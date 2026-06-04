तीन दिन की देरी के बाद केरल पहुंचा दक्षिण-पश्चिम मानसून, कई राज्यों में भारी बारिश का IMD Alert

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने तीन दिन की देरी के बाद केरल में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक पहुंचेगा। 24 राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

तीन दिन की देरी के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक पहुंचेगा। 24 राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने 24 घंटे में 24 राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल के कोच्चि का दृश्य (File Photo/ANI)।देश का दक्षिण पश्चिम मानसून तीन दिन देरी के बाद गुरुवार को केरल पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में पश्चिमी हवाओं का दबाव कम होने के कारण मानसून पिछले कुछ दिन से केरल से कुछ दूरी पर अटका रहा। परिस्थितियां अनुकूल हुई तो मानसून ने गुरुवार रात में ही केरल में धमाकेदार एंट्री कर ली और तेज हवाओं व भारी बारिश के साथ पूरे केरल एवं तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को कवर कर लिया। आईएमडी के सैटेलाइट मैप के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में मानसून गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को कवर कर सकता है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों और बंगाल की खाड़ी के कुछ क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने की संभावना है। अगले 7 दिन तक केरल , तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश होगी। साथ ही उत्तर-पश्चिम, मध्य भारत एवं उत्तर-पूर्व के राज्यों में प्री-मानसून की अच्छी बारिश हो रही है। गुरुवार को राजधानी दिल्ली, एनसीआर, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हुई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून 15 से 20 जून के बीच मध्यप्रदेश,गुजरात व राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। 5 जुलाई तक देश के सभी राज्यों को कवर कर लेगा। इससे पहले देश के अलग-अलग हिस्सों में प्री-मानसून की बारिश जारी रहेगी। मानसून 13 सितंबर से लौटना शुरू होगा और 15 अक्टूबर तक पूरे देश से वापसी हो जाएगी। ऐसे में जून से अक्टूबर तक करीब साढ़े चार माह मानसून की गतिविधियां जारी रहेगी।आईएमडी ने अगले 24 घंटों के लिए ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना समेत 24 राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश , ओले गिरने और तेज हवाओं का खतरा है। दिल्ली-एनसीआर में 50-70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी-बारिश, बिजली गिरने की आशंका है।यह प्रमुख मानसून है, जिसे आमतौर पर 'मानसून' कहा जाता है। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से आता है। सामान्य रूप से 1 जून को केरल से शुरूआत होती है। सितंबर के अंत तक गतिविधियां जारी रहती है। पूरे देश (खासकर उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत) की 75-90% बारिश इसी मानसून से कवर होती है।इसे शीतकालीन मानसून, रिट्रीटिंग मानसून या उत्तर-पूर्वी मानसून भी कहते हैं। अक्टूबर के मध्य (लगभग 15-20 अक्टूबर) से शुरू होता है और दिसंबर तक रहता है। हिमालय से ठंडी हवाएं दक्षिण की ओर चलती हैं। ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती है तब यह मानसून आता है। मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों और पूर्वी तट पर ही प्रभाव रहता है। उत्तर भारत में इस मानसून का प्रभाव नहीं होता।केंद्रीय जल आयोग के अनुसार देश में निगरानी वाले 166 प्रमुख जलाशयों में कुल क्षमता 183.

56 बीसीएम के विपरीत मध्य मई तक 34.45 प्रतिशत यानी 63.23 बीसीएम पानी बचा है। इस पानी से दो माह तक पेयजल व सिंचाई की पूर्ति की जा सकती है। अधिकतर जलाशयों में पानी सामान्य स्तर से नीचे है और गर्मियों में तेजी से घटा है। प्रमुख 13 बड़े जलाशयों में पानी 50 प्रतिशत से नीचे आ गया है। इस बार मानसून कमजोर रहता है तो जलाशयों की भराव क्षमता प्रभावित होगी और इसका प्रभाव गांवों-शहरों की पेयजल व कृषि सिंचाई पर पड़ेगा





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल भारी बारिश IMD Alert 24 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

आज आंधी-बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी: 70 की स्पीड से हवा चलेगी; पारा 40 डिग्री के करीब, जानें- आगे कैसा रहेगा मौसमRajasthan weather alert: Orange alert for heavy winds up to 70KM today & June 4. Relief from intense heat till June 6.

Read more »

पंजाब-चंडीगढ़ में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट: आंधी के साथ आसमानी बिजली भी चमकेगी; सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री से नीचेPunjab and Chandigarh weather alert: Orange alert for rain and strong winds starting today. Follow latest updates.

Read more »

12 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट, 90 की स्पीड से हवा; IMD अपडेटकल 4 जून को 12 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना, उत्तराखंड में बर्फबारी। 90 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। 7 जून तक मौसम सुहावना रहेगा, तापमान 40 डिग्री से कम।

Read more »

Monsoon Updates: केरल में झमाझम बारिश, तीन जिलों में ऑरेंज अलर्ट; हवा की गति और मानसून पर IMD से क्या अपडेट?Monsoon Updates: केरल में झमाझम बारिश, तीन जिलों में ऑरेंज अलर्ट; हवा की गति और मानसून पर IMD से क्या अपडेट?

Read more »

Kerala Monsoon Active होते ही कई जिलों में भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्टकेरल में मानसून के सक्रिय होते हैं कई जिलों में भारी बारिश शुरू हो गई है. जिससे हालात बिगड़ गए हैं कई जगहों पर जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी है. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में और तेज बारिश की चेतावनी दी है लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Read more »

दिल्ली में अचानक छाया अंधेरा, तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट | Rain In Delhi Ncr Winds Thundershowers Imd Issues AlertRain In Delhi: दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को बारिश होने से गर्म और उमस भरे मौसम से राहत मिली है। आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होगी।

Read more »