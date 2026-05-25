तेजस्वी यादव का गाज़ियाबाद बर्थडे पार्टी: विपक्षी एकता का नया परीक्षण

बेटे के जन्मदिन को मंच बनाकर तेजस्वी यादव ने दिल्ली-गाज़ियाबाद में विपक्षी नेताओं को बुला कर एकजुटता का संदेश देना चाहा है, पर राजद के भीतर उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है।

बिहार की राजनीति आज एक नाटकीय मोड़ पर खड़ी है। तेजस्वी यादव , जो राजद के युवा प्रमुख के रूप में उभरे थे, अपने बेटे इरोज लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को झंडा बनाने के लिए गाज़ियाबाद में एक भव्य समारोह आयोजित कर रहे हैं। यह बर्थडे पार्टी केवल व्यक्तिगत खुशी का अवसर नहीं, बल्कि विपक्ष के एकजुटता संदेश को अग्रसरण करने का मंच बन गई है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के कई प्रमुख नेता—राहुल गाँधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी—को आमंत्रित किया गया है। उनका उद्देश्य दिल्ली में विपक्षी शक्ति का एकत्रीकरण दिखाना और राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट फ्रंट का आभास कराना है। लालू प्रसाद यादव का 29 मई को सिंगापुर में इलाज के चलते वे अभी दिल्ली में ही मौजूद हैं, और इस अवसर पर तेजस्वी और लालू दोनों ही विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर भविष्य की रणनीति बनाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, राजद के भीतर तेजस्वी पर भरोसा धीरे‑धीरे गिरता दिख रहा है। राज्यसभा चुनाव में ढाका के विधायक फैसल रहमान ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, जिससे एनडीए को फायदा पहुँचा। फिर भी, वह भाजपा के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते रहे। इसी तरह, राजद की विधायक अनिता देवी भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुकी हैं, जबकि भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव भी विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री से मिले। इन मुलाक़ातों से यह स्पष्ट होता है कि राजद के भीतर शक्ति संतुलन में गड़बड़ी है, और तेजस्वी की पकड़ कमज़ोर पड़ रही है। रितु जायसवाल, जो पहले राजद की इंटेलेक्चुअल महिला चेहरा थीं, अब भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं, जिससे पार्टी में आंतरिक असंतोष की लहर और तेज़ हो गई है। देशी राजनीति के बड़े सवाल भी इस मंच पर खड़े हैं। तेजस्वी को यह विचार करना होगा कि क्या वह ममता बनर्जी, राहुल गाँधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे ‘मंझे हुए’ नेताओं को एक वास्तविक एकता की ओर ले जा पाएंगे, जबकि इन सभी के बीच ‘सुप्रीमिसी फीलिंग’ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का टकराव स्पष्ट है। बिहार में नीतीश कुमार के प्रभाव को देख कर यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कभी ठोस गठबंधन नहीं बना पाए। पिछली बिहार विधानसभा में कांग्रेस‑ राजद के बीच कटु मुकाबले ने दोनों को लगभग दस सीटों का नुकसान कराया, जो दर्शाता है कि असली जमीन पर एकता अभी तक साकार नहीं हुई। तेजस्वी का यह उपक्रम, चाहे वह गाज़ियाबाद में हो या दिल्ली में, केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि विपक्ष के भीतर घनीभूत विभाजन को तोड़ने की चुनौती है। यदि वह इस मंच को सही दिशा में मोड़ पाते हैं, तो संभवतः वह राजद के भीतर अपनी पकड़ को पुनः स्थापित कर सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर एकत्रित विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा बन सकते हैं। नहीं तो, पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और नेताओं के व्यक्तिगत स्वार्थ अंततः उनके राजनीति क भविष्य को धूमिल कर सकते हैं.

बिहार की राजनीति आज एक नाटकीय मोड़ पर खड़ी है। तेजस्वी यादव, जो राजद के युवा प्रमुख के रूप में उभरे थे, अपने बेटे इरोज लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को झंडा बनाने के लिए गाज़ियाबाद में एक भव्य समारोह आयोजित कर रहे हैं। यह बर्थडे पार्टी केवल व्यक्तिगत खुशी का अवसर नहीं, बल्कि विपक्ष के एकजुटता संदेश को अग्रसरण करने का मंच बन गई है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के कई प्रमुख नेता—राहुल गाँधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी—को आमंत्रित किया गया है। उनका उद्देश्य दिल्ली में विपक्षी शक्ति का एकत्रीकरण दिखाना और राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट फ्रंट का आभास कराना है। लालू प्रसाद यादव का 29 मई को सिंगापुर में इलाज के चलते वे अभी दिल्ली में ही मौजूद हैं, और इस अवसर पर तेजस्वी और लालू दोनों ही विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर भविष्य की रणनीति बनाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, राजद के भीतर तेजस्वी पर भरोसा धीरे‑धीरे गिरता दिख रहा है। राज्यसभा चुनाव में ढाका के विधायक फैसल रहमान ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, जिससे एनडीए को फायदा पहुँचा। फिर भी, वह भाजपा के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते रहे। इसी तरह, राजद की विधायक अनिता देवी भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुकी हैं, जबकि भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव भी विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री से मिले। इन मुलाक़ातों से यह स्पष्ट होता है कि राजद के भीतर शक्ति संतुलन में गड़बड़ी है, और तेजस्वी की पकड़ कमज़ोर पड़ रही है। रितु जायसवाल, जो पहले राजद की इंटेलेक्चुअल महिला चेहरा थीं, अब भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं, जिससे पार्टी में आंतरिक असंतोष की लहर और तेज़ हो गई है। देशी राजनीति के बड़े सवाल भी इस मंच पर खड़े हैं। तेजस्वी को यह विचार करना होगा कि क्या वह ममता बनर्जी, राहुल गाँधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे ‘मंझे हुए’ नेताओं को एक वास्तविक एकता की ओर ले जा पाएंगे, जबकि इन सभी के बीच ‘सुप्रीमिसी फीलिंग’ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का टकराव स्पष्ट है। बिहार में नीतीश कुमार के प्रभाव को देख कर यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कभी ठोस गठबंधन नहीं बना पाए। पिछली बिहार विधानसभा में कांग्रेस‑राजद के बीच कटु मुकाबले ने दोनों को लगभग दस सीटों का नुकसान कराया, जो दर्शाता है कि असली जमीन पर एकता अभी तक साकार नहीं हुई। तेजस्वी का यह उपक्रम, चाहे वह गाज़ियाबाद में हो या दिल्ली में, केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि विपक्ष के भीतर घनीभूत विभाजन को तोड़ने की चुनौती है। यदि वह इस मंच को सही दिशा में मोड़ पाते हैं, तो संभवतः वह राजद के भीतर अपनी पकड़ को पुनः स्थापित कर सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर एकत्रित विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा बन सकते हैं। नहीं तो, पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और नेताओं के व्यक्तिगत स्वार्थ अंततः उनके राजनीतिक भविष्य को धूमिल कर सकते हैं





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