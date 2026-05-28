लालू परिवार ने एकजुटता और राजनीतिक सक्रियता का संकेत देने की कोशिश की है, बिहार चुनाव के बाद उनका यह पहला बड़ा सार्वजनिक आयोजन है।
तेजस्वी यादव के बेटे इराज का पहला जन्मदिन गाजियाबाद में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लालू परिवार एकजुट नजर आया। लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य शामिल नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने 'Iraj's Father' लिखी शर्ट पहन रखी थी, जिसने समारोह को और खास बना दिया। लालू प्रसाद यादव भी पोते के जन्मदिन पर काफी खुश नजर आए और केक कटिंग से लेकर पूरे आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। इस आयोजन में विपक्ष के कई बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन समारोह में विपक्ष का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। रोहिणी आचार्या के कार्यक्रम से दूर रहने को लेकर कई तरह की चर्चाएं जारी हैं, जिसके पीछे बिहार चुनाव के बाद उनके और तेजस्वी यादव के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थीं। बिहार चुनाव के बाद लालू परिवार का यह पहला बड़ा सार्वजनिक आयोजन माना जा रहा है, जिसे एकजुटता और राजनीति क सक्रियता का संकेत देने की कोशिश की गई है.
तेजस्वी यादव के बेटे इराज का पहला जन्मदिन गाजियाबाद में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लालू परिवार एकजुट नजर आया। लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य शामिल नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने 'Iraj's Father' लिखी शर्ट पहन रखी थी, जिसने समारोह को और खास बना दिया। लालू प्रसाद यादव भी पोते के जन्मदिन पर काफी खुश नजर आए और केक कटिंग से लेकर पूरे आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। इस आयोजन में विपक्ष के कई बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन समारोह में विपक्ष का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। रोहिणी आचार्या के कार्यक्रम से दूर रहने को लेकर कई तरह की चर्चाएं जारी हैं, जिसके पीछे बिहार चुनाव के बाद उनके और तेजस्वी यादव के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थीं। बिहार चुनाव के बाद लालू परिवार का यह पहला बड़ा सार्वजनिक आयोजन माना जा रहा है, जिसे एकजुटता और राजनीतिक सक्रियता का संकेत देने की कोशिश की गई है
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