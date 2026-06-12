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तृणमूल कांग्रेस में गहरा विभाजन: बागी नेताओं का एनडीए में शामिल होने का दावा, शत्रुघ्न सिन्हा और सौगत रॉय के विरोधाभासी बयान

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तृणमूल कांग्रेस में गहरा विभाजन: बागी नेताओं का एनडीए में शामिल होने का दावा, शत्रुघ्न सिन्हा और सौगत रॉय के विरोधाभासी बयान
तृणमूल कांग्रेसटीएमसी विभाजनममता बनर्जी
📆12-06-2026 12:54:00
📰Amar Ujala
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक विभाजन और बे cricket सांसदों के बीच विवाद बढ़ रहा है। बागी नेताओं ने एनडीए में शामिल होने और नई पार्टी बनाने का दावा किया है, जबकि कुछ नेता ममता बनर्जी के साथ अपनी वफादारी जताते हैं। सौगत रॉय ने बागी प्रवृत्ति को अनैतिक कहा और शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद को ममता बनर्जी का वफादार बताया। पार्टी का भविष्य अनिश्चित है।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पार्टी में गहरे आंतरिक विभाजन और बढ़ते मतभेद देखने लगे हैं, जिससे पार्टी का अस्तित्व संकट में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पश्चात् चार मई को सत्ता गंवाने के बाद से पार्टी में असंतोष की लहर दिखाई दे रही है। दोनों सदनों में मिलाकर पहले 40 सांसदों के साथ दमदार विपक्षी भूमिका निभाने वाली टीएमसी अब सांसदों की बदलती निष्ठा और बागी नेताओं के दावों के कारण अनिश्चितता के दौर में जूझ रही है। इस संकट के दौरान कई नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ साबिताना बयान दिए हैं, जबकि कुछ नेता उनके साथ अपनी वफादारी जताते रहे हैं। बागी नेताओं की एक गुट के नेताओं का दावा है कि वे 15 जून को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर उन्हें 'असली टीएमसी' के रूप में मान्यता देने की मांग करेंगे। विशेष रूप से, बागी सांसद जगदीश बसुनिया ने पार्टी के वर्तमान नेतृत्व को कारगज ठहराया और कहा कि अब पार्टी में 'बोलने या दूसरों की बात सुनने की प्रवृत्ति खत्म हो चुकी है'। उन्होंने अपने निर्णय बताते हुए कहा कि वे तृणमूल कांग्रेस से बागी हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ( एनडीए ) का समर्थन करेंगे, क्योंकि उनका प्रमुख लक्ष्य क्षेत्र का विकास है और इसके लिए केंद्र सरकार के साथ जुड़ना आवश्यक है। इस बीच, विविध संसदीय सांसदों ने अपने रुख स्पष्ट किए। वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने बागी दल बदलने की प्रवृत्ति को अनैतिक बताया और पार्टी की एकता बनाए रखने के लिए कार्य करते हुए पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध बढ़ते आरोपों को 'अवसरवादी' कदम बताया। उन्होंने 2026 विधानसभा चुनाव में हार के बाद सदस्यों की बदलती निष्ठा पर चिंता जताई। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बागी होने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वह ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ मजबूती से खड़ा है और उनके साथ रहने का वादा किया। उन्होंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को अपना एकमात्र नेता बताया। इसके साथ ही, बागी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने दावा किया कि लगभग 20 सांसद असंतुष्ट गुट का समर्थन कर रहे हैं और यह गुट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थन भी पा रहा है। वह ऐसा गुट बनाना चाहते हैं जो राज्य और केंद्र के बीच 'संयुक्त इंजन' की तरह काम करे। चुनावी हार और सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी में आए इस उलझन से पार्टी की पहचान और भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की नीतियां और नेतृत्व पर सॉफ्ट ब्रेक डाउन के बावजूद, विभाजन की अ deeply न本市 खोजने वाले तेज़ स Ranger उबल रहे हैं। विपक्षी दल के रूप में टीएमसी का क्या होगा, यह सर्वोत्तम स्वर में संकट कला है.

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पार्टी में गहरे आंतरिक विभाजन और बढ़ते मतभेद देखने लगे हैं, जिससे पार्टी का अस्तित्व संकट में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पश्चात् चार मई को सत्ता गंवाने के बाद से पार्टी में असंतोष की लहर दिखाई दे रही है। दोनों सदनों में मिलाकर पहले 40 सांसदों के साथ दमदार विपक्षी भूमिका निभाने वाली टीएमसी अब सांसदों की बदलती निष्ठा और बागी नेताओं के दावों के कारण अनिश्चितता के दौर में जूझ रही है। इस संकट के दौरान कई नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ साबिताना बयान दिए हैं, जबकि कुछ नेता उनके साथ अपनी वफादारी जताते रहे हैं। बागी नेताओं की एक गुट के नेताओं का दावा है कि वे 15 जून को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर उन्हें 'असली टीएमसी' के रूप में मान्यता देने की मांग करेंगे। विशेष रूप से, बागी सांसद जगदीश बसुनिया ने पार्टी के वर्तमान नेतृत्व को कारगज ठहराया और कहा कि अब पार्टी में 'बोलने या दूसरों की बात सुनने की प्रवृत्ति खत्म हो चुकी है'। उन्होंने अपने निर्णय बताते हुए कहा कि वे तृणमूल कांग्रेस से बागी हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का समर्थन करेंगे, क्योंकि उनका प्रमुख लक्ष्य क्षेत्र का विकास है और इसके लिए केंद्र सरकार के साथ जुड़ना आवश्यक है। इस बीच, विविध संसदीय सांसदों ने अपने रुख स्पष्ट किए। वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने बागी दल बदलने की प्रवृत्ति को अनैतिक बताया और पार्टी की एकता बनाए रखने के लिए कार्य करते हुए पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध बढ़ते आरोपों को 'अवसरवादी' कदम बताया। उन्होंने 2026 विधानसभा चुनाव में हार के बाद सदस्यों की बदलती निष्ठा पर चिंता जताई। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बागी होने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वह ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ मजबूती से खड़ा है और उनके साथ रहने का वादा किया। उन्होंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को अपना एकमात्र नेता बताया। इसके साथ ही, बागी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने दावा किया कि लगभग 20 सांसद असंतुष्ट गुट का समर्थन कर रहे हैं और यह गुट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थन भी पा रहा है। वह ऐसा गुट बनाना चाहते हैं जो राज्य और केंद्र के बीच 'संयुक्त इंजन' की तरह काम करे। चुनावी हार और सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी में आए इस उलझन से पार्टी की पहचान और भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की नीतियां और नेतृत्व पर सॉफ्ट ब्रेक डाउन के बावजूद, विभाजन की अ deeply न本市 खोजने वाले तेज़ स Ranger उबल रहे हैं। विपक्षी दल के रूप में टीएमसी का क्या होगा, यह सर्वोत्तम स्वर में संकट कला है

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तृणमूल कांग्रेस टीएमसी विभाजन ममता बनर्जी बागी सांसद एनडीए

 

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