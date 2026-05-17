तेजस्वी यादव का मोतिहारी में बड़ा प्रहार: भाजपा सरकार की विदाई की भविष्यवाणी और महंगाई पर तीखा हमला

मोतिहारी में एक श्रद्धांजलि सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधा और दावा किया कि यह सरकार अब ज्यादा समय तक नहीं चलेगी।
बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और इस बार केंद्र बिंदु बने हैं राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव । मोतिहारी के लक्ष्मीपुर में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला और वर्तमान राजनीति क परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए एक बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों से कहा कि बिहार और देश में भाजपा की यह सरकार अब ज्यादा दिनों तक सत्ता में नहीं रह पाएगी। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में सबसे प्रमुख मुद्दा महंगाई को बनाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई जिस तेजी से बढ़ी है उसने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। उन्होंने विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का जिक्र किया और कहा कि ईंधन के दाम बढ़ने से परिवहन महंगा हुआ है जिसका सीधा असर खाने-पीने की चीजों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि प्रधानमंत्री लोगों को सोना न खरीदने और वाहन न चलाने जैसी सलाह दे रहे हैं जो कि एक विकासशील देश के नेतृत्व के लिए अत्यंत निराशाजनक है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की अस्थिर राजनीति पर बात करते हुए कहा कि चुनाव के समय उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि नीतीश कुमार इस सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे और अंततः वही हुआ जो उन्होंने कहा था। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व जिला राजद अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव स्वर्गीय सुरेश प्रसाद यादव की स्मृति में किया गया था। उनके निधन के बाद उनके सम्मान में बनाए गए स्मारक और उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के बाद तेजस्वी यादव ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने स्वर्गीय सुरेश प्रसाद यादव को राजद का एक ऐसा मजबूत स्तंभ बताया जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचाने में समर्पित कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि सुरेश प्रसाद यादव केवल एक नेता नहीं बल्कि एक सामाजिक चेहरा थे जिनके नेतृत्व में चंपारण क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल की जड़ें बहुत गहरी हुईं। उन्होंने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को अपना जीवन मंत्र बनाया और हमेशा उन लोगों के लिए संघर्ष किया जिन्हें समाज में हाशिए पर धकेल दिया गया था। तेजस्वी ने उन्हें एक सच्चा लालूवादी बताते हुए कहा कि उन्होंने दलितों, पिछड़ों और अत्यंत गरीब तबकों के उत्थान के लिए जो लड़ाई लड़ी वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजद की असली ताकत ऐसे समर्पित कार्यकर्ता और नेता हैं जो बिना किसी स्वार्थ के समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकारों के लिए लड़ते हैं और धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना को साकार करने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर पार्टी के कई दिग्गज नेताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भारी उपस्थिति रही जिसने राजद की आंतरिक एकजुटता और क्षेत्रीय पकड़ को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राम और राजद के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। इनके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भोला यादव, एमएलसी सैयद फैसल अली, विधायक प्रेम शंकर यादव और मेयर प्रीती गुप्ता ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी, जिला राजद अध्यक्ष और पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव, पूर्व मंत्री शमीम अहमद, पूर्व विधायक राजेंद्र राम, पूर्व विधायक शशि कुमार सिंह और पूर्व विधायक सह लोकसभा प्रत्याशी डा.
राजेश कुशवाहा ने भी सभा को संबोधित किया और स्वर्गीय सुरेश प्रसाद यादव के योगदान को याद किया। सभा में रामबाबू यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव, मधुबन जिला राजद संगठन अध्यक्ष नूर आलम खान, पवन यादव, संजय निराला, मीडिया प्रभारी जावेद अहमद, लालबाबू खान, प्रेम यादव, अरुण यादव, उमाशंकर यादव, नुरुल होदा, असलम अहमद और राहुल यादव जैसे कई अन्य नेता भी मौजूद थे। यह पूरा आयोजन न केवल एक श्रद्धांजलि सभा था बल्कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने और उन्हें सामाजिक न्याय की लड़ाई को और तेज करने का आह्वान करने का एक माध्यम भी बना। चंपारण की इस सभा ने यह संकेत दे दिया है कि राजद एक बार फिर से अपने पुराने गढ़ों को मजबूत कर रही है
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