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तीन साल के बच्चे ने स्वेच्छा से चुना फल: माँ ने जंक फूड पर किया प्रयोग

Health News

तीन साल के बच्चे ने स्वेच्छा से चुना फल: माँ ने जंक फूड पर किया प्रयोग
जंक फूडबच्चों का पोषणस्वस्थ भोजन
📆09-06-2026 11:41:00
📰NBT Hindi News
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मातृत्व की एक अनोखी कहानी जहाँ माँ ने तीन साल के बेटे को पहली बार नूडल्स और चिप्स दिया, लेकिन उसने स्वाभाविक रूप से फल को चुना, जिससे यह दिखाया गया कि शुरुआती उम्र में स्वस्थ खाने की आदतें बच्चों के भविष्य के चयन को प्रभावित करती हैं।

बच्चों को जंक फूड से दूर रखना अक्सर माता-पिता के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इस समस्या का समाधान खोजते हुए एक माँ ने अपने तीन साल के बेटे को स्वस्थ खाने की आदत डालने का अनोखा तरीका अपनाया और वह इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। उनका मानना है कि यदि शिशु को कम उम्र से ही वास्तविक, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की आदत सिखा दी जाए, तो वह स्वाभाविक रूप से उन अस्वस्थ विकल्पों से दूरी बनाए रखता है। इस अनुभव को उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल पर वीडियो के माध्यम से विस्तृत किया। मां, सुखलीन अरोरा, ने बताया कि अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन पर उन्होंने उसे पहली बार नूडल्स और चिप्स परोसे। अचानक पेश किया गया यह नया खाने का विकल्प तब तक आश्चर्यचकित कर गया जब बच्चे ने पहला कौर लिया और तुरंत ही प्लेट रख दी। इसके बाद उसने चिप्स के कुछ ही टुकड़े खाए और फिर बिना किसी आदेश के फल की ओर मुड़ गया। यह देखकर माँ को एहसास हुआ कि उनके बेटे की पसंद केवल स्वाद की नहीं, बल्कि उसके शरीर की पोषक आवश्यकता की भी अभिव्यक्ति थी। वह कहती हैं कि उन्होंने अपने बेटे को तीन साल तक जंक फूड से पूरी तरह दूर रखा और फिर इसका एक नियंत्रित परीक्षण किया, जिससे पता चला कि बच्चा प्राकृतिक, ताज़ा फलों को अधिक आकर्षक मानता है। सुखलीन का यह प्रयोग इस बात को उजागर करता है कि शुरुआती उम्र में स्वस्थ खाने की आदतें बच्चों के भविष्य के खानपान विकल्पों को निर्धारित कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य अपने बच्चे को कोई प्रतिबंध लगाकर खाने के चयन से वंचित करना नहीं था, बल्कि उसे चुनने की स्वतंत्रता देना था। परिणामस्वरूप, बच्चा स्वेच्छा से फल को अपने मुख्य खाने के रूप में चुनता है, जो माँ के लिए सबसे बड़ी जीत थी। यह कहानी उन सभी अभिभावकों को प्रेरित कर सकती है जो जंक फूड के आकर्षण से बचने के लिए अपने बच्चों में प्रारम्भिक उम्र से ही स्वास्थ्यपूर्ण भोजन की आदतें विकसित करना चाहते हैं। यह केस स्टडी यह सिद्ध करता है कि जंक फूड को सम्पूर्ण रूप से हटाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बच्चों को स्वस्थ विकल्पों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित करने के लिए उनके खाने की आदतों को प्रारम्भिक रूप से आकार देना पर्याप्त है। जब बच्चे अपने भोजन में विविधता और पोषण को स्वयं ही पहचान लेते हैं, तो वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी संतुलित विकास की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार, माँ‑बेटे की इस सरल लेकिन प्रभावशाली कहानी ने पेरेंटिंग में नई दिशा का सुझाव दिया है, जहाँ बच्चों की पसंद को सम्मान देते हुए उन्हें स्वस्थ जीवन शैली की ओर मार्गदर्शन किया जा सकता है.

बच्चों को जंक फूड से दूर रखना अक्सर माता-पिता के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इस समस्या का समाधान खोजते हुए एक माँ ने अपने तीन साल के बेटे को स्वस्थ खाने की आदत डालने का अनोखा तरीका अपनाया और वह इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। उनका मानना है कि यदि शिशु को कम उम्र से ही वास्तविक, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की आदत सिखा दी जाए, तो वह स्वाभाविक रूप से उन अस्वस्थ विकल्पों से दूरी बनाए रखता है। इस अनुभव को उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल पर वीडियो के माध्यम से विस्तृत किया। मां, सुखलीन अरोरा, ने बताया कि अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन पर उन्होंने उसे पहली बार नूडल्स और चिप्स परोसे। अचानक पेश किया गया यह नया खाने का विकल्प तब तक आश्चर्यचकित कर गया जब बच्चे ने पहला कौर लिया और तुरंत ही प्लेट रख दी। इसके बाद उसने चिप्स के कुछ ही टुकड़े खाए और फिर बिना किसी आदेश के फल की ओर मुड़ गया। यह देखकर माँ को एहसास हुआ कि उनके बेटे की पसंद केवल स्वाद की नहीं, बल्कि उसके शरीर की पोषक आवश्यकता की भी अभिव्यक्ति थी। वह कहती हैं कि उन्होंने अपने बेटे को तीन साल तक जंक फूड से पूरी तरह दूर रखा और फिर इसका एक नियंत्रित परीक्षण किया, जिससे पता चला कि बच्चा प्राकृतिक, ताज़ा फलों को अधिक आकर्षक मानता है। सुखलीन का यह प्रयोग इस बात को उजागर करता है कि शुरुआती उम्र में स्वस्थ खाने की आदतें बच्चों के भविष्य के खानपान विकल्पों को निर्धारित कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य अपने बच्चे को कोई प्रतिबंध लगाकर खाने के चयन से वंचित करना नहीं था, बल्कि उसे चुनने की स्वतंत्रता देना था। परिणामस्वरूप, बच्चा स्वेच्छा से फल को अपने मुख्य खाने के रूप में चुनता है, जो माँ के लिए सबसे बड़ी जीत थी। यह कहानी उन सभी अभिभावकों को प्रेरित कर सकती है जो जंक फूड के आकर्षण से बचने के लिए अपने बच्चों में प्रारम्भिक उम्र से ही स्वास्थ्यपूर्ण भोजन की आदतें विकसित करना चाहते हैं। यह केस स्टडी यह सिद्ध करता है कि जंक फूड को सम्पूर्ण रूप से हटाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बच्चों को स्वस्थ विकल्पों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित करने के लिए उनके खाने की आदतों को प्रारम्भिक रूप से आकार देना पर्याप्त है। जब बच्चे अपने भोजन में विविधता और पोषण को स्वयं ही पहचान लेते हैं, तो वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी संतुलित विकास की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार, माँ‑बेटे की इस सरल लेकिन प्रभावशाली कहानी ने पेरेंटिंग में नई दिशा का सुझाव दिया है, जहाँ बच्चों की पसंद को सम्मान देते हुए उन्हें स्वस्थ जीवन शैली की ओर मार्गदर्शन किया जा सकता है

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जंक फूड बच्चों का पोषण स्वस्थ भोजन माता-पिता की टिप्स बच्चों की पसंद

 

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