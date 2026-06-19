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तेजप्रताप यादव पर आरोप: कथित प्रेमिका के घर जबरन घुसने का FIR दर्ज

राजनीति News

तेजप्रताप यादव पर आरोप: कथित प्रेमिका के घर जबरन घुसने का FIR दर्ज
तेजप्रताप यादवएफआईआरआकाश यादव
📆19-06-2026 01:56:00
📰News Nation
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तेजप्रताप यादव के खिलाफ कथित प्रेमिका के घर जबरन घुसने और धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बारे में जानकारी।

राजनीति क तंत्र में एक नए विवाद के गुजर जा रहे हैं। आरएसजी सírनेप। महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल मामला दर्ज कर पटना पुलिस ने शिकायतकर्ता आकाश यादव के मुताबिक की जा रही है। शिकायतकर्ता ने अखबारों में बताया कि तेजप्रताप यादव और उनके सहयोगी मोतीलाल यादव कथित प्रेमिका अनुष्का यादव के कान cricket?

दरकिनार? अधिकार? जबरन घुसने की कोशिश की और परिवार के सदस्यों को धमकाया। घटना का समय पता लगाने के लिए मामला दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज कर दर्ज..

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तेजप्रताप यादव एफआईआर आकाश यादव अनुष्का जोशी

 

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