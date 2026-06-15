तृणमूल कांग्रेस में भीतर का विभाजन: 20 सांसद NCPI में विलय, NDA का समर्थन करने की घोषणा

बंगाल की तृणमूल कांग्रेस में गंभीर राजनीतिक संकट उभर रहा है। एक बड़े गुट के 20 लोकसभा सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का समर्थन करने की घोषणा की। तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में अभिषेक बनर्जी और अन्य नेता द्वारा कानूनी कार्रवाई और मान्यता के दावे किये गए।

बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ( AITC ) की राजनीति क उथल-पुथल और गुट का दावा तेजी से बढ़ रहा है। बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि पार्टी के 20 लोकसभा सांसद "नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया" ( NCPI ) में विलय कर रहे हैं और अब "नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस" ( NDA ) का समर्थन करेंगे। यह घोषणा तब की गई जब बागी गुट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर अपने अलग बैठने का अनुरोध किया। तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी ने तुरंत इस गुट को मान्यता न देने का आग्रह किया। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि वे ऐसे कोर्ट में चुनाव चिह्न पर दावा करेंगे जो असली तृणमूल कांग्रेस का मान्य करेगा। बागी गुट के मुताबिक, 20 सांसदों ने हस्ताक्षर किए गए प्रतिवेदन लोकसभा अध्यक्ष को सौंपे हैं। घोष दस्तीदार ने कहा कि ये सांसद दो-तिहाई से ज़्यादा हैं और वे नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। NCPI त्रिपुरा की एक कम प्रसिद्ध और गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी है जिसने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें लड़ीं पर उम्मीदवारों को बहुत कम वोट मिले। बागी सांसदों ने घोषणा से पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस की दो प्रमुख सांसदें किर्ति आजाद और सागरिका घोष ने भी लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर एक पत्र दिया जिसमें किसी भी अलग गुट को मान्यता न देने का आग्रह किया गया। पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने पत्र में संविधान के अनुसार एक दल के भीतर दो अलग गुटों की मान्यता संभव नहीं होती, और दलबदल विरोधी कानून ऐसे विभाजन की अनुमति नहीं देता, का तर्क दिया। उन्होंने यह भी कहा कि AITC को एक ही पार्टी माना जाए और बागी सांसदों से किसी भी प्रकार के पत्राचार पर निर्णय से पहले पार्टी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। एक बागी सांसद का कहा है कि असली तृणमूल कांग्रेस कौन है, यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, और वे अपने चुनाव चिह्न पर भी दावा करेंगे। बनर्जी ने महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल करते हुए कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत अब विभाजन का बचाव नहीं है जिससे किसी एक पार्टी की पहचान मान्य हो सकती है। वे दावा करते हैं कि यह गुट बनाना संविधान के खिलाफ है और इसे कोई मान्यता नहीं देनी चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस गतिविधि को "बेईमानी" और "पार्टी को तोड़ने" का प्रयास बताया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस अभी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है.

बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (AITC) की राजनीतिक उथल-पुथल और गुट का दावा तेजी से बढ़ रहा है। बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि पार्टी के 20 लोकसभा सांसद "नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया" (NCPI) में विलय कर रहे हैं और अब "नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस" (NDA) का समर्थन करेंगे। यह घोषणा तब की गई जब बागी गुट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर अपने अलग बैठने का अनुरोध किया। तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी ने तुरंत इस गुट को मान्यता न देने का आग्रह किया। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि वे ऐसे कोर्ट में चुनाव चिह्न पर दावा करेंगे जो असली तृणमूल कांग्रेस का मान्य करेगा। बागी गुट के मुताबिक, 20 सांसदों ने हस्ताक्षर किए गए प्रतिवेदन लोकसभा अध्यक्ष को सौंपे हैं। घोष दस्तीदार ने कहा कि ये सांसद दो-तिहाई से ज़्यादा हैं और वे नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। NCPI त्रिपुरा की एक कम प्रसिद्ध और गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी है जिसने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें लड़ीं पर उम्मीदवारों को बहुत कम वोट मिले। बागी सांसदों ने घोषणा से पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस की दो प्रमुख सांसदें किर्ति आजाद और सागरिका घोष ने भी लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर एक पत्र दिया जिसमें किसी भी अलग गुट को मान्यता न देने का आग्रह किया गया। पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने पत्र में संविधान के अनुसार एक दल के भीतर दो अलग गुटों की मान्यता संभव नहीं होती, और दलबदल विरोधी कानून ऐसे विभाजन की अनुमति नहीं देता, का तर्क दिया। उन्होंने यह भी कहा कि AITC को एक ही पार्टी माना जाए और बागी सांसदों से किसी भी प्रकार के पत्राचार पर निर्णय से पहले पार्टी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। एक बागी सांसद का कहा है कि असली तृणमूल कांग्रेस कौन है, यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, और वे अपने चुनाव चिह्न पर भी दावा करेंगे। बनर्जी ने महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल करते हुए कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत अब विभाजन का बचाव नहीं है जिससे किसी एक पार्टी की पहचान मान्य हो सकती है। वे दावा करते हैं कि यह गुट बनाना संविधान के खिलाफ है और इसे कोई मान्यता नहीं देनी चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस गतिविधि को "बेईमानी" और "पार्टी को तोड़ने" का प्रयास बताया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस अभी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है





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