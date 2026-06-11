तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक युद्ध: कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के अहंकार के खिलाफ खोला मोर्चा

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के अहंकारी व्यवहार का आरोप लगाते हुए उनके कानूनी मामले से हटने का फैसला किया है और ममता बनर्जी से अपने या अभिषेक के बीच किसी एक को चुनने को कहा है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों भारी उथल-पुथल मची हुई है और तृणमूल कांग्रेस के भीतर आंतरिक कलह अब सरेआम हो गई है। पार्टी के भीतर चल रहे इस सत्ता संघर्ष का सबसे ताजा और चौंकाने वाला उदाहरण तब देखने को मिला जब टीएमसी सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने पार्टी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से कानूनी पैरवी करने से साफ इनकार कर दिया। यह पूरा विवाद कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहे एक मामले से शुरू हुआ जो मुख्य रूप से हस्ताक्षर जालसाजी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अभिषेक बनर्जी को अदालत से आंशिक राहत तो मिली है लेकिन पार्टी के भीतर जो दरार पैदा हुई है वह अब गहराती जा रही है। कल्याण बनर्जी जो अब तक इस मामले में अभिषेक बनर्जी का पक्ष रख रहे थे उन्होंने अब अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के सामने एक कठिन विकल्प रख दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ममता बनर्जी को अब उनके और अभिषेक बनर्जी के बीच किसी एक का चुनाव करना होगा। इस पूरे विवाद की गहराई में जाने पर पता चलता है कि यह केवल एक कानूनी मामला नहीं है बल्कि यह आपसी सम्मान और अहंकार की लड़ाई बन चुकी है। कल्याण बनर्जी ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि वह इस पेशे में पिछले 45 वर्षों से सक्रिय हैं और उनकी पहचान केवल कलकत्ता हाई कोर्ट तक सीमित नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें सम्मान दिया जाता है। उनके अनुसार उन्होंने इस केस की तैयारी के लिए दिन-रात एक कर दिया था और वे जोखिम उठाकर अपना काम कर रहे थे। हालांकि उन्हें इस बात का गहरा दुख है कि अभिषेक बनर्जी के व्यवहार में अत्यधिक अहंकार आ गया है। कल्याण बनर्जी का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी अब खुद को इतना ऊपर समझने लगे हैं कि वे अन्य वरिष्ठ नेताओं को केवल कैमक स्ट्रीट के कर्मचारी की तरह देखते हैं। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि जब वे कोर्ट में मामले की पैरवी कर रहे थे तब अभिषेक बनर्जी वहां मौजूद नहीं थे और बिना किसी चर्चा के एक अलग रिट याचिका दायर कर दी गई जिसे एक अन्य सीनियर वकील संभालने वाले थे। इस घटना ने कल्याण बनर्जी को मानसिक रूप से आहत किया और उन्होंने इसे अपने पेशेवर अनुभव और सम्मान का अपमान माना। अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो तृणमूल कांग्रेस के लिए यह संकट नया नहीं है। पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद से ही पार्टी के भीतर असंतोष की लहरें उठ रही हैं। पार्टी की एकता अब घास के तिनकों की तरह बिखरती नजर आ रही है। इसकी शुरुआत निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से हुई थी लेकिन अब यह विवाद राज्यसभा तक पहुंच चुका है जहाँ पिछले कुछ दिनों में तीन सांसदों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। कल्याण बनर्जी का यह विद्रोह पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि उन्हें ममता बनर्जी का बेहद करीबी और विश्वासपात्र माना जाता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक कल्याण बनर्जी ही उन नेताओं को विश्वासघाती और सुख के कबूतर कह रहे थे जो पार्टी के खिलाफ जा रहे थे। उन्होंने बागी नेताओं को चुनौती दी थी कि वे भाजपा या किसी अन्य दल के टिकट पर चुनाव लड़कर दिखाएं। लेकिन आज वही कल्याण बनर्जी पार्टी के सबसे शक्तिशाली चेहरे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। पार्टी के भीतर यह खींचतान अब इस मोड़ पर आ गई है कि बाहरी लोग भी इसे टीएमसी के भीतर दो गुटों की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। एक तरफ वे पुराने और संघर्षशील नेता हैं जिन्होंने 2011 के आंदोलन के समय से पार्टी को सींचा है और दूसरी तरफ वे नए चेहरे हैं जिन्हें पार्टी में बाद में शामिल किया गया या जो पारिवारिक प्रभाव के कारण ऊंचे पदों पर बैठे हैं। कल्याण बनर्जी ने पहले भी बाहरी नेताओं पर तंज कसा था कि वे केवल लोकप्रिय चेहरे हैं और उन्हें लगता है कि जनता केवल उन्हें देखने आती है इसलिए वे खुद को अपरिहार्य समझने लगे हैं। अब उनका यह गुस्सा अभिषेक बनर्जी के प्रति फूट पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम ने ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है क्योंकि उन्हें अब अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालार और अपने भतीजे के बीच संतुलन बनाना होगा। यदि यह विवाद समय रहते नहीं सुलझा तो तृणमूल कांग्रेस के लिए आगामी चुनाव और संगठनात्मक मजबूती एक कठिन चुनौती बन सकती है.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों भारी उथल-पुथल मची हुई है और तृणमूल कांग्रेस के भीतर आंतरिक कलह अब सरेआम हो गई है। पार्टी के भीतर चल रहे इस सत्ता संघर्ष का सबसे ताजा और चौंकाने वाला उदाहरण तब देखने को मिला जब टीएमसी सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने पार्टी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से कानूनी पैरवी करने से साफ इनकार कर दिया। यह पूरा विवाद कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहे एक मामले से शुरू हुआ जो मुख्य रूप से हस्ताक्षर जालसाजी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अभिषेक बनर्जी को अदालत से आंशिक राहत तो मिली है लेकिन पार्टी के भीतर जो दरार पैदा हुई है वह अब गहराती जा रही है। कल्याण बनर्जी जो अब तक इस मामले में अभिषेक बनर्जी का पक्ष रख रहे थे उन्होंने अब अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के सामने एक कठिन विकल्प रख दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ममता बनर्जी को अब उनके और अभिषेक बनर्जी के बीच किसी एक का चुनाव करना होगा। इस पूरे विवाद की गहराई में जाने पर पता चलता है कि यह केवल एक कानूनी मामला नहीं है बल्कि यह आपसी सम्मान और अहंकार की लड़ाई बन चुकी है। कल्याण बनर्जी ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि वह इस पेशे में पिछले 45 वर्षों से सक्रिय हैं और उनकी पहचान केवल कलकत्ता हाई कोर्ट तक सीमित नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें सम्मान दिया जाता है। उनके अनुसार उन्होंने इस केस की तैयारी के लिए दिन-रात एक कर दिया था और वे जोखिम उठाकर अपना काम कर रहे थे। हालांकि उन्हें इस बात का गहरा दुख है कि अभिषेक बनर्जी के व्यवहार में अत्यधिक अहंकार आ गया है। कल्याण बनर्जी का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी अब खुद को इतना ऊपर समझने लगे हैं कि वे अन्य वरिष्ठ नेताओं को केवल कैमक स्ट्रीट के कर्मचारी की तरह देखते हैं। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि जब वे कोर्ट में मामले की पैरवी कर रहे थे तब अभिषेक बनर्जी वहां मौजूद नहीं थे और बिना किसी चर्चा के एक अलग रिट याचिका दायर कर दी गई जिसे एक अन्य सीनियर वकील संभालने वाले थे। इस घटना ने कल्याण बनर्जी को मानसिक रूप से आहत किया और उन्होंने इसे अपने पेशेवर अनुभव और सम्मान का अपमान माना। अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो तृणमूल कांग्रेस के लिए यह संकट नया नहीं है। पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद से ही पार्टी के भीतर असंतोष की लहरें उठ रही हैं। पार्टी की एकता अब घास के तिनकों की तरह बिखरती नजर आ रही है। इसकी शुरुआत निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से हुई थी लेकिन अब यह विवाद राज्यसभा तक पहुंच चुका है जहाँ पिछले कुछ दिनों में तीन सांसदों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। कल्याण बनर्जी का यह विद्रोह पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि उन्हें ममता बनर्जी का बेहद करीबी और विश्वासपात्र माना जाता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक कल्याण बनर्जी ही उन नेताओं को विश्वासघाती और सुख के कबूतर कह रहे थे जो पार्टी के खिलाफ जा रहे थे। उन्होंने बागी नेताओं को चुनौती दी थी कि वे भाजपा या किसी अन्य दल के टिकट पर चुनाव लड़कर दिखाएं। लेकिन आज वही कल्याण बनर्जी पार्टी के सबसे शक्तिशाली चेहरे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। पार्टी के भीतर यह खींचतान अब इस मोड़ पर आ गई है कि बाहरी लोग भी इसे टीएमसी के भीतर दो गुटों की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। एक तरफ वे पुराने और संघर्षशील नेता हैं जिन्होंने 2011 के आंदोलन के समय से पार्टी को सींचा है और दूसरी तरफ वे नए चेहरे हैं जिन्हें पार्टी में बाद में शामिल किया गया या जो पारिवारिक प्रभाव के कारण ऊंचे पदों पर बैठे हैं। कल्याण बनर्जी ने पहले भी बाहरी नेताओं पर तंज कसा था कि वे केवल लोकप्रिय चेहरे हैं और उन्हें लगता है कि जनता केवल उन्हें देखने आती है इसलिए वे खुद को अपरिहार्य समझने लगे हैं। अब उनका यह गुस्सा अभिषेक बनर्जी के प्रति फूट पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम ने ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है क्योंकि उन्हें अब अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालार और अपने भतीजे के बीच संतुलन बनाना होगा। यदि यह विवाद समय रहते नहीं सुलझा तो तृणमूल कांग्रेस के लिए आगामी चुनाव और संगठनात्मक मजबूती एक कठिन चुनौती बन सकती है





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