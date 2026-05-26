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तीन साल से लापता CRPF जवान बादल मुर्मू का मामला गरमाया, पत्नी ने DGP से कर दी गंभीर अपील

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तीन साल से लापता CRPF जवान बादल मुर्मू का मामला गरमाया, पत्नी ने DGP से कर दी गंभीर अपील
CRPFनक्सलीबादल मुर्मू
📆26-05-2026 14:14:00
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बादल मुर्मू की लापता होने को लेकर उनकी पत्नी झानो मुर्मू ने वीडियो के माध्यम से राज्य एवं केंद्र सरकार से सीबीआई जांच तथा नक्सली गिरोह की पूछताछ की मांग की है। परिवार शहीद दर्जा या तत्काल खोज की मांग करता है।

झारखंड के चाईबासा जिले में CRPF की 197वीं बटालियन के जवान बादल मुर्मू के लापता होने की खबर ने फिर से राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। बादल मुर्मू का अंतिम संपर्क 6 जनवरी 2023 को कोल्हान जंगल के तुम्बाहाका इलाके से हुआ था, जब उन्होंने अपने परिवार को बताया कि वे एक ऑपरेशन पर जा रहे हैं और मकर संक्रांति के बाद घर लौट आएंगे। उस दिन के बाद से उनका कोई पते नहीं बना। अब तीन साल बीतने के बाद, उनकी पत्नी झानो मुर्मू ने एक भावनाप्रधान वीडियो जारी कर झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) और राज्य तथा केंद्र सरकार से अपील की है। वीडियो में उन्होंने कहा कि इस दौरान नक्सली तत्वों ने अपने पति को अपहरण कर लिया हो सकता है और इस मामले की सच्चाई उजागर करने के लिए उन्हें तुरंत सीबीआई की जांच की आवश्यकता है। वह यह भी आशा जताती हैं कि यदि नक्सली गिरोह ने सर्दर किया है तो उनके पास मौजूद जानकारी के आधार पर पूछताछ की जाए, जिससे उनके पति की नियति स्पष्ट हो सके। परिवार का यह माना है कि बादल मुर्मू , जो 2011 से CRFP में सक्रिय रहे और कई नक्सल विरोधी अभियानों में भाग ले चुके हैं, को अपने कर्तव्य में नक्सली चरमसंकट के दौरान बंधक बना लिया गया था। 2016 में उन्हें राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, जिससे उनका शौर्य और सेवा का इतिहास स्पष्ट हो जाता है। उनके परिवार ने बताया कि वे 13,000 रुपये की पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं और यह स्थिति उनके छह साल के बेटे की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों को अत्यंत कठिन बना रही है। इस परिस्थिति में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राष्ट्रपति के कार्यालय तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत पत्र लिखे हैं, परन्तु अब तक उन्हें कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अमित रेणु ने बताया कि पुलिस इस मामले की सभी संभावित पहलुओं की गहन जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सार्वजनिक तौर पर अधिक जानकारी साझा करना उचित नहीं है, परंतु उन्होंने यह भी दर्शाया कि जांच प्रक्रिया में सभी संदिग्धों की पूछताछ, भू-स्थानीय साक्ष्य संग्रह और संभावित नक्सली नेटवर्क के साथ संवाद शामिल है। परिवार की मांग स्पष्ट है: या तो बादल मुर्मू को सुरक्षित रूप से लौटाया जाए या उन्हें शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए, जिससे उनके सेवाकाल की कद्र और उनके परिवार को उचित मुआवजा मिल सके। इस पूरे विवाद ने न केवल नक्सली समस्या के समाधान की आवश्यकता को रेखांकित किया है, बल्कि सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा एवं उनके परिवारीजन के अधिकारों की भी पुकार उठाई है.

झारखंड के चाईबासा जिले में CRPF की 197वीं बटालियन के जवान बादल मुर्मू के लापता होने की खबर ने फिर से राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। बादल मुर्मू का अंतिम संपर्क 6 जनवरी 2023 को कोल्हान जंगल के तुम्बाहाका इलाके से हुआ था, जब उन्होंने अपने परिवार को बताया कि वे एक ऑपरेशन पर जा रहे हैं और मकर संक्रांति के बाद घर लौट आएंगे। उस दिन के बाद से उनका कोई पते नहीं बना। अब तीन साल बीतने के बाद, उनकी पत्नी झानो मुर्मू ने एक भावनाप्रधान वीडियो जारी कर झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) और राज्य तथा केंद्र सरकार से अपील की है। वीडियो में उन्होंने कहा कि इस दौरान नक्सली तत्वों ने अपने पति को अपहरण कर लिया हो सकता है और इस मामले की सच्चाई उजागर करने के लिए उन्हें तुरंत सीबीआई की जांच की आवश्यकता है। वह यह भी आशा जताती हैं कि यदि नक्सली गिरोह ने सर्दर किया है तो उनके पास मौजूद जानकारी के आधार पर पूछताछ की जाए, जिससे उनके पति की नियति स्पष्ट हो सके। परिवार का यह माना है कि बादल मुर्मू, जो 2011 से CRFP में सक्रिय रहे और कई नक्सल विरोधी अभियानों में भाग ले चुके हैं, को अपने कर्तव्य में नक्सली चरमसंकट के दौरान बंधक बना लिया गया था। 2016 में उन्हें राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, जिससे उनका शौर्य और सेवा का इतिहास स्पष्ट हो जाता है। उनके परिवार ने बताया कि वे 13,000 रुपये की पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं और यह स्थिति उनके छह साल के बेटे की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों को अत्यंत कठिन बना रही है। इस परिस्थिति में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राष्ट्रपति के कार्यालय तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत पत्र लिखे हैं, परन्तु अब तक उन्हें कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अमित रेणु ने बताया कि पुलिस इस मामले की सभी संभावित पहलुओं की गहन जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सार्वजनिक तौर पर अधिक जानकारी साझा करना उचित नहीं है, परंतु उन्होंने यह भी दर्शाया कि जांच प्रक्रिया में सभी संदिग्धों की पूछताछ, भू-स्थानीय साक्ष्य संग्रह और संभावित नक्सली नेटवर्क के साथ संवाद शामिल है। परिवार की मांग स्पष्ट है: या तो बादल मुर्मू को सुरक्षित रूप से लौटाया जाए या उन्हें शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए, जिससे उनके सेवाकाल की कद्र और उनके परिवार को उचित मुआवजा मिल सके। इस पूरे विवाद ने न केवल नक्सली समस्या के समाधान की आवश्यकता को रेखांकित किया है, बल्कि सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा एवं उनके परिवारीजन के अधिकारों की भी पुकार उठाई है

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CRPF नक्सली बादल मुर्मू झारखंड CBI जांच

 

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