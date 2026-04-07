तुलसी का पौधा सूखना: जानें अशुभ संकेत और बचाव के उपाय

तुलसी का पौधा सूखने पर क्या होता है? जानें इसके पीछे छिपे अशुभ संकेत, आर्थिक संकट, नकारात्मक ऊर्जा और विपत्ति से बचने के उपाय। साथ ही, तुलसी को सही दिशा में लगाने और उसकी देखभाल के बारे में जानकारी।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में तुलसी (Tulsi) का पौधा अत्यंत पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। रोजाना तुलसी की पूजा-अर्चना करने से घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तुलसी के सूखने पर कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। यदि आपके घर के आंगन में लगी तुलसी सूख गई है, तो यह कई अशुभ घटनाओं का संकेत हो सकता है। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि तुलसी के सूखने से कौन-कौन से

संकेत मिलते हैं।\तुलसी का पौधा सूखना कई प्रकार के नकारात्मक प्रभावों का संकेत हो सकता है। सबसे पहला और प्रमुख संकेत आर्थिक संकट का होता है। मान्यता है कि घर में तुलसी का पौधा सूखने से धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिससे घर में आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त, तुलसी का सूखना घर में नकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने का भी संकेत हो सकता है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से परिवार के सदस्यों को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने में बाधा आती है। इसके अलावा, तुलसी का सूखना जीवन में किसी बड़ी विपत्ति या संकट आने का भी संकेत देता है। इसलिए, यदि आपके घर में लगी तुलसी सूख जाती है, तो इसे अनदेखा न करें और तुरंत उपाय करें। तुलसी को हरा-भरा रखने के लिए नियमित रूप से पानी दें, उसकी देखभाल करें और उचित तरीके से पूजा करें। यदि तुलसी की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो यह भी एक अशुभ संकेत माना जाता है, जो लक्ष्मी की नाराजगी और घर में धन की कमी का संकेत हो सकता है। तुलसी के सूखने पर तत्काल उचित कदम उठाना आवश्यक है।\तुलसी के सूखने पर क्या करें, यह जानना महत्वपूर्ण है। जब तुलसी सूख जाए, तो उसे जड़ से उखाड़कर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ की जड़ में दबा दें। इसके बाद, गुरुवार या शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद घर में नया तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी के पौधे को लगाने के लिए उत्तर-पूर्व या उत्तर दिशा को सबसे शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, शुभ दिशा में तुलसी लगाने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। तुलसी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा यमराज की मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में तुलसी लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। तुलसी के पौधे की देखभाल करना और उसे सूखने से बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि घर की सुख-शांति और समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तुलसी का पौधा, जिसे औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है, घर में सकारात्मकता और स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। इसलिए, तुलसी के पौधे को हमेशा हरा-भरा रखें और उसकी नियमित रूप से देखभाल करते रहें।\यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तुलसी से जुड़ी कुछ गलतियाँ करने से भी बचना चाहिए। जैसे कि, तुलसी को जल देते समय या उसकी पत्तियों को धोते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तुलसी से संबंधित सही जानकारी और धार्मिक मान्यताओं का पालन करना आवश्यक है ताकि घर में सुख-समृद्धि बनी रहे। इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें और किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया इस लेख में व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन नहीं करता है। यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देने का इरादा नहीं रखता। विभिन्न स्रोतों, जैसे कि ज्योतिषियों, पंचांगों, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों और दंतकथाओं से जानकारी एकत्र की गई है





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