तेजस्वी यादव ने प्रिंस यादव की मौत पर उच्चस्तरीय जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की

तेजस्वी यादव ने बिहार में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत के मामले में उच्चस्तरीय जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है. उन्होंने सरकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए.
ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत के मुद्दे पर बिहार में तेज सियासत ka गुजरा है. यह घटना सामने आने के बाद से ही सियासी दलों और नेताओं द्वारा इस पर ध्यान दिया जा रहा है.
जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पहले इस मामले में आवाज उठाई थी, अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है. तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रिंस यादव की मृत्यु के पIPS काले में 'मृत्यु या हत्या' का साफ इंसानी काज होना चाहिए. उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जल्द सार्वजनिक होने का मांग किया ताकि मृत्यु के वास्तविक कारणों को समझा जा सके.
उन्होंने इसमें बिहार सरकार और पुलिस की भूमिका के बारे में सवाल उठाए और कहा कि घटनाक्रम में प्रशासन की जिम्मेदारी पर संदेह व्यक्त है. तेज प्रताप यादव ने भी इस मामले में आवाज उठाई थे और कहा था कि सभी दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.
उन्होंने सरकार से यह भी मांग की कि रौशन आनंद को मानवीय आधार पर उनके भाई के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए जेल से रिहा किया जाए या कम से कम एक दिन की जेल छुट्टी दी जाए. ध्यान दें कि मुसल्लहपुर हाट में खान ग्लोबल स्टडीज के मामले में 2 जून की रात रौशन आनंद और कई अन्य लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
इसी मामले में पटना सिविल कोर्ट ने रोशन आनंद को जमानत दी थी. अब सहरसा में प्रिंस यादव का अंतिम संस्कारSomvaar को हो रहा है. प्रिंस की मृत्यu के बाद पूरे मामला नए राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले चुका है. पुलिस अभी भी मामले की पूरी जांच कर रही है
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