तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के पीछे कई कारणों की ओर इशारा किया। उन्होंने आधार वेरिफिकेशन और वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने जैसे मुद्दों को गलत घोषित किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नागरिकता संरक्षण का जिक्र किया। वेटिंग फीचर के लिए कई बार नतीजा न मिलने के बारे में बताते हुए उन्होंने केंद्रीय शक्तियों की तैनाती और घुसपैठ के मुद्दे पर व्याख्या दी।
तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पश्चिम बंगाल में आधार-आधारित वोटर लिस्ट जनरेशन के बाद कई वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे एक भूल बताया और कहा कि सुरक्षा सीमा के पसारण और केंद्रीय बल ों की तैनाती जैसी मुद्दों ने भी जनता में अप्रसन्नता पैदा की। उनके अनुसार, टीएमसी मुख्य नेता ममता बनर्जी को इस बार चुनाव में मुश्किलें भगने पड़ीं क्योंकि उन्होंने जनता की चेतावनियों और एकांतrike प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया। सुखेंदु शेखर ने उल्लेख किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 29 सीटें जीतीं, लेकिन दो साल में ऐसा क्या हुआ कि लोग तेजी से नाराज हो गए। वोटर लिस्ट में गलती से हटाए गए नामों के मुद्दे पर शेखर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नागरिकता खोने का खतरा मुक्त है, पर उन्हें राहत नहीं मिली। उन्होंने आरामदायक माहौल बनाए रखने पर जोर दिया और कहा कि घुसपैठ बांग्लादेश से हुई है, न कि पाकिस्तान से। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय शक्ति के साथ साझेदारी की व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि लोगों ने देखा कि केंद्रीय बल ों का उपयोग कार्यक्षमता के लिए किया गया था, न कि दillian के लिए। वर्तमान में टीएमसी का विरोधी दल बीजेपी पर बलवान झुकाव बंगाल के नागरिकों द्वारा किया जा रहा है.
तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पश्चिम बंगाल में आधार-आधारित वोटर लिस्ट जनरेशन के बाद कई वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे एक भूल बताया और कहा कि सुरक्षा सीमा के पसारण और केंद्रीय बलों की तैनाती जैसी मुद्दों ने भी जनता में अप्रसन्नता पैदा की। उनके अनुसार, टीएमसी मुख्य नेता ममता बनर्जी को इस बार चुनाव में मुश्किलें भगने पड़ीं क्योंकि उन्होंने जनता की चेतावनियों और एकांतrike प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया। सुखेंदु शेखर ने उल्लेख किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 29 सीटें जीतीं, लेकिन दो साल में ऐसा क्या हुआ कि लोग तेजी से नाराज हो गए। वोटर लिस्ट में गलती से हटाए गए नामों के मुद्दे पर शेखर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नागरिकता खोने का खतरा मुक्त है, पर उन्हें राहत नहीं मिली। उन्होंने आरामदायक माहौल बनाए रखने पर जोर दिया और कहा कि घुसपैठ बांग्लादेश से हुई है, न कि पाकिस्तान से। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय शक्ति के साथ साझेदारी की व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि लोगों ने देखा कि केंद्रीय बलों का उपयोग कार्यक्षमता के लिए किया गया था, न कि दillian के लिए। वर्तमान में टीएमसी का विरोधी दल बीजेपी पर बलवान झुकाव बंगाल के नागरिकों द्वारा किया जा रहा है
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