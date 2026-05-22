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तुलसी गबार्ड का इस्तीफा: आरोन लुकास संभालेंगे अमेरिका की खुफिया एजेंसी की कमान

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तुलसी गबार्ड का इस्तीफा: आरोन लुकास संभालेंगे अमेरिका की खुफिया एजेंसी की कमान
अमेरिकाखुफिया एजेंसीतुलसी गबार्ड
📆22-05-2026 23:31:00
📰Amar Ujala
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📊News: 86% · Publisher: 51%

पारिवारिक कारणों से तुलसी गबार्ड ने नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक पद से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोन लुकास को कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है।

अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और गुप्तचर तंत्र के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मोड़ आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आधिकारिक घोषणा के माध्यम से पूरी दुनिया को सूचित किया है कि नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड आगामी 30 जून को अपने प्रतिष्ठित पद से इस्तीफा दे देंगी। यह खबर न केवल अमेरिकी प्रशासन के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर उन सभी देशों के लिए चिंता और चर्चा का विषय बन गई है जो अमेरिका के खुफिया तंत्र पर नजर रखते हैं। गबार्ड का यह फैसला किसी राजनीतिक कलह या रणनीतिक बदलाव का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद दुखद और निजी पारिवारिक कारण छिपा है। गबार्ड के पति इब्राहिम को हड्डियों के कैंसर यानी बोन कैंसर जैसी एक अत्यंत दुर्लभ और गंभीर बीमारी का पता चला है, जिसका इलाज काफी चुनौतीपूर्ण और समय लेने वाला होता है। एक पत्नी के रूप में गबार्ड ने यह महसूस किया कि इस कठिन समय में उनके पति को उनके निरंतर सहयोग और भावनात्मक संबल की आवश्यकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए स्पष्ट किया कि उनके जीवन में परिवार का स्थान सबसे ऊपर है और इस समय अपने पति की सेवा करना ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का नेतृत्व अचानक बदलता है, तो सुरक्षा व्यवस्था में अस्थिरता आने का खतरा रहता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत ही सूझबूझ के साथ अगली नियुक्ति की घोषणा की है। तुलसी गबार्ड के पद छोड़ने के तुरंत बाद, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और उपनिदेशक आरोन लुकास को कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। आरोन लुकास अब उस महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठेंगे जहाँ से अमेरिका की समस्त खुफिया गतिविधियों की निगरानी और संचालन किया जाता है। लुकास की नियुक्ति इसलिए रणनीतिक मानी जा रही है क्योंकि वे पहले से ही इस विभाग के आंतरिक कामकाज और गबार्ड की कार्यशैली से पूरी तरह वाकिफ हैं। उनकी जिम्मेदारी अब केवल प्रशासनिक नहीं होगी, बल्कि उन्हें आतंकवाद, साइबर खतरों और विदेशी जासूसी जैसे जटिल मुद्दों से निपटना होगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि लुकास के अनुभव से खुफिया तंत्र में कोई बाधा नहीं आएगी और देश की सुरक्षा अभेद्य बनी रहेगी। आने वाले समय में लुकास को यह सिद्ध करना होगा कि वे न केवल एक कुशल प्रशासक हैं, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार भी हैं जो बदलते वैश्विक परिदृश्यों को समझ सकते हैं। तुलसी गबार्ड का कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन यह अत्यंत प्रभावशाली और विवादों से भरा रहा। उन्होंने खुफिया विभाग के भीतर गहरे संरचनात्मक बदलाव किए, जिनका उद्देश्य एजेंसी को अधिक पारदर्शी और कम खर्चीला बनाना था। उन्होंने एजेंसी के विशाल आकार को घटाकर उसे अधिक कुशल बनाने की दिशा में कदम उठाए। हालांकि, उनके द्वारा विविधता, समानता और समावेश यानी DEI से संबंधित कार्यक्रमों को पूरी तरह बंद करना एक बड़ा विवाद बन गया। गबार्ड का तर्क था कि खुफिया एजेंसी में केवल योग्यता और कौशल को महत्व मिलना चाहिए, न कि किसी विशेष सामाजिक कोटे या विविधता के एजेंडे को। इस कदम की जहां उनके समर्थकों ने जमकर सराहना की और इसे योग्यता आधारित प्रणाली की बहाली बताया, वहीं कैलिफोर्निया के सीनेटर एडम शिफ जैसे विरोधियों ने इस पर कड़ा प्रहार किया। शिफ ने आरोप लगाया कि गबार्ड ने सुरक्षा एजेंसियों का राजनीतिकरण किया है और इस तरह के फैसलों से एजेंसी की निष्पक्षता और समावेशिता खत्म हो गई है। इसके बावजूद, सीनेटर लिंडसे ग्राहम और टोड ब्लैंच जैसे नेताओं ने उन्हें एक निडर और सच्ची देशभक्त के रूप में चित्रित किया है। गबार्ड का इस्तीफा एक तरफ उनके परिवार के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है, तो दूसरी तरफ यह अमेरिकी खुफिया तंत्र में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है, जिसकी बागडोर अब आरोन लुकास के हाथों में होगी.

अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और गुप्तचर तंत्र के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मोड़ आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आधिकारिक घोषणा के माध्यम से पूरी दुनिया को सूचित किया है कि नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड आगामी 30 जून को अपने प्रतिष्ठित पद से इस्तीफा दे देंगी। यह खबर न केवल अमेरिकी प्रशासन के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर उन सभी देशों के लिए चिंता और चर्चा का विषय बन गई है जो अमेरिका के खुफिया तंत्र पर नजर रखते हैं। गबार्ड का यह फैसला किसी राजनीतिक कलह या रणनीतिक बदलाव का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद दुखद और निजी पारिवारिक कारण छिपा है। गबार्ड के पति इब्राहिम को हड्डियों के कैंसर यानी बोन कैंसर जैसी एक अत्यंत दुर्लभ और गंभीर बीमारी का पता चला है, जिसका इलाज काफी चुनौतीपूर्ण और समय लेने वाला होता है। एक पत्नी के रूप में गबार्ड ने यह महसूस किया कि इस कठिन समय में उनके पति को उनके निरंतर सहयोग और भावनात्मक संबल की आवश्यकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए स्पष्ट किया कि उनके जीवन में परिवार का स्थान सबसे ऊपर है और इस समय अपने पति की सेवा करना ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का नेतृत्व अचानक बदलता है, तो सुरक्षा व्यवस्था में अस्थिरता आने का खतरा रहता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत ही सूझबूझ के साथ अगली नियुक्ति की घोषणा की है। तुलसी गबार्ड के पद छोड़ने के तुरंत बाद, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और उपनिदेशक आरोन लुकास को कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। आरोन लुकास अब उस महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठेंगे जहाँ से अमेरिका की समस्त खुफिया गतिविधियों की निगरानी और संचालन किया जाता है। लुकास की नियुक्ति इसलिए रणनीतिक मानी जा रही है क्योंकि वे पहले से ही इस विभाग के आंतरिक कामकाज और गबार्ड की कार्यशैली से पूरी तरह वाकिफ हैं। उनकी जिम्मेदारी अब केवल प्रशासनिक नहीं होगी, बल्कि उन्हें आतंकवाद, साइबर खतरों और विदेशी जासूसी जैसे जटिल मुद्दों से निपटना होगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि लुकास के अनुभव से खुफिया तंत्र में कोई बाधा नहीं आएगी और देश की सुरक्षा अभेद्य बनी रहेगी। आने वाले समय में लुकास को यह सिद्ध करना होगा कि वे न केवल एक कुशल प्रशासक हैं, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार भी हैं जो बदलते वैश्विक परिदृश्यों को समझ सकते हैं। तुलसी गबार्ड का कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन यह अत्यंत प्रभावशाली और विवादों से भरा रहा। उन्होंने खुफिया विभाग के भीतर गहरे संरचनात्मक बदलाव किए, जिनका उद्देश्य एजेंसी को अधिक पारदर्शी और कम खर्चीला बनाना था। उन्होंने एजेंसी के विशाल आकार को घटाकर उसे अधिक कुशल बनाने की दिशा में कदम उठाए। हालांकि, उनके द्वारा विविधता, समानता और समावेश यानी DEI से संबंधित कार्यक्रमों को पूरी तरह बंद करना एक बड़ा विवाद बन गया। गबार्ड का तर्क था कि खुफिया एजेंसी में केवल योग्यता और कौशल को महत्व मिलना चाहिए, न कि किसी विशेष सामाजिक कोटे या विविधता के एजेंडे को। इस कदम की जहां उनके समर्थकों ने जमकर सराहना की और इसे योग्यता आधारित प्रणाली की बहाली बताया, वहीं कैलिफोर्निया के सीनेटर एडम शिफ जैसे विरोधियों ने इस पर कड़ा प्रहार किया। शिफ ने आरोप लगाया कि गबार्ड ने सुरक्षा एजेंसियों का राजनीतिकरण किया है और इस तरह के फैसलों से एजेंसी की निष्पक्षता और समावेशिता खत्म हो गई है। इसके बावजूद, सीनेटर लिंडसे ग्राहम और टोड ब्लैंच जैसे नेताओं ने उन्हें एक निडर और सच्ची देशभक्त के रूप में चित्रित किया है। गबार्ड का इस्तीफा एक तरफ उनके परिवार के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है, तो दूसरी तरफ यह अमेरिकी खुफिया तंत्र में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है, जिसकी बागडोर अब आरोन लुकास के हाथों में होगी

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अमेरिका खुफिया एजेंसी तुलसी गबार्ड आरोन लुकास डोनाल्ड ट्रंप

 

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