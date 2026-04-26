तुर्की-इजरायल तनाव: सोमालिया और सोमालीलैंड बने संघर्ष का केंद्र

अरब सागर में नियंत्रण को लेकर तुर्की और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव, सोमालिया और सोमालीलैंड में सैन्य उपस्थिति और ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण की होड़। इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देने पर तुर्की की कड़ी प्रतिक्रिया।
अंकारा: तुर्की और इजरायल के बीच एक नया तनाव उभर कर सामने आ रहा है, जिसका केंद्र बिंदु अरब सागर में नियंत्रण स्थापित करने की होड़ है। इस भू-राजनीति क संघर्ष का मैदान सोमालिया और सोमालीलैंड बन गए हैं। तुर्की ने सोमालिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, जिसके परिणामस्वरूप उसे समुद्र और भूमि दोनों पर तेल और गैस की खोज करने के अधिकार प्राप्त हुए हैं। तुर्की की सोमालिया में एक बड़ा सैन्य अड्डा भी है, जो उसे इस क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति प्रदान करता है। वहीं, इजरायल ने सोमालिया से अलग हुए सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देकर इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इजरायल पहला देश है जिसने सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से स्वतंत्र देश की मान्यता दी है। इजरायल अब अदन की खाड़ी के पास एक सैन्य अड्डा बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य यमन के हूती विद्रोहियों पर नजर रखना और लाल सागर के रास्ते तक अपनी रणनीतिक पहुंच को बढ़ाना है। तुर्की का सोमालिया के ऊर्जा भंडारों पर ध्यान केंद्रित है। सोमालिया ने वर्ष की शुरुआत में ही पुष्टि की थी कि वह समुद्र में तेल की ड्रिलिंग शुरू करने के लिए तैयार है। अनुमानों के अनुसार, सोमालिया के समुद्र के भीतर कम से कम 30 अरब बैरल तेल और 6 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार मौजूद है, हालांकि इस भंडार का अधिकांश हिस्सा अभी तक पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो पाया है। वर्ष 2011 से ही तुर्की सोमालिया के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक रहा है, और वह सोमालिया को मानवीय सहायता, सैन्य प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने अंकारा में सोमालिया में एक 'स्पेसपोर्ट' (अंतरिक्ष केंद्र) बनाने की योजना का भी खुलासा किया है। यह स्पष्ट है कि तुर्की सोमालिया को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है और इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इजरायल ने सोमालीलैंड की ओर रुख किया है, और बीते वर्ष सोमालीलैंड को मान्यता देने के साथ ही वहां एक सैन्य अड्डा बनाने की योजना बनाई है। इस अड्डे का मुख्य उद्देश्य यमन के हूती विद्रोहियों पर नजर रखना और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य तक अपनी रणनीतिक पहुंच को सुरक्षित करना है। सोमालीलैंड का समुद्र तट अदन की खाड़ी के पार यमन के सामने स्थित है, जो इसे हूती गतिविधियों की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। तुर्की ने सोमालीलैंड को इजरायल द्वारा मान्यता दिए जाने की कड़ी आलोचना की है, और राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इस मान्यता को अवैध बताया है। तुर्की को चिंता है कि सोमालीलैंड को मान्यता देने से इजरायल को इस क्षेत्र में जो रणनीतिक लाभ मिल सकता है, वह तुर्की के हितों के खिलाफ जा सकता है। अंकारा और तेल अवीव के बीच यह तनाव सोमालिया और सोमालीलैंड से परे भी फैला हुआ है, जिसमें गाजा, सीरिया और व्यापक क्षेत्रीय शक्ति प्रदर्शन को लेकर भी दोनों देशों के बीच मतभेद हैं। इससे इन दोनों सैन्य शक्तियों के बीच भू-राजनीति क प्रतिद्वंद्विता और तेज हो गई है। तुर्की के पूर्वी भूमध्य सागर और विशेष रूप से साइप्रस और ग्रीस के आसपास प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों से इजरायल भी चिंतित है। सोमालिया और सोमालीलैंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इजरायल - तुर्की की प्रतिस्पर्धा के केंद्र में बने हुए हैं, और यह व्यापक विवाद लाल सागर से लेकर मध्य पूर्व तक फैले प्रभाव के लिए एक बड़ी लड़ाई का संकेत देता है। दोनों देश अपनी क्षेत्रीय पहुंच को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं.
अंकारा: तुर्की और इजरायल के बीच एक नया तनाव उभर कर सामने आ रहा है, जिसका केंद्र बिंदु अरब सागर में नियंत्रण स्थापित करने की होड़ है। इस भू-राजनीतिक संघर्ष का मैदान सोमालिया और सोमालीलैंड बन गए हैं। तुर्की ने सोमालिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, जिसके परिणामस्वरूप उसे समुद्र और भूमि दोनों पर तेल और गैस की खोज करने के अधिकार प्राप्त हुए हैं। तुर्की की सोमालिया में एक बड़ा सैन्य अड्डा भी है, जो उसे इस क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति प्रदान करता है। वहीं, इजरायल ने सोमालिया से अलग हुए सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देकर इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इजरायल पहला देश है जिसने सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से स्वतंत्र देश की मान्यता दी है। इजरायल अब अदन की खाड़ी के पास एक सैन्य अड्डा बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य यमन के हूती विद्रोहियों पर नजर रखना और लाल सागर के रास्ते तक अपनी रणनीतिक पहुंच को बढ़ाना है। तुर्की का सोमालिया के ऊर्जा भंडारों पर ध्यान केंद्रित है। सोमालिया ने वर्ष की शुरुआत में ही पुष्टि की थी कि वह समुद्र में तेल की ड्रिलिंग शुरू करने के लिए तैयार है। अनुमानों के अनुसार, सोमालिया के समुद्र के भीतर कम से कम 30 अरब बैरल तेल और 6 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार मौजूद है, हालांकि इस भंडार का अधिकांश हिस्सा अभी तक पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो पाया है। वर्ष 2011 से ही तुर्की सोमालिया के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक रहा है, और वह सोमालिया को मानवीय सहायता, सैन्य प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने अंकारा में सोमालिया में एक 'स्पेसपोर्ट' (अंतरिक्ष केंद्र) बनाने की योजना का भी खुलासा किया है। यह स्पष्ट है कि तुर्की सोमालिया को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है और इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इजरायल ने सोमालीलैंड की ओर रुख किया है, और बीते वर्ष सोमालीलैंड को मान्यता देने के साथ ही वहां एक सैन्य अड्डा बनाने की योजना बनाई है। इस अड्डे का मुख्य उद्देश्य यमन के हूती विद्रोहियों पर नजर रखना और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य तक अपनी रणनीतिक पहुंच को सुरक्षित करना है। सोमालीलैंड का समुद्र तट अदन की खाड़ी के पार यमन के सामने स्थित है, जो इसे हूती गतिविधियों की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। तुर्की ने सोमालीलैंड को इजरायल द्वारा मान्यता दिए जाने की कड़ी आलोचना की है, और राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इस मान्यता को अवैध बताया है। तुर्की को चिंता है कि सोमालीलैंड को मान्यता देने से इजरायल को इस क्षेत्र में जो रणनीतिक लाभ मिल सकता है, वह तुर्की के हितों के खिलाफ जा सकता है। अंकारा और तेल अवीव के बीच यह तनाव सोमालिया और सोमालीलैंड से परे भी फैला हुआ है, जिसमें गाजा, सीरिया और व्यापक क्षेत्रीय शक्ति प्रदर्शन को लेकर भी दोनों देशों के बीच मतभेद हैं। इससे इन दोनों सैन्य शक्तियों के बीच भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और तेज हो गई है। तुर्की के पूर्वी भूमध्य सागर और विशेष रूप से साइप्रस और ग्रीस के आसपास प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों से इजरायल भी चिंतित है। सोमालिया और सोमालीलैंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इजरायल-तुर्की की प्रतिस्पर्धा के केंद्र में बने हुए हैं, और यह व्यापक विवाद लाल सागर से लेकर मध्य पूर्व तक फैले प्रभाव के लिए एक बड़ी लड़ाई का संकेत देता है। दोनों देश अपनी क्षेत्रीय पहुंच को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं
तुर्की इजरायल सोमालिया सोमालीलैंड अरब सागर तेल गैस सैन्य अड्डा भू-राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध