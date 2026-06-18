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तूतक तूतक तूतिया हो जमालो: देशभक्ति और एकता का शक्तिशाली गीत

संस्कृति और मनोरंजन News

तूतक तूतक तूतिया हो जमालो: देशभक्ति और एकता का शक्तिशाली गीत
तूतक तूतक तूतिया हो जमालोदेशभक्ति गीतपंजाबी गीत
📆18-06-2026 12:46:00
📰NBT Hindi News
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'tūtak tūtak tūtiyā ho jamālo' एक ऐतिहासिक और जोशीला गीत है जो पंजाबी-हिंदी संस्कृति का अद्भुत मिश्रण है। यह गीत 'जमालो' नामक एक वीर योद्धा पर आधारित है और देशभक्ति, साहस और एकता का संदेश देता है। गीत की धुन और बोल हर उम्र के लोगों को आकर्षित करते हैं और आज भी इसकी लोकप्रियता नisée है। 'हो जमालो' का सही अर्थ 'जुड़ जाओ' या 'एक हो जाओ' होता है, न कि 'दही जमालो'।

तूतक तूतक तूतिया हो जमालो गीत हमारी संस्कृति का एक अनमोल रत्न है, जो दशकों से दिलों में बसा है। यह गीत केवल एक धुन की बात नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक कहानी, एक गौरवशाली परंपरा और एक जोशीला संदेश का वाहक है। 'तूतक तूतक दूतिया हो जमालो' जब बजता है तो उमंग और उत्साह की लहर दिलों में उभर आती है, पर कई बार हम इस गीत के बारे में सिर्फ ताजा धुन तक सीमित रह जाते हैं, और इसकी गहरी ओरत को नहीं समझ पाते। असल में इस गीत की पृष्ठभूमि इतनी रोचक और शक्तिशाली है कि सुनने के बाद इसे और नए अर्थ प्राप्त हो जाते हैं। इस गीत की उत्पत्ति पंजाबी और हिंदी संस्कृति के मेल से हुई है। यह एक लोक गीत के रूप में आमता रहा है जो खेतों, उत्सवों और युद्घक्षेत्रों में गाया जाता रहा है। 'जमालो' शब्द का अर्थ सामान्यतया 'हो जाओ' या 'जुड़ जाओ' होता है, लेकिन कुछ इTHENTIC स्रोतों के अनुसार यह 'जमालो' एक पुराना पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ 'मिल जाओ' या 'एकता बनाओ' होता है। यह गीत मुख्यतः किसी खास व्यक्ति पर नहीं, बल्कि देशभक्ति, एकता और लड़े हुए सैनिकों के हौंसले पर आधारित है। कहा जाता है कि यह गीत किसी विशिष्ट वीर सैनिक 'जमालो' पर आधारित है, जो एक दमदार योद्धा थे और उनकी बहादुरी को सन्मानित करने के लिए यह गीत बनाया गया। ' तूतक तूतक तूतिया हो जमालो ' का सोंग किसी एक विशिष्ट फिल्म या व्यक्ति के लिए तैयार नहीं हुआ था, बल्कि यह लोकतंत्र में जनम लिया और समाज के विभिन्न स्तरों से गुजरकर आज हमारे सामने आया है। इस गीत में कई तरह के तUtils और रागों का मिश्रण है जो इसे हर उम्र के लोगों के लिए आकर्षक बनाता है। आज आधुनिक दौर में भी यह गीत हर त्योहार, खेल या रैally सoteric में बिना किसी परिवर्तन के बजाया जाता है। 'हो जमालो' वाक्यांश का इस्तेमाल अक्सर गायक 'दही जमालो' भगाने के कारण भ्रम पैदा होता है, पर मूल में यह 'हो जमालो' ही सही है। गीत के अंत में विजय का स्वाद मिलता है और सानी आत्मा में देशप्रेम की भावना जागृत होती है। इस गीत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सीमाओं को पार करता है, पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में बोलtical senses के साथ बोला जाता है और इसमें देशभक्ति, एकता और लड़ने की हिम्मत का संदेश दिया जाता है। यह गीत न सिर्फ पंजाब, बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है और विभिन्न राज्यों के लोग इसकी पसंद करते हैं। कई बार इसे गायनकर्ता अपने अंदाज में गाते हैं, ताकि इसकी ऊर्जा और जोश को बढ़ाया जा सके। गीत के ब-A-TAR के रूप में पंजाबी शब्द 'तूतक' का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ 'फट' या 'विस्फोट' होता है, जिससे गीत में गतिशीलता और ऊर्जा आती है। यह गीत न केवल संगीतक लogo उत्साहक बनाता है, बल्कि इसमें गायन शैली भी अद्वितीय है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि ' तूतक तूतक तूतिया हो जमालो ' एक ऐसा गीत है जो सदियों पхаद के बाद भी अपनी गूँज बनाए रखता है। यह गीत हमें देशभक्ति, साहस और एकता की शिक्षा देता है। 'जमालो' शब्द का सही अर्थ और गीत की ओरत समझने से हम इस गीत को और गहराई से महसूस कर पाते हैं। आज भी जब भी यह गीत बजता है तो दिल में एक अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति होती है और हम सब मिलकर 'जमालो' यानी 'एक हो जाओ' का संदेश अपनाते हैं.

तूतक तूतक तूतिया हो जमालो गीत हमारी संस्कृति का एक अनमोल रत्न है, जो दशकों से दिलों में बसा है। यह गीत केवल एक धुन की बात नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक कहानी, एक गौरवशाली परंपरा और एक जोशीला संदेश का वाहक है। 'तूतक तूतक दूतिया हो जमालो' जब बजता है तो उमंग और उत्साह की लहर दिलों में उभर आती है, पर कई बार हम इस गीत के बारे में सिर्फ ताजा धुन तक सीमित रह जाते हैं, और इसकी गहरी ओरत को नहीं समझ पाते। असल में इस गीत की पृष्ठभूमि इतनी रोचक और शक्तिशाली है कि सुनने के बाद इसे और नए अर्थ प्राप्त हो जाते हैं। इस गीत की उत्पत्ति पंजाबी और हिंदी संस्कृति के मेल से हुई है। यह एक लोक गीत के रूप में आमता रहा है जो खेतों, उत्सवों और युद्घक्षेत्रों में गाया जाता रहा है। 'जमालो' शब्द का अर्थ सामान्यतया 'हो जाओ' या 'जुड़ जाओ' होता है, लेकिन कुछ इTHENTIC स्रोतों के अनुसार यह 'जमालो' एक पुराना पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ 'मिल जाओ' या 'एकता बनाओ' होता है। यह गीत मुख्यतः किसी खास व्यक्ति पर नहीं, बल्कि देशभक्ति, एकता और लड़े हुए सैनिकों के हौंसले पर आधारित है। कहा जाता है कि यह गीत किसी विशिष्ट वीर सैनिक 'जमालो' पर आधारित है, जो एक दमदार योद्धा थे और उनकी बहादुरी को सन्मानित करने के लिए यह गीत बनाया गया। 'तूतक तूतक तूतिया हो जमालो' का सोंग किसी एक विशिष्ट फिल्म या व्यक्ति के लिए तैयार नहीं हुआ था, बल्कि यह लोकतंत्र में जनम लिया और समाज के विभिन्न स्तरों से गुजरकर आज हमारे सामने आया है। इस गीत में कई तरह के तUtils और रागों का मिश्रण है जो इसे हर उम्र के लोगों के लिए आकर्षक बनाता है। आज आधुनिक दौर में भी यह गीत हर त्योहार, खेल या रैally सoteric में बिना किसी परिवर्तन के बजाया जाता है। 'हो जमालो' वाक्यांश का इस्तेमाल अक्सर गायक 'दही जमालो' भगाने के कारण भ्रम पैदा होता है, पर मूल में यह 'हो जमालो' ही सही है। गीत के अंत में विजय का स्वाद मिलता है और सानी आत्मा में देशप्रेम की भावना जागृत होती है। इस गीत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सीमाओं को पार करता है, पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में बोलtical senses के साथ बोला जाता है और इसमें देशभक्ति, एकता और लड़ने की हिम्मत का संदेश दिया जाता है। यह गीत न सिर्फ पंजाब, बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है और विभिन्न राज्यों के लोग इसकी पसंद करते हैं। कई बार इसे गायनकर्ता अपने अंदाज में गाते हैं, ताकि इसकी ऊर्जा और जोश को बढ़ाया जा सके। गीत के ब-A-TAR के रूप में पंजाबी शब्द 'तूतक' का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ 'फट' या 'विस्फोट' होता है, जिससे गीत में गतिशीलता और ऊर्जा आती है। यह गीत न केवल संगीतक लogo उत्साहक बनाता है, बल्कि इसमें गायन शैली भी अद्वितीय है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि 'तूतक तूतक तूतिया हो जमालो' एक ऐसा गीत है जो सदियों पхаद के बाद भी अपनी गूँज बनाए रखता है। यह गीत हमें देशभक्ति, साहस और एकता की शिक्षा देता है। 'जमालो' शब्द का सही अर्थ और गीत की ओरत समझने से हम इस गीत को और गहराई से महसूस कर पाते हैं। आज भी जब भी यह गीत बजता है तो दिल में एक अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति होती है और हम सब मिलकर 'जमालो' यानी 'एक हो जाओ' का संदेश अपनाते हैं

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