तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से इनकार कर दिया है

कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से मना किया है, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को अभिषेक या खुद में से चुनने का अल्टीमेटम दिया है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विधायक और सांसद लगातार ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगता है। दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के चार बार के लोकसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से साफ मना कर दिया है।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से इनकार कर दिया है, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं।कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से मना किया। ममता बनर्जी को अभिषेक या खुद में से चुनने का अल्टीमेटम । ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विधायक और सांसद लगातार ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगता है। दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के चार बार के लोकसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से साफ मना कर दिया है। यह मामला विधायकों के हस्ताक्षर मेल न खाने से जुड़ा है। साथ ही, याचिका में गिरफ्तारी जैसी पुलिस की सख्त कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की गई है.
तृणमूल कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से इनकार कर दिया है, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं।कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से मना किया।ममता बनर्जी को अभिषेक या खुद में से चुनने का अल्टीमेटम।ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विधायक और सांसद लगातार ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगता है। दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के चार बार के लोकसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से साफ मना कर दिया है। यह मामला विधायकों के हस्ताक्षर मेल न खाने से जुड़ा है। साथ ही, याचिका में गिरफ्तारी जैसी पुलिस की सख्त कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की गई है
तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी अभिषेक बनर्जी कास लड़ने इनकार मुश्किलें बढ़ी ममता बनर्जी अल्टीमेटम विधायकों हस्ताक्षर मेल न न न काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल काजल का