला के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, तब गांव के अन्य लोगों के समझाने पर वे नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिर भी परिजनों को उम्मीद थी कि वह जीवित हो सकती हैं, इसलिए वे 70 किलोमीटर दूर बंडा के सुनासिरनाथ गांव ले गए। वहां भी उन्हें मृत बताकर वापस भेज दिया गया। हताश होकर परिजन बिलसंडा के नवादिया झादा और मीरपुर नवादा भी गए, लेकिन हर जगह यही जवाब मिला कि महिला की मृत्यु हो चुकी है। अंततः रामसिंह पत्नी का शव लेकर घर लौटे। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। आल इंडिया वर्ल्ड लाइफ रेस्क्यू ग्रुप के अध्यक्ष सरोज कुमार ने बताया कि उन्होंने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। यह घटना एक बार फिर से अंधविश्वास और आधुनिक चिकित्सा के बीच की खाई को उजागर करती है। सरकारी अस्पतालों में सांप के काटने का मुफ्त इलाज उपलब्ध है और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग पारंपरिक झाड़फूंक पर अधिक भरोसा करते हैं। इससे कई बार मरीज की जान बचाने का सुनहरा समय निकल जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, सांप के काटने के तुरंत बाद मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि एंटी-वेनम इंजेक्शन से जान बचाई जा सकती है। झाड़फूंक में समय बर्बाद करने से जहर शरीर में फैल जाता है और मौत हो जाती है। इस मामले में भी यही हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अंधविश्वास छोड़कर समय पर चिकित्सा सहायता लें। यह घटना तिलहर जैसे छोटे कस्बों में भी आधुनिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता की कमी को दर्शाती है। समाज में इस तरह की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। सुनीता देवी के परिवार में दो छोटे बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारी अब उनके पति रामसिंह पर है। गांव वालों ने परिवार को सांत्वना दी है, लेकिन इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है। आशा है कि इस घटना से लोग सीख लेंगे और भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं दोहराएंगे। यह केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि हमारे समाज में व्याप्त अज्ञानता का प्रतीक है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

सांप काटना झाड़फूंक तिलहर मौत अंधविश्वास

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-17 20:44:57