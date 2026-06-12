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तुला राशिफल आज: भाग्य का साथ, बदलाव में छिपा लाभ

राशिफल News

तुला राशिफल आज: भाग्य का साथ, बदलाव में छिपा लाभ
तुला राशिफलआज का राशिफल13 जून 2026
📆12-06-2026 23:17:00
📰NBT Hindi News
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📊News: 70% · Publisher: 51%

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कर्म और परिवर्तन का संगम है। कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं, लेकिन लग्नेश शुक्र-गुरु की युति से वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। धन, सेहत और रिश्तों में सावधानी बरतें। यात्राएं और वार्ता लाभदायक रहेंगी।

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कर्म और परिवर्तन का संगम लेकर आया है। कर्म भाव और अष्टम भाव के स्वामियों के बीच राशि परिवर्तन योग बनने से कामकाज की दुनिया में अप्रत्याशित मोड़ आ सकता है। यह तबादला, नई जिम्मेदारी, टीम में फेरबदल या कार्यशैली में बदलाव के रूप में सामने आ सकता है। शुरुआत में यह असहज लगे, लेकिन इसके भीतर दीर्घकालिक लाभ छिपा है। लग्नेश शुक्र दशम भाव (कर्म और प्रतिष्ठा) में उच्च के देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान हैं, जो आपकी सबसे बड़ी राहत है। इसका अर्थ है कि वरिष्ठ अधिकारी और भाग्य दोनों आपके पक्ष में निर्णय लेंगे। चंद्रमा सुबह 9 बजकर 26 मिनट तक सप्तम भाव में रहकर संबंधों को प्रभावित करेगा, फिर उच्च राशि वृषभ में अष्टम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे गुप्त लाभ और साझा संसाधनों में वृद्धि हो सकती है। बुध नवम भाव में अपनी राशि में हैं, जिससे वाणी, लेखन और यात्रा के माध्यम से भाग्योदय होगा। मंगल सप्तम भाव में अपनी राशि मेष में हैं, जो जीवनसाथी के साथ संबंधों में तीव्रता लाएगा। यह तीव्रता प्रेम की गर्माहट या बहस की चिंगारी बन सकती है, चुनाव आपके हाथ में है। योगकारक शनि षष्ठ भाव में मीन राशि में विराजमान हैं, जो शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर आपको भारी बनाए रखेंगे। सूर्य अष्टम भाव में शत्रु राशि में हैं, अतः साझा संपत्ति या पैसे के मामलों में अहम की टकराहट से बचें। राहु पंचम भाव में और केतु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे प्रेम संबंधों में आकस्मिक मुलाकात या संदेश आ सकता है। ससुराल पक्ष से खबर या संपर्क की संभावना है, और दोपहर बाद उच्च चंद्रमा की अष्टम भाव में स्थिति उस रिश्ते में अपनापन बढ़ाएगी। घर में बड़ों की पुरानी सीख का महत्व आज समझ आएगा। संतान के किसी फैसले पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पूरी बात सुनें। धन के मामले में मिलाजुला दिन है। ससुराल पक्ष, बीमा या पुराने निवेश से अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन साझा पैसे और कर्ज के लेनदेन में पूरी पारदर्शिता रखें। शनि की कृपा से पुराना कर्ज उतारने का मार्ग मिलेगा। बड़ा निवेश आज टालें। सेहत के लिए सलाह: ठंडा पानी और एसी से बचें, गुनगुना पानी और घर का ताजा खाना लें। इंफेक्शन और एलर्जी से बचाव करें, विशेषकर गले और सांस की समस्या से। पुरानी तकलीफ को टालें नहीं। करियर और कारोबार: कार्यक्षेत्र में अचानक परिवर्तन ही मुख्य घटना है। नौकरी में तबादला या नई भूमिका मिल सकती है, इसे खुले मन से स्वीकारें - यही पदोन्नति की सीढ़ी बनेगा। कारोबारियों के लिए पुराने ढर्रे को बदलने का समय है, नई तकनीक अपनाएं। गुरु-शुक्र की युति विश्वास दिलाती है कि हर बदलाव से लाभ होगा। पितरों के निमित्त जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें। यह पुण्य विशेष फल देगा। याद रखें, बदलाव खतरा नहीं, तरक्की का दूसरा नाम है। आज का दिन आत्मविश्वास और धैर्य से भरपूर रखें, भाग्य आपके साथ है.

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कर्म और परिवर्तन का संगम लेकर आया है। कर्म भाव और अष्टम भाव के स्वामियों के बीच राशि परिवर्तन योग बनने से कामकाज की दुनिया में अप्रत्याशित मोड़ आ सकता है। यह तबादला, नई जिम्मेदारी, टीम में फेरबदल या कार्यशैली में बदलाव के रूप में सामने आ सकता है। शुरुआत में यह असहज लगे, लेकिन इसके भीतर दीर्घकालिक लाभ छिपा है। लग्नेश शुक्र दशम भाव (कर्म और प्रतिष्ठा) में उच्च के देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान हैं, जो आपकी सबसे बड़ी राहत है। इसका अर्थ है कि वरिष्ठ अधिकारी और भाग्य दोनों आपके पक्ष में निर्णय लेंगे। चंद्रमा सुबह 9 बजकर 26 मिनट तक सप्तम भाव में रहकर संबंधों को प्रभावित करेगा, फिर उच्च राशि वृषभ में अष्टम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे गुप्त लाभ और साझा संसाधनों में वृद्धि हो सकती है। बुध नवम भाव में अपनी राशि में हैं, जिससे वाणी, लेखन और यात्रा के माध्यम से भाग्योदय होगा। मंगल सप्तम भाव में अपनी राशि मेष में हैं, जो जीवनसाथी के साथ संबंधों में तीव्रता लाएगा। यह तीव्रता प्रेम की गर्माहट या बहस की चिंगारी बन सकती है, चुनाव आपके हाथ में है। योगकारक शनि षष्ठ भाव में मीन राशि में विराजमान हैं, जो शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर आपको भारी बनाए रखेंगे। सूर्य अष्टम भाव में शत्रु राशि में हैं, अतः साझा संपत्ति या पैसे के मामलों में अहम की टकराहट से बचें। राहु पंचम भाव में और केतु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे प्रेम संबंधों में आकस्मिक मुलाकात या संदेश आ सकता है। ससुराल पक्ष से खबर या संपर्क की संभावना है, और दोपहर बाद उच्च चंद्रमा की अष्टम भाव में स्थिति उस रिश्ते में अपनापन बढ़ाएगी। घर में बड़ों की पुरानी सीख का महत्व आज समझ आएगा। संतान के किसी फैसले पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पूरी बात सुनें। धन के मामले में मिलाजुला दिन है। ससुराल पक्ष, बीमा या पुराने निवेश से अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन साझा पैसे और कर्ज के लेनदेन में पूरी पारदर्शिता रखें। शनि की कृपा से पुराना कर्ज उतारने का मार्ग मिलेगा। बड़ा निवेश आज टालें। सेहत के लिए सलाह: ठंडा पानी और एसी से बचें, गुनगुना पानी और घर का ताजा खाना लें। इंफेक्शन और एलर्जी से बचाव करें, विशेषकर गले और सांस की समस्या से। पुरानी तकलीफ को टालें नहीं। करियर और कारोबार: कार्यक्षेत्र में अचानक परिवर्तन ही मुख्य घटना है। नौकरी में तबादला या नई भूमिका मिल सकती है, इसे खुले मन से स्वीकारें - यही पदोन्नति की सीढ़ी बनेगा। कारोबारियों के लिए पुराने ढर्रे को बदलने का समय है, नई तकनीक अपनाएं। गुरु-शुक्र की युति विश्वास दिलाती है कि हर बदलाव से लाभ होगा। पितरों के निमित्त जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें। यह पुण्य विशेष फल देगा। याद रखें, बदलाव खतरा नहीं, तरक्की का दूसरा नाम है। आज का दिन आत्मविश्वास और धैर्य से भरपूर रखें, भाग्य आपके साथ है

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