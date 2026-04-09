तुर्की फिर से भारत के करीब, रिश्तों में सुधार की कोशिशें

पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का समर्थन करने के बाद तुर्की के साथ भारत के रिश्तों में आई खटास अब दूर होती दिख रही है। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन कई मुद्दों पर अभी भी मतभेद बरकरार हैं।

नई दिल्ली: पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया और उसे हथियार प्रदान किए। इसके बाद ही भारत के साथ अंकारा के संबंधों में तनाव देखा गया। अब अचानक मुल्ला मुनीर का खास मित्र एक बार फिर भारत के करीब आने लगा है। वह भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध ों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है।\बुधवार को भारत और तुर्की ने नई दिल्ली में अपने 12वें विदेश कार्यालय परामर्श ( एफओसी ) सत्र का आयोजन किया। तुर्की की उप विदेश मंत्री बेरिस एकिनसी और भारत के विदेश मंत्रालय में

पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडलों के बीच दिल्ली में वार्ताएँ हुईं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश, पर्यटन, तकनीक और नवाचार, ऊर्जा, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग, लोगों के बीच संबंधों और सीमा पार आतंकवाद से लड़ने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। 2022 में अंकारा में आयोजित पिछली विदेश कार्यालय परामर्श बैठक के बाद, दोनों देशों ने अगली बैठक तुर्की में आयोजित करने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 2024 में वियनतियाने में विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अपने तुर्की समकक्ष हाकान फिदान के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में सीओपी28 के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयप एर्दोगन से मुलाकात की थी। इसके अलावा, एर्दोगन ने 2023 में नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था।\अब सवाल यह है कि तुर्की भारत के करीब क्यों आना चाहता है? इसका एक प्रमुख कारण व्यापारिक हित हैं। भारत और तुर्की के बीच लगभग 10 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें भारत का तुर्की पर व्यापार अधिशेष है, यानी भारत अधिक निर्यात करता है। ऐसे में, तुर्की अधिक निवेश आकर्षित करना चाहता है और व्यापार घाटे को कम करना चाहता है। भारत का यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बाद से ही, तुर्की सीधे भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहता है। इसके अतिरिक्त, भारत का वैश्विक स्तर पर प्रभाव बढ़ रहा है, और अंकारा नई दिल्ली के साथ संबंध सुधारकर एशिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का समर्थन करने के बाद भारत में तुर्की का बहिष्कार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पर्यटन में भारी गिरावट आई। तुर्की भारत से पर्यटन में वृद्धि की उम्मीद करता है। बैठक के दौरान तुर्की ने भारत के सामने तकनीक, नवाचार, ऊर्जा, शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई।\हालांकि, भारत और तुर्की के बीच कुछ विवाद भी हैं। तुर्की पाकिस्तान का प्रबल समर्थक है, जो भारत का कट्टर विरोधी है। तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और भारत का विरोध करता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और अन्य हथियार प्रदान किए। इसके अलावा, तुर्की के आर्मेनिया और ग्रीस के साथ मतभेद हैं, जबकि भारत दोनों देशों को मित्र मानता है। तुर्की कई बार ब्रिक्स में शामिल होने की सिफारिश कर चुका है, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया है। इन मतभेदों के बावजूद, भारत ने 2023 में दक्षिण तुर्की में आए भूकंप के बाद 'ऑपरेशन दोस्त' नाम से एक बड़े मानवीय सहायता अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत भारत ने राहत सामग्री भेजी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की खोज और बचाव टीम भेजी और भारतीय सेना की ओर से मोबाइल फील्ड अस्पताल भी स्थापित किया। लेकिन, तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करके और उसे ड्रोन तथा अन्य सहायता प्रदान करके भारत के इस उदारता का बदला चुकाया





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