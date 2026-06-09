तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार पर किया तीखा हमला, आरोप लगाया कि बिहार में विकास ठप है और अपराध बेलगाम

तेजस्वी यादव ने पटना लौटते ही बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में विकास कार्य ठप हैं, खजाना खाली है, अपराध-भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार के पास न कोई विजन है न ही रोडमैप। नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा और लालू-राबड़ी के सरकारी सुरक्षा सम्बंधी मुद्दों पर भी आरोप लगाए।
तेजस्वी यादू ने पटना लौटते ही सम्राट चौधरी सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि बिहार में विकास कार्य ठप हैं, खजाना खाली है और अपराध-भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास राज्य को आगे बढ़ाने के लिए न कोई विजन है और न ही कोई रोडमैप। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है लेकिन सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हैं, वहीं महिलाओं से किए गए वादे भी पूरे नहीं हुए। माताओं-बहनों को दो-दो लाख रुपये देने का वादा अधूरा है और कई जगहों पर पेंशन तक बंद है। राबड़ी देवी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी आवास और सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि सरकार अपने करीबी लोगों को रेवड़ी की तरह सुरक्षा और सरकारी सुविधाएं बांट रही है। कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बच्चियों के साथ गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं और दिनदहाड़े पटना में गोलियां चल रही हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय अपराधियों को बचाने में लगी है। बालिका गृह, सृजन घोटाला और रिशुश्री मामले पर कार्रवाई से बच रही है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार आज भी देश का सबसे गरीब राज्य है और सरकार के पास इसे बेहतर बनाने की कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार की जनता की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अंत में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी राजद कार्यकर्ता मजबूती से साथ खड़े हैं और जनता सब कुछ देख रही है.
तेजस्वी यादू ने पटना लौटते ही सम्राट चौधरी सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि बिहार में विकास कार्य ठप हैं, खजाना खाली है और अपराध-भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास राज्य को आगे बढ़ाने के लिए न कोई विजन है और न ही कोई रोडमैप। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है लेकिन सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हैं, वहीं महिलाओं से किए गए वादे भी पूरे नहीं हुए। माताओं-बहनों को दो-दो लाख रुपये देने का वादा अधूरा है और कई जगहों पर पेंशन तक बंद है। राबड़ी देवी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी आवास और सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि सरकार अपने करीबी लोगों को रेवड़ी की तरह सुरक्षा और सरकारी सुविधाएं बांट रही है। कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बच्चियों के साथ गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं और दिनदहाड़े पटना में गोलियां चल रही हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय अपराधियों को बचाने में लगी है। बालिका गृह, सृजन घोटाला और रिशुश्री मामले पर कार्रवाई से बच रही है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार आज भी देश का सबसे गरीब राज्य है और सरकार के पास इसे बेहतर बनाने की कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार की जनता की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अंत में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी राजद कार्यकर्ता मजबूती से साथ खड़े हैं और जनता सब कुछ देख रही है
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