कोलकाता के ईएम बाईपास पर तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय को खाली करने का नोटिस मिला है। पार्टी के नेतृत्व को दो महीने के भीतर दूसरी जगह दफ्तर शिफ्ट करने के लिए कहा गया है।
कोलकाता के ईएम बाईपास पर तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय को खाली करने का नोटिस मिला है। पार्टी के नेतृत्व को दो महीने के भीतर दूसरी जगह दफ्तर शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। इस बहुमंजिला इमारत के मालिक मोंटू साहा ने पार्टी से इमारत खाली करने को कहा है। वह राज्य की जानी-मानी कंपनी 'मॉडर्न डेकोरेटर्स' के प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि उनकी तृणमूल नेतृत्व से बातचीत हुई थी और पार्टी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अगले दो महीनों के भीतर इमारत पूरी तरह खाली कर दी जाएगी। मोंटू साहा ने कहा कि उन्होंने मुख्य रूप से सुरक्षा कारणों से तृणमूल से इमारत खाली करने को कहा था और पार्टी के प्रति उनकी कोई निजी रंजिश नहीं है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि तृणमूल नेतृत्व ने हमेशा समझौते के अनुसार किराया चुकाया है। हालांकि, इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 2021 के विधानसभा चुनावों में सत्ता बरकरार रखने के बाद तृणमूल के शीर्ष नेतृत्व ने टॉपसिया इलाके में स्थित पार्टी के मुख्य कार्यालय के नवीनीकरण का फैसला किया था। पुरानी इमारत को गिराकर उसकी जगह एक आधुनिक बहुमंजिला इमारत बनाई गई। इसी कारण 2022 में ईएम बाईपास के महानगरीय इलाके में स्थित एक इमारत को वैकल्पिक कार्यालय के तौर पर किराए पर लिया गया था। हालांकि, शुरुआत में यह इमारत केवल दो वर्षों के लिए किराए पर ली गई थी, लेकिन टॉपसिया स्थित मुख्य इमारत का काम पूरा न होने के कारण अनुबंध को दो और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नतीजतन, पिछले चार वर्षों से यह इमारत तृणमूल की राजनीति क और संगठनात्मक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनी हुई है। इस अस्थायी कार्यालय में पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी और महासचिव अभिषेक बनर्जी के लिए अलग-अलग सुसज्जित कमरे तैयार किए गए थे.
कोलकाता के ईएम बाईपास पर तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय को खाली करने का नोटिस मिला है। पार्टी के नेतृत्व को दो महीने के भीतर दूसरी जगह दफ्तर शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। इस बहुमंजिला इमारत के मालिक मोंटू साहा ने पार्टी से इमारत खाली करने को कहा है। वह राज्य की जानी-मानी कंपनी 'मॉडर्न डेकोरेटर्स' के प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि उनकी तृणमूल नेतृत्व से बातचीत हुई थी और पार्टी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अगले दो महीनों के भीतर इमारत पूरी तरह खाली कर दी जाएगी। मोंटू साहा ने कहा कि उन्होंने मुख्य रूप से सुरक्षा कारणों से तृणमूल से इमारत खाली करने को कहा था और पार्टी के प्रति उनकी कोई निजी रंजिश नहीं है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि तृणमूल नेतृत्व ने हमेशा समझौते के अनुसार किराया चुकाया है। हालांकि, इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 2021 के विधानसभा चुनावों में सत्ता बरकरार रखने के बाद तृणमूल के शीर्ष नेतृत्व ने टॉपसिया इलाके में स्थित पार्टी के मुख्य कार्यालय के नवीनीकरण का फैसला किया था। पुरानी इमारत को गिराकर उसकी जगह एक आधुनिक बहुमंजिला इमारत बनाई गई। इसी कारण 2022 में ईएम बाईपास के महानगरीय इलाके में स्थित एक इमारत को वैकल्पिक कार्यालय के तौर पर किराए पर लिया गया था। हालांकि, शुरुआत में यह इमारत केवल दो वर्षों के लिए किराए पर ली गई थी, लेकिन टॉपसिया स्थित मुख्य इमारत का काम पूरा न होने के कारण अनुबंध को दो और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नतीजतन, पिछले चार वर्षों से यह इमारत तृणमूल की राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनी हुई है। इस अस्थायी कार्यालय में पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी और महासचिव अभिषेक बनर्जी के लिए अलग-अलग सुसज्जित कमरे तैयार किए गए थे
तृणमूल कांग्रेस मुख्यालय खाली करने का नोटिस कोलकाता ईएम बाईपास