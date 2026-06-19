तेजप्रताप यादव पर आरोप: कथित प्रेमिका के घर जबरन घुसने का FIR दर्ज

तेजप्रताप यादव के खिलाफ कथित प्रेमिका के घर जबरन घुसने और धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बारे में जानकारी।
राजनीति क तंत्र में एक नए विवाद के गुजर जा रहे हैं। आरएसजी सírनेप। महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल मामला दर्ज कर पटना पुलिस ने शिकायतकर्ता आकाश यादव के मुताबिक की जा रही है। शिकायतकर्ता ने अखबारों में बताया कि तेजप्रताप यादव और उनके सहयोगी मोतीलाल यादव कथित प्रेमिका अनुष्का यादव के कान cricket?
दरकिनार? अधिकार? जबरन घुसने की कोशिश की और परिवार के सदस्यों को धमकाया। घटना का समय पता लगाने के लिए मामला दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज..
तेजप्रताप यादव एफआईआर आकाश यादव अनुष्का जोशी
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