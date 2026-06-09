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तृणमूल कांग्रेस में बग़ावत: ममता बनर्जी ने सांसद कल्याण बनर्जी को पार्टी चीफ़ व्हिप बनाया

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तृणमूल कांग्रेस में बग़ावत: ममता बनर्जी ने सांसद कल्याण बनर्जी को पार्टी चीफ़ व्हिप बनाया
तृणमूल कांग्रेसममता बनर्जीसांसद कल्याण बनर्जी
📆09-06-2026 21:51:00
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तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सांसद कल्याण बनर्जी को पार्टी चीफ़ व्हिप बनाया है. टीएमसी सांसदों के बग़ावती रुख़ पर कल्याण बनर्जी ने उन्हें निशाने पर लिया है. कल्याण बनर्जी ने 'बाग़ी सांसदों के बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी से मिलकर बीजेपी के साथ' होने का आरोप लगाया ह.

तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सांसद कल्याण बनर्जी को पार्टी चीफ़ व्हिप बनाया है. टीएमसी सांसदों के बग़ावत ी रुख़ पर कल्याण बनर्जी ने उन्हें निशाने पर लिया है.

कल्याण बनर्जी ने 'बाग़ी सांसदों के बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी से मिलकर बीजेपी के साथ' होने का आरोप लगाया है. इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया था कि उनके साथ 20 सांसद हैं और उन्होंने लोकसभा स्पीकर से सदन में अलग बैठाने की मांग की है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी विधायकों के अलग गुट के बाद अब लोकसभा में टीएमसी के लिए समस्या खड़ी हो सकती है.

मंगलवार को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक प्रेस कॉफ़्रेंस में कहा, 'मुझे नहीं पता कौन क्या दावा कर रहा है लेकिन चौबीस घंटे हो गए हैं और जिस चिट्ठी का ज़िक्र काकोली घोष दस्तीदार ने किया है, वह अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है. यह चिट्ठी अभी तक किसी ने नहीं देखी है.

' कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि कल (सोमवार को) लोकसभा स्पीकर के ऑफ़िस में सांसदों की कोई चिट्ठी नहीं दी गई है और टीएमसी के सांसद एंटी डिफ़ेक्शन लॉ के तहत पार्टी नहीं छोड़ सकते. उन्होंने सुखेंदु शेखर रे के इस्तीफ़े के बारे में कहा, 'उन्हें कई शिकायतें थीं. उन्होंने इस्तीफ़ा देकर अच्छा काम किया है. उन्होंने राजनीतिक आचरण और नैतिकता स्थापित की है.

' पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने राज्यसभा और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है. दिल्ली बस गैंगरेप मामला: सर्वाइवर का सवाल, 'मैं सेक्स वर्कर हूँ, क्या इसका मतलब यह है कि वे मेरा गैंगरेप करेंगे' मध्य प्रदेश: कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, चुनाव आयोग के बाहर नेताओं ने दिया धरनामहिला पर 'बॉन्डेज सेक्स' के तरीक़े से प्रेमी की हत्या का आरोप, पुलिस ने क्या बतायाइसी प्रेस कॉन्फ़्रेंस में टीएमसी के बाग़ी सांसदों पर निशाना साधते हुए टीएमसी सांसद कीर्ति आज़ाद ने कहा, 'लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसद जीतकर आए थे, एक के देहांत के बाद 28 सांसद रह गए.

जिन्हें तकलीफ़ हो रही थी उन्होंने चुनाव के बाद यह तकलीफ़ क्यों ज़ाहिर की, चुनाव के पहले करना चाहिए था.

' कीर्ति आज़ाद ने कहा, 'चुनाव के बाद सुखेंदु शेखर ने अनेकों आरोप लगाए और इस्तीफ़ा दे दिया. उनका आरोप सही है या ग़लत यह अलग बात है, लेकिन कम से कम उन्होंने एक राजनीतिक आचरण दिखाया. तुम में अगर एथिक्स है तो इस्तीफ़ा दे दो और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए आ जाओ.

' उन्होंने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा, 'जिस थाली में खाया, उसी थाली में छेद. आप भूपेंद्र यादव (बीजेपी नेता) के पास बैठे थे. वहां शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे, जिस आदमी को कैमरे पर देखा गया (पैसे लेते) और नरेंद्र मोदी ने भाषण में इसका ज़िक्र किया. आप किस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं.

ज़रा भी ग़ैरत हो तो कहना कि तुम लोग तृणमूल के नहीं हो.

'टीएमसी पार्षदों के इस्तीफ़े और गिरफ़्तारी का सिलसिला, आख़िर नेताओं को किसका है डर? ममता बनर्जी के सामने टीएमसी को टूट से बचाने के लिए अब क्या हैं विकल्प, आगे क्या करेंगी? तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में बग़ावत की ख़बरों के बीच पार्टी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने 'चुनाव हारने और नेताओं के पाला बदलने' से जुड़ा बयान दिया है.

उन्होंने मंगलवार को एक्स पर लिखा, 'मुझे यह सबसे अजीब लगता है कि कोई व्यक्ति एक पार्टी के चुनाव चिह्न और एक ख़ास नेता के नाम पर चुनाव जीतता है, लेकिन जैसे ही उस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है, वह उसी पार्टी और नेता का साथ छोड़ देता है.

'उन्होंने कहा, 'आप किसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ते हैं. आप मतदाताओं से पार्टी पर भरोसा करने की अपील करते हैं. आप उस पार्टी के समर्थन और उसके नेताओं की अपील के आधार पर जीतते हैं. और फिर पार्टी हार जाती है और आप तुरंत पाला बदल लेते हैं.

'दिनभर: पूरा दिन,पूरी ख़बर (Dinbhar)इससे पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से निकाले गए बाग़ी विधायक ऋतब्रत बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए. विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बसु ने बाग़ी विधायकों की ओर से सौंपे गए समर्थन पत्र को स्वीकार करते हुए विपक्ष के नेता के लिए आवंटित कक्ष की चाबी ऋतब्रत को सौंप दी.

इसके लिए 58 बाग़ी विधायकों ने विधानसभा में बैठक की और ऋतब्रत को विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी विधानसभा अध्यक्ष को दी थी. लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के 28 सांसद हैं. 20 सांसदों के समर्थन का मतलब है कि अलग होने वाला कथित गुट दल-बदल विरोधी क़ानून के तहत कार्रवाई से बच सकता है. हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि अलग हुए गुट को असली तृणमूल कांग्रेस के तौर पर मान्यता मिल जाए.

महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस तरह के हालात देख चुके हैं, जब अलग हुए गुट को ही मूल पार्टी के तौर पर मान्यता मिल गई. हालाँकि काकोली घोष के दावे में कितना दम है या टीएमसी के बाग़ी सांसदों की तादाद कितनी है, इसकी अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.

ईरान से समझौते पर किन बातों को लेकर बंटे राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी के सांसद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से निकाले गए बाग़ी विधायक ऋतब्रत बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए. कीर्ति आज़ाद ने कहा, 'आपने बताया नहीं कि आपके नंबर कितने हैं. दो तिहाई हुए या नहीं.. नहीं तो अभी तक आपने नंबर निकाल दिया होता..

स्पीकर को क्या चिट्ठी दी, ये बाहर निकाल दिया होता. अगर आपके झूठ को मान भी लें कि आपके साथ 20, 21 या 22 सांसद हैं तो आपको बीजेपी में विलय करना होगा.

'साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 52वें संशोधन अधिनियम के ज़रिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा थ

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तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी सांसद कल्याण बनर्जी पार्टी चीफ़ व्हिप बग़ावत बीजेपी भूपेंद्र यादव शुभेंदु अधिकारी

 

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