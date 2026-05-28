तृणमूल कांग्रेस में गहराता आंतरिक संकट: इस्तीफों और कलह के बीच क्या ममता बनर्जी बचा पाएंगी अपनी पार्टी?

पश्चिम बंगाल में चुनावी झटकों के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष चरम पर है। वरिष्ठ नेताओं के बीच टकराव और इस्तीफों के दौर ने पार्टी को बिखराव की कगार पर खड़ा कर दिया है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के भीतर आंतरिक कलह और असंतोष खुलकर सामने आ गया है। हालिया चुनावी परिणामों ने पार्टी के भीतर एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दी है जिसने संगठन की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। टीएमसी के भीतर अब केवल रणनीतिक मतभेद ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत टकराव और खुले विद्रोह की स्थिति बन गई है। वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे और सांसदों के बीच की सार्वजनिक लड़ाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी का अनुशासन अब ढीला पड़ चुका है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली यह पार्टी वर्तमान में अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है जहाँ एकजुटता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस संगठनात्मक बिखराव की पहली बड़ी लहर तब महसूस की गई जब पार्टी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के पीछे केवल चुनावी हार नहीं बल्कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी गंभीर घटनाएं और उसके बाद बना राजनीतिक माहौल भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। यह इस्तीफा केवल एक व्यक्ति का पद छोड़ना नहीं है बल्कि यह पार्टी के भीतर व्याप्त उस गहरी निराशा का प्रतीक है जो कई अन्य नेताओं के मन में भी है। कई पार्षदों और विधायकों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है और कुछ ने तो संगठनात्मक पदों से दूरी बना ली है। इस स्थिति ने पार्टी नेतृत्व की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है क्योंकि जब पार्टी के अपने ही लोग अंदरूनी तौर पर बिखरने लगते हैं तो बाहरी विरोधियों के लिए रास्ता आसान हो जाता है। पार्टी के भीतर का तनाव तब और बढ़ गया जब दो प्रमुख सांसदों कल्याण बनर्जी और काकोली घोष दस्तिदार के बीच विवाद सार्वजनिक हो गया। काकोली घोष ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कल्याण बनर्जी पर महिला सांसदों के प्रति अभद्र व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर कल्याण बनर्जी ने इस आरोप को खारिज करते हुए काकोली घोष के पुराने विवादों और नारदा प्रकरण का जिक्र कर उन पर पलटवार किया। जब पार्टी के दो जिम्मेदार सांसद इस स्तर पर एक दूसरे पर हमला करते हैं तो इससे पूरी पार्टी की छवि धूमिल होती है और यह संकेत मिलता है कि नेतृत्व का नियंत्रण कमजोर हो रहा है। इस विवाद ने टीएमसी के भीतर चल रही गुटबाजी और शक्ति संघर्ष को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। इस बीच कुणाल घोष के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संगठन के भीतर कई नेता इस समय अत्यधिक मानसिक और राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं जिससे पार्टी का माहौल असहज हो गया है। ऐसे में ममता बनर्जी ने स्थिति को संभालने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विधायकों को एकजुट रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इसी कड़ी में कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इस बैठक का मुख्य उद् देश ्य पार्टी के भीतर अनुशासन कायम करना और बिखराव की संभावनाओं को खत्म करना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी में हो रहा यह घटनाक्रम केवल व्यक्तिगत मतभेदों का परिणाम नहीं है बल्कि यह पार्टी की निर्णय लेने की प्रक्रिया और केंद्रीय नियंत्रण के खिलाफ एक मौन विद्रोह है। चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर इस बात को लेकर असहमति बढ़ी है कि रणनीति में कहां चूक हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। यदि समय रहते इन आंतरिक घावों को नहीं भरा गया तो आगामी चुनावों में पार्टी को और अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ममता बनर्जी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपनी पार्टी के अलग-अलग गुटों को एक मंच पर कैसे लाती हैं और संगठन में विश्वास का माहौल दोबारा कैसे बहाल करती हैं। यह केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि पार्टी के अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद बन गई है.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के भीतर आंतरिक कलह और असंतोष खुलकर सामने आ गया है। हालिया चुनावी परिणामों ने पार्टी के भीतर एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दी है जिसने संगठन की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। टीएमसी के भीतर अब केवल रणनीतिक मतभेद ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत टकराव और खुले विद्रोह की स्थिति बन गई है। वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे और सांसदों के बीच की सार्वजनिक लड़ाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी का अनुशासन अब ढीला पड़ चुका है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली यह पार्टी वर्तमान में अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है जहाँ एकजुटता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस संगठनात्मक बिखराव की पहली बड़ी लहर तब महसूस की गई जब पार्टी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के पीछे केवल चुनावी हार नहीं बल्कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी गंभीर घटनाएं और उसके बाद बना राजनीतिक माहौल भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। यह इस्तीफा केवल एक व्यक्ति का पद छोड़ना नहीं है बल्कि यह पार्टी के भीतर व्याप्त उस गहरी निराशा का प्रतीक है जो कई अन्य नेताओं के मन में भी है। कई पार्षदों और विधायकों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है और कुछ ने तो संगठनात्मक पदों से दूरी बना ली है। इस स्थिति ने पार्टी नेतृत्व की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है क्योंकि जब पार्टी के अपने ही लोग अंदरूनी तौर पर बिखरने लगते हैं तो बाहरी विरोधियों के लिए रास्ता आसान हो जाता है। पार्टी के भीतर का तनाव तब और बढ़ गया जब दो प्रमुख सांसदों कल्याण बनर्जी और काकोली घोष दस्तिदार के बीच विवाद सार्वजनिक हो गया। काकोली घोष ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कल्याण बनर्जी पर महिला सांसदों के प्रति अभद्र व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर कल्याण बनर्जी ने इस आरोप को खारिज करते हुए काकोली घोष के पुराने विवादों और नारदा प्रकरण का जिक्र कर उन पर पलटवार किया। जब पार्टी के दो जिम्मेदार सांसद इस स्तर पर एक दूसरे पर हमला करते हैं तो इससे पूरी पार्टी की छवि धूमिल होती है और यह संकेत मिलता है कि नेतृत्व का नियंत्रण कमजोर हो रहा है। इस विवाद ने टीएमसी के भीतर चल रही गुटबाजी और शक्ति संघर्ष को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। इस बीच कुणाल घोष के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संगठन के भीतर कई नेता इस समय अत्यधिक मानसिक और राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं जिससे पार्टी का माहौल असहज हो गया है। ऐसे में ममता बनर्जी ने स्थिति को संभालने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विधायकों को एकजुट रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इसी कड़ी में कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के भीतर अनुशासन कायम करना और बिखराव की संभावनाओं को खत्म करना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी में हो रहा यह घटनाक्रम केवल व्यक्तिगत मतभेदों का परिणाम नहीं है बल्कि यह पार्टी की निर्णय लेने की प्रक्रिया और केंद्रीय नियंत्रण के खिलाफ एक मौन विद्रोह है। चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर इस बात को लेकर असहमति बढ़ी है कि रणनीति में कहां चूक हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। यदि समय रहते इन आंतरिक घावों को नहीं भरा गया तो आगामी चुनावों में पार्टी को और अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ममता बनर्जी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपनी पार्टी के अलग-अलग गुटों को एक मंच पर कैसे लाती हैं और संगठन में विश्वास का माहौल दोबारा कैसे बहाल करती हैं। यह केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि पार्टी के अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद बन गई है





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